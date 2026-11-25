Bắt giữ tài xế xe đầu kéo cất giấu 16kg pháo hoa nổ

Công an thành phố Quảng Ninh tiếp tục làm rõ vi phạm của 1 tài xế điều khiển xe đầu kéo vận chuyển 16kg pháo hoa nổ mua từ Trung Quốc mang về cất giấu để sử dụng.

Vào hồi 20 giờ 30 phút ngày 23/11/2026, tại Km54, Quốc lộ 18 thuộc khu phố Yên Lâm, phường Đông Triều, Tổ công tác Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng CSGT, Công an thành phố Quảng Ninh, tiến hành dừng kiểm tra xe ô tô đầu kéo biển kiểm soát 89C-078.67, kéo theo sơ mi rơ moóc biển kiểm soát 89R-015.44 đang lưu thông theo hướng từ phường Mạo Khê đi phường An Sinh do N.T.K sinh năm 1992, trú tại khu Hổ Lao, phường An Sinh, thành phố Quảng Ninh điều khiển.

Lái xe N.T.K cùng tang vật.

Qua kiểm tra khu vực cabin phía sau ghế lái, tổ công tác phát hiện 8 hộp có in chữ nước ngoài nghi là pháo nổ do Trung Quốc sản xuất.

Tiến hành cân kiểm tra tại chỗ toàn bộ tang vật là 16kg. Đội CSGT đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Công an phường Đông Triều niêm phong toàn bộ số hàng nghi là pháo nổ và lấy lời khai ban đầu đối với tài xế.

Tại cơ quan Công an, N.T.K khai nhận là lái xe container thuê cho Công ty vận tải T.L (địa chỉ tại Hưng Yên). Ngày 20/11/2026, N.T.K điều khiển xe đầu kéo trên đi từ Móng Cái qua khu vực cửa khẩu Bắc Luân sang thị trấn Đông Hưng (Trung Quốc) để lấy hàng cho công ty.

Trong quá trình chờ lấy hàng, N.T.K đã nhờ một phụ nữ người Trung Quốc mua hộ số pháo hoa nổ trên để sử dụng khi có nhu cầu với giá 300.000 đồng/hộp. Sau khi nhận đủ số pháo, N.T.K thanh toán 2,4 triệu đồng tiền mặt (tiền Việt Nam) và giấu toàn bộ số pháo xuống dưới gầm giường trong cabin xe.

Khi di chuyển về Việt Nam, đến địa điểm trên thì bị lực lượng CSGT phát hiện. Phòng Cảnh sát giao thông đã lập biên bản ghi nhận vụ việc, bàn giao đối tượng, tang vật, phương tiện cùng hàng hóa trên xe để phối hợp với các đơn vị chức năng tiếp tục xác minh, trưng cầu giám định tang vật và xử lý theo quy định của pháp luật.

Vụ việc tiếp tục là lời cảnh báo đối với các tài xế đường dài và người dân tuyệt đối không mua bán, vận chuyển trái phép pháo nổ. Mọi hành vi tàng trữ, vận chuyển pháo nổ từ 6kg trở lên đều có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự với khung hình phạt nghiêm khắc.