Tiếp lửa mùa tuyển quân

Phát huy tinh thần gương mẫu, trách nhiệm và kinh nghiệm của người từng trải, các CCB thành phố Quảng Ninh đang tích cực tuyên truyền, vận động thanh niên thực hiện nghĩa vụ quân sự; qua đó tiếp thêm niềm tin, động lực để tuổi trẻ vững bước trên hành trình trưởng thành.

Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027 được các địa phương triển khai chặt chẽ, công khai, minh bạch ngay từ cơ sở. Trong đợt sơ tuyển sức khỏe tháng 10/2026, lực lượng CCB tích cực phối hợp tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của thanh niên về trách nhiệm, nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB phường Hoàng Quế cùng Ban CHQS phường Hoàng Quế triển khai công tác phối hợp tuyên truyền cho thanh niên lên đường nhập ngũ tháng 10/2026.

Tại phường Hoàng Quế, cán bộ, hội viên CCB chủ động phối hợp với Hội đồng Nghĩa vụ quân sự phường và chính quyền cơ sở tham gia rà soát nguồn công dân, góp ý hoàn thiện quy trình tuyển quân, đồng thời trực tiếp đến từng khu dân cư, từng gia đình để tuyên truyền, vận động thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Chủ tịch Hội CCB phường Hoàng Quế Trịnh Quý Thanh cho biết: Hội lựa chọn những CCB có uy tín, giàu kinh nghiệm để phối hợp với Đoàn Thanh niên gặp gỡ, tuyên truyền cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ. Từ trải nghiệm thực tế trong quân ngũ, các CCB chia sẻ những câu chuyện chân thực, giúp thanh niên hiểu rõ hơn về môi trường quân đội; cơ hội rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tính kỷ luật và trưởng thành.

Trịnh Minh Đức (18 tuổi, ở khu phố Hoành Mô) vừa tốt nghiệp THPT đã viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ. Đức chia sẻ: Sau khi được các bác CCB đến nhà trò chuyện, tôi hiểu hơn về môi trường quân đội cũng như trách nhiệm, quyền lợi của công dân khi thực hiện nghĩa vụ quân sự. Vì vậy, tôi càng quyết tâm lên đường nhập ngũ.

Theo ông Nguyễn Đức Nghĩa, Chi hội trưởng CCB khu Hoành Mô, việc đến từng gia đình không chỉ nhằm tuyên truyền, vận động thanh niên đăng ký, thực hiện nghĩa vụ quân sự mà còn giúp các CCB nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của từng trường hợp. Qua những câu chuyện về năm tháng quân ngũ, các CCB giúp thanh niên hiểu rằng môi trường quân đội là nơi rèn luyện sức khỏe, bản lĩnh, tinh thần trách nhiệm và ý chí vượt khó; thực hiện nghĩa vụ quân sự vừa là trách nhiệm với đất nước, vừa là cơ hội để mỗi người hoàn thiện bản thân.

Hội CCB phường Hà An phối hợp với Ban CHQS phường và Đoàn Thanh niên phường tổ chức hội nghị tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự năm 2015 và Luật Công an nhân dân cho thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ, tháng 10/2026.

Tại phường Hà An, Hội CCB phường phối hợp với Đoàn Thanh niên và Ban CHQS phường tổ chức 2 lớp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên trên địa bàn phường. Nội dung tuyên truyền kết hợp phổ biến Luật Nghĩa vụ quân sự với giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng yêu nước và tinh thần trách nhiệm của tuổi trẻ.

Chủ tịch Hội CCB phường Hà An Vũ Văn Thông cho biết: Những buổi tuyên truyền được tổ chức theo hướng thiết thực, sinh động, gắn kiến thức pháp luật với những trải nghiệm thực tế của người lính. Qua đó, thanh niên hiểu rõ hơn ý nghĩa của việc thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có thêm động lực để sẵn sàng lên đường bảo vệ Tổ quốc.

Hội CCB phường còn trực tiếp gặp gỡ, lắng nghe, giải đáp băn khoăn của các gia đình, chia sẻ kinh nghiệm rèn luyện trong quân ngũ, giúp thanh niên thêm yên tâm lên đường nhập ngũ. Đợt tuyển quân năm 2027, phường Hà An có 18 thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ.

Sự tham gia tích cực của các CCB giúp thanh niên hiểu đúng, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ công dân cũng như tự hào về truyền thống quân đội. Phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, các CCB thành phố Quảng Ninh tiếp tục là cầu nối giữa truyền thống và tuổi trẻ, góp phần khơi dậy ý thức trách nhiệm, động viên thanh niên sẵn sàng lên đường nhập ngũ, đóng góp sức trẻ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.