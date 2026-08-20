Giữ gìn bình yên từ cơ sở

Phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) Quảng Ninh luôn xác định tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt.

Tuyến phố Hoàng Văn Thụ (khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm) được chỉnh trang mở rộng, có vai trò không nhỏ của các cựu chiến binh trong vận động nhân dân.

Tuyến phố Hoàng Văn Thụ (khu phố Hà Lầm 1, phường Hà Lầm) vừa bước vào cuộc chỉnh trang đô thị đồng bộ. Để có mặt bằng sạch triển khai dự án, 285 hộ dân đã đồng thuận, tự nguyện tháo dỡ tường rào, cổng, bể nước và nhiều công trình kiên cố. Đằng sau sự đồng thuận ấy có sự đóng góp tích cực của đội ngũ CCB trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân. CCB Đinh Thị Mai là một trong những người trực tiếp tham gia vận động các hộ gia đình hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng, cho biết: Với trách nhiệm của người lính, chúng tôi đã đến từng hộ gia đình để tuyên truyền, giải thích, giúp người dân hiểu rõ lợi ích của dự án mang lại; đồng thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị để phối hợp giải quyết kịp thời. Nhiều gia đình đã tự nguyện hiến đất, tháo dỡ công trình, bàn giao mặt bằng.

Theo CCB Đỗ Duy Xuân, Chi hội trưởng CCB khu phố Hà Lầm 1, với phương châm “nói đi đôi với làm”, các CCB vào cuộc vận động, bà con chia sẻ tâm tư, những vấn đề còn băn khoăn cũng được trao đổi thẳng thắn. Nhờ vậy, các vướng mắc được tháo gỡ, không phát sinh mâu thuẫn, điểm nóng trong quá trình giải phóng mặt bằng. Khi CCB phát huy tốt vai trò nêu gương, uy tín, trách nhiệm trong công tác dân vận, những khó khăn được giải quyết ngay từ cơ sở, góp phần đẩy nhanh tiến độ công trình; xây dựng đô thị văn minh, hiện đại.

Tại khu phố Bãi Cháy 4 (phường Bãi Cháy), việc nâng cấp các tuyến đường, ngõ xóm khi có sự vào cuộc của Chi hội CCB khu phố càng góp phần nâng cao hiệu quả việc thi công. Chi hội CCB khu phố Bãi Cháy 4 đã phân công hội viên trực tiếp có mặt tại những điểm thi công để cùng nhân dân giám sát, góp phần bảo đảm chất lượng công trình. Không chỉ tham gia giám sát, CCB còn là những địa chỉ tin cậy để người dân phản ánh những vấn đề liên quan đến quyền lợi chính đáng. Từ đó, vai trò của CCB trong nắm bắt tình hình, định hướng dư luận, hòa giải mâu thuẫn và giữ gìn ANTT ở cơ sở tiếp tục được phát huy.

CCB Đỗ Tiến Hà, khu phố Bãi Cháy 4, chia sẻ: Việc nắm bắt nguyện vọng của nhân dân giúp chúng tôi kịp thời phát hiện những vấn đề nảy sinh để tham gia hòa giải. Các nội dung liên quan chúng tôi tổng hợp, phản ánh trực tiếp cấp ủy, chính quyền để có biện pháp xử lý, định hướng dư luận kịp thời, không để phát sinh điểm nóng.

Lực lượng Tổ an ninh cơ sở do cựu chiến binh làm nòng cốt ở khu Bãi Cháy 6 (phường Bãi Cháy) tham gia tuần tra, nắm bắt tình hình địa bàn.

Nhiều năm qua, tinh thần tự quản về ANTT đã trở thành nền nếp tại phường Bãi Cháy; được cụ thể hóa trong nội quy, quy ước của các tổ dân, khu phố. Người dân chủ động tham gia hòa giải, phòng ngừa tội phạm, tệ nạn xã hội; chấp hành các quy định về trật tự đô thị, ATGT, PCCC...

Trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, các cấp Hội CCB phường Bãi Cháy tiếp tục để lại dấu ấn rõ nét. Toàn phường hiện có trên 1.400 hội viên CCB sinh hoạt tại 14 chi hội tương ứng với 14 khu phố; 14 tổ CCB tự quản ANTT cũng được thành lập. Trong 95 thành viên lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở của toàn phường, có tới 65 người là hội viên CCB. Những con số ấy cho thấy CCB không chỉ là lực lượng tham gia mà đang thực sự trở thành một trong những lực lượng nòng cốt ở cơ sở.

Phát huy vai trò CCB trong xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc được các cấp Hội triển khai linh hoạt, phù hợp với đặc điểm từng địa bàn. Dù ở đô thị, nông thôn hay vùng biên giới, hải đảo, hội viên CCB luôn tích cực tham gia các mô hình tự quản, công tác dân vận, xây dựng đời sống văn hóa và phát triển kinh tế - xã hội. Tinh thần trách nhiệm ấy còn được thể hiện bằng những việc làm cụ thể trong xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2022 đến tháng 6/2026, các cấp Hội CCB Quảng Ninh đã huy động trên 45 tỷ đồng, gần 30.000 ngày công của cán bộ, hội viên để tham gia nâng cấp trên 300km đường giao thông nông thôn và đô thị; nạo vét, tu sửa gần 100km kênh mương nội đồng; lắp đặt gần 20.000 bộ bóng điện, chiếu sáng 744km đường theo mô hình “Thắp sáng đường quê”. Qua đó góp phần hoàn thành nhiều tiêu chí về cảnh quan, môi trường, từng bước làm thay đổi diện mạo từ vùng quê nông thôn đến đô thị, từ đất liền đến đảo xa.

Chủ tịch Hội CCB Quảng Ninh Đàm Huy Đắc, cho biết: Quảng Ninh hiện có khoảng 56.000 hội viên CCB, trong đó gần 11.000 người là đảng viên. Đây là lực lượng có uy tín, trách nhiệm tại cơ sở, luôn đi đầu trong thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tích cực làm công tác dân vận, tham gia xây dựng Đảng và phát triển kinh tế - xã hội. Sau một năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Hội không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, hội viên.

Từ những việc làm bình dị nhưng thiết thực, CCB Quảng Ninh đang tiếp tục viết tiếp câu chuyện đẹp về phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới. Không chỉ góp sức giữ gìn ANTT, hòa giải những mâu thuẫn từ cơ sở, các CCB còn chung tay xây dựng hạ tầng, chỉnh trang đô thị, phát triển kinh tế - xã hội.

Phạm Thái Cảnh