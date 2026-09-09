Góp sức xây dựng quê hương

Hội Cựu chiến binh (CCB) phường Đông Triều luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, trách nhiệm, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, giữ gìn ANTT, củng cố quốc phòng - an ninh và xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư; góp sức giữ bình yên, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, giàu đẹp.

Công an phường Đông Triều phối hợp với Hội CCB phường và các lực lượng tuần tra, bảo đảm ANTT tại khu phố Nguyễn Bình, tháng 8/2026.

Với trên 2.500 hội viên sinh hoạt tại 11 chi hội khu phố, Hội CCB phường Đông Triều là lực lượng chính trị - xã hội đông đảo, có uy tín trong cộng đồng dân cư. Sau sắp xếp các khu phố, tổ chức Hội và đội ngũ cán bộ chi hội được kiện toàn, bảo đảm hoạt động thông suốt, bám sát cơ sở và kịp thời triển khai các nhiệm vụ trong tình hình mới.

Xác định tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền và chế độ XHCN là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt, Hội CCB phường Đông Triều thường xuyên chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng; tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên chấp hành nghiêm chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Việc thực hiện Nghị quyết số 35-NQ/TW của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng được gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Từ các chi hội, cán bộ, hội viên tích cực tuyên truyền, định hướng thông tin, nâng cao cảnh giác trước thông tin xấu, độc, quan điểm sai trái, nhất là trên không gian mạng; đồng thời gương mẫu vận động gia đình và nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, quy định của địa phương. Phát huy uy tín, kinh nghiệm, hội viên CCB còn tích cực tham gia thực hiện dân chủ ở cơ sở, giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền; kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của hội viên và nhân dân để phản ánh, kiến nghị giải quyết ngay từ cơ sở.

Vai trò của Hội CCB phường Đông Triều còn được thể hiện rõ trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hội thường xuyên phối hợp với lực lượng Công an, quân sự và các đoàn thể của phường tuyên truyền pháp luật, nắm tình hình địa bàn, tham gia hòa giải mâu thuẫn, phòng ngừa tội phạm, giữ gìn ANTT tại khu dân cư. Dịp bầu cử Trưởng khu phố nhiệm kỳ 2026-2031 vào tháng 8/2026, Hội CCB phường phối hợp với Công an phường, Hội Cựu Công an nhân dân và lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời phòng ngừa, xử lý các vấn đề phát sinh. Toàn phường thành lập 11 tổ tuần tra với 28 cán bộ, huy động 179 thành viên Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở, 33 hội viên CCB và 100% quân số Hội Cựu Công an nhân dân phường tham gia; góp phần bảo đảm cuộc bầu cử diễn ra an toàn, dân chủ, đúng quy định.

Hội CCB phường Đông Triều tham gia vệ sinh môi trường, vận động người dân hiến đất mở rộng hành lang giao thông trên địa bàn.

Không chỉ tham gia giữ gìn ANTT, dấu ấn của CCB phường còn hiện diện trong nhiều phần việc gần gũi với đời sống nhân dân. Các mô hình: “Thắp sáng đường quê”, “Tuyến đường kiểu mẫu”, CCB tham gia cảm hóa, giúp đỡ người lầm lỗi, vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc tang, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn cho học sinh đến trường tiếp tục được duy trì và phát huy hiệu quả.

Hiện, Hội CCB phường Đông Triều duy trì các tổ bảo vệ môi trường; hằng năm, các chi hội nhận quản lý, giúp đỡ từ 1-2 người lầm lỗi tiến bộ. 100% hội viên gương mẫu, gia đình hội viên CCB đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Hội đang phấn đấu từ nay đến năm 2030 tỷ lệ hộ hội viên CCB khá, giàu đạt từ 72% trở lên, góp phần nâng cao đời sống hội viên, xây dựng khu dân cư đoàn kết, ổn định.

Hội CCB phường Đông Triều đặc biệt quan tâm công tác giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ. Hằng năm, nhân các ngày lễ, kỷ niệm lớn, Hội phối hợp với Đoàn Thanh niên và các nhà trường trên địa bàn tổ chức nhiều hoạt động giao lưu, ôn lại truyền thống lịch sử vẻ vang của dân tộc. Qua những câu chuyện chân thực của các nhân chứng lịch sử về chiến trường, đồng đội và sự hy sinh vì độc lập, tự do, các em học sinh được bồi đắp lòng yêu nước, hiểu sâu sắc hơn giá trị của hòa bình và trách nhiệm đối với quê hương, đất nước.

Theo Chủ tịch Hội CCB phường Đông Triều Bùi Như Bắc, trong giai đoạn phát triển mới, nhất là khi Quảng Ninh trở thành thành phố, Hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; đẩy mạnh các phong trào “CCB gương mẫu”, “Bình dân học vụ số”; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội; tích cực tham gia phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và củng cố quốc phòng - an ninh từ cơ sở. Hội phấn đấu 100% cán bộ được tập huấn, bồi dưỡng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.