Điều chỉnh quy hoạch, hoàn thiện thủ tục để tiếp tục triển khai Dự án Đồi Chè

Cử tri phường Cao Xanh kiến nghị: Dự án “Đồi Chè” đã kéo dài quá lâu, từ năm 2003 đến nay, nhân dân khu phố 5 đề nghị cho biết dự án có tiếp tục triển khai hay không, nếu tiếp tục triển khai đề nghị đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nếu chưa triển khai được, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng xem xét, tạo điều kiện để người dân được thực hiện các quyền sử dụng đất để giao dịch, xây dựng, sửa chữa nhà cửa để ổn định cuộc sống.

Về vấn đề cử tri kiến nghị, Sở Nông nghiệp và Môi trường trả lời như sau:

Thực hiện chỉ đạo của đồng chí Lê Văn Ánh, Phó Chủ tịch UBND thành phố tại Văn bản số 8938/VP.UBND-TH ngày 29/9/2026 của Văn phòng UBND thành phố, trong đó giao Sở Nông nghiệp và Môi trường, Sở Xây dựng và UBND phường Cao Xanh phối hợp có văn bản trả lời cử tri đối với dự án; trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các đơn vị có liên quan về dự án, Sở Nông nghiệp và Môi trường cung cấp thông tin đến cử tri phường Cao Xanh như sau:

Hiện nay, Dự án đang thực hiện theo Kết luận thanh tra số 40/KL-TTR ngày 10/6/2026; Liên danh Tổng Công ty CP XNK và XD Việt Nam, Công ty CP ĐTHT Thăng Long TJC, Công ty CP ĐT&XD VINA2 và Công ty CP Xây dựng số 12 đang thực hiện điều chỉnh cục bộ quy hoạch; Bổ sung trạm xử lý nước thải và cập nhật một số nội dung cho phù hợp quy hoạch phân khu Nhà đầu tư đã thực hiện công tác điều chỉnh cục bộ quy hoạch.

1. Về các nội dung thuộc lĩnh vực đầu tư Dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường Cao Xanh, Cao Thắng, thành phố Hạ Long do Liên danh VINACONEX - Thăng Long TJC - Vina2 - VINACONEX 12 là Nhà đầu tư được UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư giai đoạn 1 tại Quyết định số 3668/QĐ-UBND ngày 30/8/2019 và phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư tại các Quyết định: số 3137/QĐ-UBND ngày 17/9/2021 (điều chỉnh lần thứ nhất), số 886/QĐ-UBND ngày 08/4/2022 (điều chỉnh lần thứ hai), số 3685/QĐ-UBND ngày 01/10/2025 (điều chỉnh lần thứ ba); theo đó: - Tên dự án đầu tư: Chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại phường Cao Xanh và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Cao Xanh, phường Hà Lầm, thành phố Quảng Ninh) (giai đoạn 1).

Mục tiêu dự án: Xử lý chống sụt lún, sạt lở khu vực Đồi Chè đảm bảo nền móng xây dựng hạ tầng và công trình kiến trúc; Đầu tư hạ tầng kỹ thuật, kết nối hệ thống giao thông (ngã 3 Cứu Hỏa với đường Trần Phú đi Cầu Bang); Xây dựng thô và hoàn thiện mặt ngoài các công trình nhà ở; tạo quỹ đất, quỹ nhà ở đáp ứng nhu cầu về nhà ở cho nhân dân khu vực dự án và trên địa bàn.

Quy mô dự án cụ thể:

Xử lý nền móng chống sụt lún, sạt trượt… khắc phục nền địa chất đảm bảo an toàn các công trình hạ tầng kỹ thuật và nhà ở, kiến trúc tại khu đô thị.

Đầu tư hệ thống HTKT (san nền, đường giao thông, hệ thống cấp thoát nước, xử lý nước thải, hệ thống cấp điện, thông tin liên lạc…) đấu nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật dùng chung của khu vực chủ đầu tư trực tiếp quản lý hoặc bàn giao lại cho UBND thành phố Hạ Long (trước đây) quản lý sau khu xây dựng hoàn thành.

Công trình nhà ở do Chủ đầu tư (được lựa chọn) xây dựng: Xây thô và hoàn thiện mặt ngoài đối với các lô đất ở có mặt chính tiếp giáp đối với các trục đường chính của dự án (có sơ đồ vị trí kèm theo): Nhà liên kế 392 căn, cao 5 tầng, mật độ xây dựng 75%, tổng diện tích sàn khoảng 182.126m2.

Công trình nhà ở liền kế do nhà đầu tư thứ cấp nhận chuyển nhượng hoặc hộ gia đình cá nhân nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầu tư xây dựng nhà ở theo quy hoạch và thiết kế được duyệt (các lô đất còn lại của dự án) gồm 576 căn nhà liên kế cao 5 tầng, mật độ xây dựng 75%, tổng diện tích sàn khoảng 270.986m2.

Đối với các công trình công cộng, công trình hỗn hợp trong ranh giới quy hoạch được triển khai thực hiện theo Dự án thành phần được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Tổng số nhà ở, tỷ lệ và số lượng của từng loại nhà: Tổng số nhà ở liên kế: 968 căn; Tổng diện tích sàn: 453.113m2.

Địa điểm thực hiện dự án: Phường Cao Xanh và phường Cao Thắng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh (nay là phường Cao Xanh và phường Hà Lầm, TP Quảng Ninh).

Diện tích mặt đất sử dụng: 494.666m2. Trong đó: Đất ở đô thị: 120.830m2; Đất nhà ở xã hội: 40.687m2; Đất ở hiện trạng: 1.850m2; Đất công trình hỗn hợp: 32.227m2; Đất công trình giáo dục: 38.270m2; Đất công viên cây xanh, thể dục thể thao, kè: 103.681m2; Đất giao thông và HTKT: 141.938m2.

Tổng vốn đầu tư của dự án: Khoảng 2.537 tỷ đồng

Thời hạn hoạt động của dự án: 10 năm kể từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, quyết định cho thuê đất.

Tiến độ thực hiện dự án như sau:

Tiến độ góp vốn và dự kiến huy động các nguồn vốn: Theo tiến độ thực hiện dự án.

Tiến độ xây dựng cơ bản và đưa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận hành: 36 tháng kể từ ngày được nhà nước giao đất, cho thuê đất.

Dự án được Sở Tài chính cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư mã số 3172036102 chứng nhận lần đầu ngày 24/10/2025.

2. Về các nội dung thuộc lĩnh vực tài chính và các nghĩa vụ có liên quan của dự án: Dự án chưa được giao đất, cho thuê đất, do đó chưa phát sinh các nghĩa vụ tài chính có liên quan.

3. Kết quả thực hiện Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTr ngày 10/6/2026

3.1. Kết quả triển khai về quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch

Ngày 16/7/2026, Sở Xây dựng có Văn bản số 6592/SXD-QH, đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh (đại diện Liên danh nhà đầu tư) khẩn trương tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 giai đoạn 1 Dự án chống sụt lún, sạt lở kết hợp chỉnh trang đô thị và khu đô thị mới Đồi Chè tại các phường: Cao Xanh, Cao Thắng, thành phố Hạ Long (gọi tắt là Đồ án quy hoạch), bảo đảm phù hợp với Quy hoạch phân khu 2 và các nội dung kiến nghị tại Kết luận Thanh tra; đồng thời đề nghị UBND các phường Cao Xanh, Hà Lầm phối hợp, đôn đốc Liên danh nhà đầu tư thực hiện.

Ngày 10/8/2026, Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh (đại diện Liên danh nhà đầu tư) có Tờ trình số 35/TTr-VQN đề nghị thẩm định hồ sơ điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch. Ngày 12/8/2026, Sở Xây dựng có Văn bản số 7731/SXD-QHĐT lấy ý kiến các Sở: Tài chính, Công Thương, Nông nghiệp và Môi trường; UBND các phường Cao Xanh, Hà Lầm; đồng thời đề nghị tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư có liên quan theo quy định. Liên danh nhà đầu tư đã phối hợp với UBND các phường Cao Xanh, Hà Lầm tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định.

Sau khi nhận được ý kiến của các sở, ngành, địa phương, ngày 24/8/2026, Sở Xây dựng có văn bản số 8192/SXD-QLĐT, yêu cầu Liên danh nhà đầu tư tiếp thu, giải trình, chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện hồ sơ; trong đó tập trung rà soát các nội dung về sự phù hợp với quy hoạch cấp trên, đất đai, chủ trương đầu tư, hạ tầng kỹ thuật, cấp điện, thoát nước và xử lý nước thải, làm cơ sở tiếp tục tổ chức thẩm định theo quy định. Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh (đại diện Liên danh nhà đầu tư) đã tiếp thu các ý kiến và hoàn thiện hồ sơ báo cáo.

Ngày 15/9/2026, Văn phòng UBND thành phố có Văn bản số 8510/VP.UBND-XDMT, trong đó giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I nghiên cứu, lập quy hoạch, triển khai các thủ tục lấy ý kiến, thẩm định, phê duyệt quy hoạch; lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường từ ngã ba cứu hỏa đến nối vào tuyến đường dọc mương (phía sau khu vực Bệnh viện K67) và đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị phát triển quỹ đất ở tái định cư phù hợp, trình Sở Tài chính thẩm định chủ trương đầu tư chậm nhất ngày 15/10/2026. Phạm vi nghiên cứu có liên quan, đi qua một phần Dự án; do đó cần tiếp tục rà soát, đối chiếu phương án tuyến đường, hạ tầng và quỹ đất có liên quan với hồ sơ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án trước khi hoàn thành việc thẩm định, trình phê duyệt, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, dự án.

Trên cơ sở nhiệm vụ được UBND thành phố giao, Sở Xây dựng đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực I trong quá trình nghiên cứu phương án tuyến đường, hạ tầng đô thị và quỹ đất ở tái định cư phối hợp, cung cấp kịp thời hồ sơ, phương án nghiên cứu có liên quan đến phạm vi Dự án Đồi Chè; đồng thời đề nghị Công ty cổ phần Đầu tư Vinaconex Quảng Ninh (đại diện Liên danh nhà đầu tư) tiếp tục rà soát, cập nhật, hoàn thiện hồ sơ điều chỉnh Đồ án quy hoạch trên cơ sở phương án được cấp có thẩm quyền xem xét, bảo đảm thống nhất, đồng bộ giữa các quy hoạch, dự án trước khi Sở Xây dựng tiếp tục tổ chức thẩm định theo quy định.

3.2. Kết quả kiểm điểm theo Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTr ngày 10/6/2026

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố tại Văn bản số 2629/UBND-XDMT ngày 22/6/2026, hướng dẫn của Sở Nội vụ tại Văn bản số 3285/SNV-TCCB&BC ngày 23/6/2026 và chỉ đạo của Đảng ủy Sở Xây dựng tại Văn bản số 381-CV/ĐU ngày 23/6/2026; ngày 26/6/2026 Sở Xây dựng đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan đến tồn tại, hạn chế được nêu tại Kết luận Thanh tra số 40/KL-TTr.

Qua rà soát, trách nhiệm được xác định đối với 01 tập thể là Phòng Quy hoạch - Kiến trúc và 03 cá nhân có liên quan.

Kết quả kiểm điểm: Thống nhất kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể Phòng Quy hoạch - Kiến trúc, đồng chí Đặng Ngọc Phúc và đồng chí Nguyễn Đức Minh nghiêm túc rút kinh nghiệm; tăng cường rà soát, tham mưu theo đúng quy định. Sở Xây dựng đã tổng hợp bản tự kiểm điểm của cá nhân, báo cáo, đề nghị Sở Nội vụ và UBND Thành phố xem xét.

Nội dung kiểm điểm đã được Sở Xây dựng tổng hợp, báo cáo Thanh tra thành phố và Sở Nội vụ tại Báo cáo số 6820/BC-SXD ngày 21/7/2026; hồ sơ kèm theo gồm Biên bản họp kiểm điểm trách nhiệm ngày 26/6/2026 và các bản kiểm điểm của tập thể, cá nhân có liên quan.

4. Về trật tự xây dựng và hướng dẫn cấp giấy phép xây dựng có thời hạn, sửa chữa, gia cố nhà ở đối với các trường hợp đủ điều kiện: Đối với các trường hợp hộ dân có nhu cầu xây dựng, sửa chữa, cải tạo, gia cố nhà ở trong phạm vi Dự án, việc xem xét, giải quyết được thực hiện trên cơ sở tình trạng pháp lý cụ thể của từng trường hợp và phải bảo đảm các điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng. Theo khoản 8 Điều 73 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP, UBND cấp xã chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo phân cấp của UBND Thành phố; tổ chức theo dõi, kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn, xử lý hoặc kiến nghị xử lý kịp thời các vi phạm. Do đó, đối với các trường hợp nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân tại phường Cao Xanh, UBND phường Cao Xanh có trách nhiệm rà soát hiện trạng, tình trạng pháp lý và thực hiện nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng theo thẩm quyền, phân cấp.

Về cấp giấy phép xây dựng có thời hạn: Điều kiện cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 52 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP; hồ sơ đề nghị cấp giấy phép xây dựng có thời hạn thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP. Quy mô công trình được cấp giấy phép có thời hạn được quy định tại Điều 5 Quyết định số 38/2021/QĐ-UBND ngày 23/7/2021 và thẩm quyền cấp giấy phép xây dựng quy định tại Điều 52 Nghị định số 217/2026/NĐ-CP. Cụ thể: “1. Ủy ban nhân dân cấp xã cấp giấy phép xây dựng cho công trình cấp III, cấp IV, công trình nhà ở riêng lẻ của hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn do mình quản lý (trừ các công trình quy định tại khoản 2 Điều này). 2. Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế cấp giấy phép xây dựng cho các công trình được đầu tư xây dựng tại các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế trong phạm vi được giao quản lý. 3. Sở Xây dựng cấp giấy phép xây dựng cho các công trình trên địa bàn thành phố không thuộc đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này”.

Các nội dung liên quan khác thực hiện theo Luật Xây dựng năm 2025, Nghị định số 217/2026/NĐ-CP của Chính phủ và các quy định pháp luật có liên quan.