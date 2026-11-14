Đoàn kết tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc

Bằng những việc làm thiết thực, các cấp Hội Nông dân (HND) trên địa bàn thành phố đang phát huy vai trò của hội viên trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần xây dựng những khu dân cư an toàn, giữ gìn bình yên ngay từ cơ sở.

HND phường Cẩm Phả lắp camera an ninh và gương cầu lồi tại các tuyến phố trên địa bàn.

Những tuyến ngõ nhỏ tại khu phố 2, khu phố 16 (phường Cẩm Phả) trước đây tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông do có nhiều khúc cua khuất tầm nhìn. Địa hình ngõ phố phức tạp cũng gây khó khăn cho công tác quản lý địa bàn, giám sát và phòng ngừa vi phạm pháp luật. Trước thực tế đó, HND phường Cẩm Phả đã chủ động tuyên truyền trong các buổi sinh hoạt chi hội, trực tiếp gặp gỡ từng hộ dân để vận động chung tay lắp đặt camera an ninh và gương cầu lồi tại những vị trí cần thiết. Với sự đồng thuận của hội viên và nhân dân, tháng 8/2025, người dân đã tự nguyện đóng góp 50 triệu đồng để lắp đặt 25 camera an ninh và 15 gương cầu lồi. Các thiết bị giúp người dân quan sát tốt hơn tại những điểm khuất, hỗ trợ lực lượng chức năng trong quản lý địa bàn, kịp thời phát hiện, phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Từ hiệu quả bước đầu, mô hình tiếp tục được nhân rộng, đến nay, trên địa bàn phường đã có 50 camera an ninh và 25 gương cầu lồi được lắp đặt.

Bà Đặng Thị Thủy, Chủ tịch HND phường Cẩm Phả, cho biết: Hội sẽ tiếp tục tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên và nhân dân nâng cao ý thức giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông tại khu dân cư; phối hợp với các khu phố kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị, rà soát những vị trí còn tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn để đề xuất bổ sung camera và gương cầu lồi phù hợp.

Cán bộ HND phường Phong Cốc đến từng hộ gia đình hội viên tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật.

Xác định bảo vệ quốc phòng, an ninh là nhiệm vụ quan trọng, các cấp Hội Nông dân thành phố đã chủ động phối hợp với lực lượng chức năng đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách nhiệm cho cán bộ, hội viên. Trong 10 năm qua, các cấp Hội đã tổ chức trên 23.000 buổi tuyên truyền, thu hút hơn 950.000 lượt người tham gia, tập trung vào các nội dung thiết thực như phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, chấp hành quy định, chuyển đổi số và xây dựng nông thôn mới.

Cùng với tuyên truyền, HND các cấp còn phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng, duy trì và nhân rộng các mô hình bảo đảm an ninh trật tự. Đến nay, toàn thành phố đã có trên 110 mô hình “Nông dân tự quản về an ninh trật tự” được xây dựng và duy trì tại các xã, phường. Bên cạnh đó, 153 Câu lạc bộ “Nông dân với pháp luật” tiếp tục được duy trì, trở thành địa chỉ để hội viên tìm hiểu, trao đổi kiến thức pháp luật, nâng cao khả năng tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp.

Vai trò của tổ chức Hội còn được thể hiện qua việc tham gia giải quyết những vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở. Giai đoạn 2021-2025, các cấp HND đã phối hợp với chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tham gia hòa giải trên 290 vụ việc, tổ chức hơn 780 buổi tư vấn, phổ biến và hỗ trợ pháp lý cho trên 29.400 lượt hội viên, nhân dân, tham gia giải quyết hơn 720 đơn thư, khiếu nại, kiến nghị của người dân. Qua nắm bắt tình hình địa bàn, hội viên nông dân còn tích cực cung cấp nhiều nguồn tin có giá trị, phục vụ công tác đấu tranh, phòng, chống tội phạm.

Các cấp Hội Nông dân còn phối hợp cảm hóa, giúp đỡ người từng vi phạm, người sau cai nghiện tái hòa nhập cộng đồng. Hơn 10 năm qua, Hội đã hỗ trợ 157 người sau cai nghiện ổn định cuộc sống, hạn chế tái phạm; đồng thời huy động trên 8.000 lượt cán bộ, hội viên tham gia tuần tra, tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành quy định, tự giác giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ và không tàng trữ, mua bán, sử dụng trái phép.

Phong trào nông dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng lan tỏa, phát huy tinh thần trách nhiệm và sự đồng lòng của người dân trong giữ gìn bình yên khu dân cư.