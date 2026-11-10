Chuẩn bị kỹ, tuyển chọn chắc cho mùa tuyển quân 2027

Một mùa tuyển quân mới đã khởi động trên vùng đất mỏ Quảng Ninh. Từ nhiều tháng nay, các đơn vị, địa phương đã cùng chuẩn bị cho những bước đầu của công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2027. Với sự hướng dẫn của Bộ CHQS thành phố và tinh thần chủ động, chặt chẽ trong từng khâu, các địa phương đang kiên định hướng tới mục tiêu tuyển đúng, tuyển trúng, đặt nền móng vững chắc cho ngày hội giao quân phía trước.

Chắc nguồn từ sớm, chủ động từ xa

Vừa tốt nghiệp THPT, Nguyễn Hoàng Quốc, thanh niên khu phố Hoàng Tân 2, phường Hà An đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Điều đặc biệt, anh trai của Quốc là Nguyễn Thế Anh mới lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự đầu năm 2026. Dù thuộc diện được tạm hoãn gọi nhập ngũ, Quốc vẫn mong muốn tiếp bước anh trai, khoác lên mình màu áo lính. “Em tham gia nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm, mà còn là cơ hội để rèn luyện bản thân, trưởng thành hơn và được cống hiến cho quê hương, đất nước”, Quốc chia sẻ.

Quốc là một trong 23 thanh niên phường Hà An viết đơn xung phong, tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Đằng sau những lá đơn ấy là tinh thần trách nhiệm, khát vọng cống hiến của tuổi trẻ, đồng thời cho thấy những tín hiệu tích cực từ công tác tuyên truyền, vận động và quản lý nguồn tuyển quân ở cơ sở. Để có được nguồn công dân sẵn sàng lên đường thực hiện nghĩa vụ quân sự như vậy, địa phương này đã chủ động triển khai công tác rà soát, nắm nguồn từ nhiều tháng trước.

Thanh niên trong độ tuổi phường Hà An viết đơn tình nguyện lên đường nhập ngũ.

Ngay từ tháng 7, UBND phường Hà An đã ban hành kế hoạch rà soát công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2027, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các lực lượng, bảo đảm nắm chắc số lượng, chất lượng nguồn ngay từng khu phố. Trên cơ sở đó, Ban CHQS phường phối hợp với Công an phường, Phòng Văn hóa - Xã hội và các khu phố tổ chức rà soát, đối chiếu, xác minh thông tin từng công dân. Quá trình thực hiện tập trung làm rõ tình trạng cư trú, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình, tiêu chuẩn chính trị và các trường hợp thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Đặc biệt, những công dân đi làm ăn xa, học tập, lao động ở nước ngoài được chú trọng xác minh, cập nhật thông tin nhằm hạn chế bỏ sót nguồn hoặc đưa vào danh sách những trường hợp không đủ điều kiện.

Qua rà soát, toàn phường có 1.095 nam công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Trong đó, 259 công dân đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân giai đoạn 2020-2026; 836 công dân được đưa vào diện quản lý nguồn. Qua phân loại, địa phương xác định 50 công dân đang du học, lao động ở nước ngoài; 40 công dân không đủ tiêu chuẩn chính trị; 337 công dân thuộc diện tạm hoãn và 309 công dân được đưa vào diện sơ tuyển sức khỏe.

Trung tá Trương Ngọc Ninh, Chỉ huy trưởng Ban CHQS phường Hà An, cho biết: “Chúng tôi xác định việc nắm chắc nguồn phải được thực hiện ngay từ cơ sở, không chỉ nắm số lượng mà phải phân loại cụ thể từng trường hợp. Khó khăn nhất hiện nay là một số công dân đi làm ăn xa, thường xuyên thay đổi nơi cư trú. Vì vậy, Ban CHQS phường tăng cường phối hợp với lực lượng công an và các khu phố để xác minh, cập nhật biến động, bảo đảm quản lý chặt chẽ nguồn công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự”.

Phường Hà An tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự tới gia đình công dân trong độ tuổi. Ảnh: Đơn vị cung cấp.

Việc rà soát, quản lý nguồn được phường Hà An gắn với công tác tuyên truyền, vận động công dân chấp hành nghĩa vụ quân sự, Luật Nghĩa vụ quân sự. Các thành viên Hội đồng phường và lực lượng ở khu phố được giao trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, thông báo đến từng công dân trong diện tuyển chọn. Nhờ chủ động nắm nguồn, phân loại và chuẩn bị từ sớm, trong đợt sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027, cả 309/309 công dân được gọi đều có mặt tham gia, đạt 100%; trong đó 208 công dân đủ điều kiện sức khỏe để tiếp tục khám tuyển.

Không chỉ chủ động từ cơ sở, công tác rà soát, quản lý nguồn tuyển quân năm 2027 còn được Quảng Ninh triển khai đồng bộ trên toàn địa bàn. Từ tháng 9, Bộ CHQS thành phố đã thành lập các đoàn công tác trực tiếp kiểm tra, phúc tra nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ tại các xã, phường, đặc khu, cơ quan, doanh nghiệp. Trọng tâm là kiểm tra việc đăng ký, quản lý công dân; đối chiếu hồ sơ, danh sách với thực tế, nhất là những trường hợp biến động về nơi cư trú, học tập, lao động và các đối tượng thuộc diện tạm hoãn, miễn gọi nhập ngũ. Qua đó, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh những thiếu sót, hướng dẫn cơ sở bổ sung, hoàn thiện hồ sơ, bảo đảm nắm chắc thực lực nguồn.

Cùng với việc tham mưu kiện toàn hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp, ban hành kế hoạch, hướng dẫn triển khai quy trình tuyển quân, Bộ CHQS thành phố đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho 100% cán bộ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ. Việc xét duyệt, phân loại nguồn được thực hiện công khai, dân chủ, kết hợp khai thác, đối chiếu Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần nâng cao tính chính xác, minh bạch ngay từ khâu đầu tiên.

23 thanh niên ở phường Hà An viết đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027.

Theo số liệu sơ bộ của Bộ CHQS thành phố, qua rà soát, phúc tra, toàn thành phố có trên 18.000 công dân đủ điều kiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Kết quả này cho thấy sự chủ động của các địa phương trong công tác quản lý, chuẩn bị nguồn tuyển quân ngay từ cơ sở. Việc nắm chắc số lượng, chất lượng công dân, thường xuyên cập nhật biến động và xét duyệt chặt chẽ từng trường hợp không chỉ bảo đảm tính công khai, công bằng trong thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự, mà còn tạo nền tảng quan trọng để Quảng Ninh triển khai các bước tuyển chọn tiếp theo, hướng tới mục tiêu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với chất lượng ngày càng cao.

Chọn đúng, tuyển đủ, bảo đảm chất lượng

Sau khi hoàn thành công tác rà soát, phúc tra nguồn, từ ngày 13 đến 25/10/2026, 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã đồng loạt triển khai sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 theo kế hoạch. Đây là bước sàng lọc quan trọng, nhằm đánh giá ban đầu về sức khỏe công dân, lựa chọn những trường hợp đủ điều kiện tham gia khám tuyển, đồng thời hạn chế sai sót trong quá trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ.

Chíu Quang Thắng, thôn Nà Pò, xã Hoành Mô khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự.

Có mặt tại điểm sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 của xã Hoành Mô, Chíu Quang Thắng, thanh niên thôn Nà Pò, nghiêm túc thực hiện các nội dung kiểm tra theo hướng dẫn của cán bộ y tế. Với Thắng, việc tham gia sơ tuyển không chỉ là thực hiện nghĩa vụ của công dân, mà còn là dịp để bản thân chuẩn bị tâm thế, sẵn sàng khi được lựa chọn lên đường nhập ngũ. Thắng bộc bạch: “Em xác định tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự là trách nhiệm của thanh niên. Nếu đủ điều kiện được nhập ngũ, em sẽ cố gắng rèn luyện, chấp hành tốt kỷ luật, hoàn thành nhiệm vụ được giao”.

Tại xã Hoành Mô, công tác sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027 được triển khai trên cơ sở kết quả rà soát, phân loại nguồn công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ. Qua rà soát, toàn xã có 333 công dân trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự; trong đó, 212 công dân đã tham gia sơ tuyển sức khỏe, 174 công dân được lựa chọn để tham gia khám tuyển trong thời gian tới. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, Ban CHQS xã đã chủ động hoàn thiện hồ sơ, danh sách công dân, tham mưu xây dựng kế hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và trình cấp có thẩm quyền ban hành quyết định gọi khám tuyển, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ.

Trung tá Bùi Xuân Hữu, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Hoành Mô, cho biết: “Chúng tôi xác định sơ tuyển sức khỏe là khâu quan trọng để sàng lọc, lựa chọn nguồn công dân bảo đảm tiêu chuẩn trước khi tham gia khám tuyển. Ban CHQS xã đã phối hợp chặt chẽ với các thôn, lực lượng công an và y tế trong rà soát, quản lý nguồn, thông báo, vận động công dân tham gia đầy đủ. Trên cơ sở kết quả sơ tuyển, đơn vị tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu cấp có thẩm quyền ban hành các quyết định gọi khám sức khỏe, bảo đảm đúng đối tượng, không để bị động trong các bước tuyển chọn tiếp theo”.

Đông đảo thanh niên Hoành Mô đến khám sơ tuyển theo đúng lịch.

Cùng với Hoành Mô, từ ngày 13 đến 25/10, 54 xã, phường, đặc khu trên địa bàn thành phố đã tổ chức sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự năm 2027. Để bảo đảm thống nhất, chặt chẽ trong toàn thành phố, Bộ CHQS thành phố đã ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về quy trình, nội dung và phương pháp tổ chức thực hiện. Các địa phương chủ động thành lập tổ sơ tuyển, chuẩn bị cơ sở vật chất, nhân lực y tế, trang thiết bị và hồ sơ phục vụ. Nội dung sơ tuyển tập trung khai thác tiền sử bệnh tật của bản thân, gia đình công dân; kiểm tra, phát hiện những trường hợp không bảo đảm sức khỏe về thể lực, có dị tật, dị dạng hoặc mắc bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự. Kết quả được tổng hợp, phân loại, làm căn cứ lựa chọn công dân tham gia khám sức khỏe ở bước tiếp theo.

Theo số liệu sơ bộ, toàn thành phố đã gọi sơ tuyển trên 17.200 công dân, trong đó trên 17.100 công dân có mặt tham gia, trên 10.100 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Kết quả này tạo nguồn quan trọng để thành phố tiếp tục lựa chọn những công dân đáp ứng các tiêu chuẩn nhập ngũ năm 2027.

Xác định chất lượng tuyển quân phải được bảo đảm xuyên suốt từ khâu sơ tuyển đến giao nhận quân, Bộ CHQS thành phố yêu cầu các địa phương thực hiện nghiêm quy trình, không chạy theo số lượng mà xem nhẹ chất lượng. Trong đó, công tác khám sức khỏe phải chú trọng khai thác kỹ tiền sử bệnh tật, kiểm tra, đánh giá khách quan, chính xác, hạn chế tối đa những trường hợp phải bù đổi, loại trả sau giao quân. Cùng với đó, việc xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình được thực hiện chặt chẽ, đúng quy định, bảo đảm lựa chọn những công dân thực sự đủ điều kiện nhập ngũ.

Năm 2026, Quảng Ninh đã hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân với 2.100/2.100 công dân nhập ngũ. Tuy nhiên, qua đánh giá, rút kinh nghiệm, công tác tuyển quân ở một số địa phương vẫn còn những hạn chế như xét duyệt chưa chặt chẽ, niêm yết công khai chưa đầy đủ, việc khai thác tiền sử bệnh tật trong sơ tuyển, khám tuyển có trường hợp chưa kỹ, dẫn đến phải bù đổi vì lý do sức khỏe và tiêu chuẩn tuyển chọn. Đây là những vấn đề được Bộ CHQS thành phố tập trung chỉ đạo khắc phục trong mùa tuyển quân năm 2027.

Theo Kế hoạch số 438/KH-UBND ngày 30/9/2026 của UBND thành phố, công tác tuyển quân năm 2027 được triển khai với yêu cầu chặt chẽ, dân chủ, công khai, minh bạch, đúng quy định; phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng và an toàn tuyệt đối. Trong đó, Bộ CHQS thành phố, cơ quan thường trực Hội đồng Nghĩa vụ quân sự thành phố, giữ vai trò chủ trì tham mưu, phối hợp với các sở, ngành và địa phương tổ chức thực hiện đồng bộ các khâu, các bước trong quy trình tuyển quân.

Công tác khám sơ tuyển nghĩa vụ quân sự ở phường Hà An được triển khai nghiêm túc, đúng quy trình.

Theo kế hoạch, từ ngày 1/11 đến hết 31/12, thành phố tổ chức khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự. Công tác xét duyệt tiêu chuẩn chính trị, hoàn chỉnh hồ sơ, thâm nhập, chốt quân số phải hoàn thành trước ngày 20/1/2027. Việc giao quyết định gọi công dân nhập ngũ dự kiến hoàn thành trước ngày 30/1/2027; thời gian giao, nhận quân dự kiến từ ngày 20 đến 28/2/2027.

Cùng với triển khai các bước tuyển chọn, các địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về nghĩa vụ quân sự, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của công dân đối với nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc. Việc niêm yết công khai các danh sách theo quy định, tăng cường kiểm tra, giám sát, xử lý những trường hợp vi phạm và phối hợp chặt chẽ với đơn vị nhận quân được xác định là những nhiệm vụ trọng tâm. Đồng thời, chú trọng nắm chắc tình hình công dân sau khám tuyển, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, tạo điều kiện để thanh niên yên tâm, phấn khởi lên đường nhập ngũ.

Từ việc chủ động nắm nguồn, tổ chức sơ tuyển đến triển khai các bước khám tuyển, xét duyệt, hoàn thiện hồ sơ, công tác tuyển quân năm 2027 đang được Quảng Ninh thực hiện với yêu cầu ngày càng cao về chất lượng và trách nhiệm. Sự chặt chẽ trong từng khâu, sự phối hợp đồng bộ giữa các lực lượng và tinh thần sẵn sàng thực hiện nghĩa vụ của thanh niên là cơ sở để thành phố phấn đấu hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân, bảo đảm chất lượng, đúng luật và an toàn.