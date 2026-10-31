Quảng Ninh cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược

9 tháng năm 2026, Quảng Ninh đạt nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế, xã hội, đồng thời từng bước cụ thể hóa các quy hoạch chiến lược, chuẩn bị nền tảng cho giai đoạn phát triển mới. Việc chính thức trở thành thành phố từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh là thành phố biên giới đầu tiên của Việt Nam, mở ra cơ hội lớn để tổ chức lại không gian phát triển, tăng cường liên kết vùng và nâng tầm vị thế đô thị.

Hoàn thiện quy hoạch, tạo nền tảng cho không gian phát triển mới

Năm 2026 đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tổ chức không gian phát triển của Quảng Ninh. Ngày 23/6/2026, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 1123/QĐ-TTg phê duyệt Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075. Ngay sau đó, UBND thành phố ban hành kế hoạch triển khai quy hoạch, xác định lộ trình, nhiệm vụ và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị.

Việc sớm ban hành kế hoạch thực hiện thể hiện yêu cầu đưa quy hoạch vào cuộc sống ngay từ đầu, tạo sự thống nhất trong định hướng phát triển đô thị, nông thôn, khu kinh tế, khu công nghiệp (KKT, KCN) và hệ thống hạ tầng trên phạm vi toàn thành phố.

Phối cảnh bản đồ quy hoạch đô thị Quảng Ninh đến năm 2050, tầm nhìn 2075.

Quy hoạch chung hướng tới mô hình đô thị đa cực, đa trung tâm, phát triển xanh, thông minh, hiện đại và bền vững; tăng cường liên kết giữa các khu vực đô thị, miền núi, biên giới, biển đảo, đồng thời phát huy lợi thế về công nghiệp, dịch vụ, du lịch, kinh tế biển, logistics. Đây không chỉ là định hướng cho quá trình phát triển dài hạn, mà còn là căn cứ để Quảng Ninh rà soát việc sử dụng đất, bố trí không gian phát triển, xác định thứ tự ưu tiên đầu tư và chủ động chuẩn bị các điều kiện thu hút nguồn lực xã hội.

Trên cơ sở kế hoạch, thành phố tập trung rà soát các đồ án quy hoạch; đánh giá mức độ phù hợp với quy hoạch chung mới để xác định nội dung cần kế thừa, điều chỉnh hoặc lập mới. Các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch chuyên ngành được đẩy nhanh tiến độ, nhằm cụ thể hóa định hướng chiến lược thành chức năng sử dụng đất, không gian xây dựng, hệ thống hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Đây là bước quan trọng để tránh tình trạng quy hoạch chung đã được phê duyệt, nhưng thiếu các quy hoạch chi tiết làm cơ sở triển khai dự án.

Một góc không gian đô thị Quảng Ninh hôm nay.

Đến nay, Quảng Ninh đã phê duyệt 9/30 quy hoạch phân khu đô thị, đạt 30%; 21 đồ án quy hoạch phân khu đang được Sở Xây dựng hướng dẫn, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, dự kiến hoàn thành trong quý IV/2026. Đối với quy hoạch chung cấp xã, 18 đồ án đang được hướng dẫn tổ chức lập, hoàn thiện hồ sơ, phấn đấu hoàn thành vào tháng 3/2027.

Để bảo đảm tiến độ, UBND thành phố đã phân công rõ cơ quan chủ trì, đơn vị phối hợp, trách nhiệm người đứng đầu và thời hạn hoàn thành từng đồ án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp thời tháo gỡ vướng mắc về dữ liệu, chuyên môn, kinh phí và sự phối hợp giữa các đơn vị. Những quy hoạch có tác động trực tiếp đến các dự án hạ tầng trọng điểm, KKT, KCN và các khu vực có tiềm năng thu hút đầu tư sẽ được ưu tiên triển khai, bảo đảm vừa tuân thủ trình tự, thủ tục, vừa đáp ứng yêu cầu phát triển thực tiễn.

﻿ Phối cảnh Làng đại học sẽ được đầu tư tại khu vực phường Tuần Châu.

Song song với đó, thành phố đang tập trung nâng cao chất lượng thẩm định, bảo đảm sự thống nhất giữa quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, giao thông và các hệ thống hạ tầng kỹ thuật. Các phương án phát triển được tính toán trên cơ sở nhu cầu thực tế, khả năng cân đối nguồn lực, yêu cầu bảo vệ môi trường và năng lực đáp ứng của hạ tầng. Việc công khai thông tin quy hoạch, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong quản lý dữ liệu được triển khai đồng bộ, tạo điều kiện để người dân, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, giám sát và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư, sản xuất, kinh doanh.

Từ ngày 1/9/2026, Quảng Ninh chính thức trở thành thành phố, đồng thời là thành phố biên giới đầu tiên của Việt Nam. Vị thế mới mở ra cơ hội tổ chức lại không gian phát triển trên quy mô rộng hơn, tăng cường kết nối giữa các đô thị, KKT, cửa khẩu, cảng biển và các trung tâm kinh tế trong nước, quốc tế. Việc triển khai sớm, đồng bộ các quy hoạch sẽ giúp phát huy lợi thế, tạo động lực tăng trưởng và phát triển trong giai đoạn mới.

Gắn quy hoạch với hạ tầng, huy động nguồn lực và phát triển bền vững

Từ định hướng quy hoạch đến năm 2050, tầm nhìn năm 2075, Quảng Ninh đang ưu tiên hoàn thiện các quy hoạch phân khu, quy hoạch chung cấp xã và quy hoạch khu chức năng, nhất là tại những khu vực có vai trò động lực, các dự án hạ tầng chiến lược và những không gian có khả năng thu hút đầu tư. Trong đó, giai đoạn 2026-2028 tập trung hoàn thiện hệ thống quy hoạch và kết nối hạ tầng chiến lược; giai đoạn 2026-2030 ưu tiên đầu tư, thu hút nguồn lực vào các dự án trọng điểm.

﻿ Đường ven sông đã được đấu nối với cao tốc Hạ Long - Hải Phòng tại nút giao Đầm Nhà Mạc.

Quan điểm của Quảng Ninh là sẽ tiếp tục phát huy vai trò của hệ thống cao tốc, cảng biển, sân bay, cửa khẩu và các tuyến giao thông liên vùng trong tổ chức không gian phát triển. Việc kết nối đồng bộ các KKT, KCN với cảng biển, trung tâm logistics và các đầu mối giao thương sẽ góp phần giảm chi phí vận tải, nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đồng thời tạo điều kiện hình thành các hành lang kinh tế mới. Định hướng phát triển đường sắt liên vùng, kết nối từ Móng Cái đến Hải Phòng, Hà Nội cũng đang được khẩn trương nghiên cứu, triển khai thống nhất với quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch các khu chức năng.

Quy hoạch phải đi trước một bước, nhưng không tách rời yêu cầu tăng trưởng trước mắt, vì thế Quảng Ninh đã gắn tiến độ lập, phê duyệt quy hoạch với danh mục dự án ưu tiên, kế hoạch đầu tư công trung hạn và khả năng huy động vốn ngoài ngân sách. Các khu vực đã có định hướng phát triển rõ ràng sẽ sớm hoàn thiện cơ sở pháp lý, chuẩn bị quỹ đất, hạ tầng kết nối và điều kiện thu hút nhà đầu tư. Đồng thời, nâng cao hiệu quả phối hợp trong GPMB, giải quyết những vướng mắc về đất đai, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư; xác định rõ trách nhiệm, tiến độ của từng cơ quan, đơn vị, tránh để quy hoạch chậm được cụ thể hóa thành dự án.

Quảng Ninh định hướng phát triển đô thị theo mô hình TOD.

Một nhiệm vụ quan trọng khác đang được Quảng Ninh tập trung thực hiện là phát triển đồng bộ hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. Cùng với giao thông, thành phố đang đẩy mạnh đầu tư hệ thống cấp, thoát nước, thu gom, xử lý nước thải, chống ngập, không gian xanh, công viên, trường học, cơ sở y tế và nhà ở xã hội. Đây là những yếu tố trực tiếp quyết định chất lượng đô thị và khả năng đáp ứng nhu cầu của người dân trong quá trình đô thị hóa. Việc phát triển KCN phải gắn với nhà ở công nhân, dịch vụ thiết yếu và môi trường sống; phát triển du lịch, đô thị ven biển phải đi đôi với bảo vệ cảnh quan, hệ sinh thái và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Với vị thế mới, Quảng Ninh có thêm điều kiện thúc đẩy hợp tác quốc tế, nhất là liên kết kinh tế qua biên giới, phát triển thương mại, logistics, du lịch và các dịch vụ chất lượng cao. Do đó, quy hoạch các KKT cửa khẩu, KKT ven biển, cảng biển và các trung tâm đô thị sẽ phát huy vai trò liên kết, tạo mạng lưới bổ trợ lẫn nhau thay vì phát triển phân tán. Đây cũng là cơ sở để thành phố khai thác tốt hơn lợi thế kết nối Việt Nam với Trung Quốc và khu vực ASEAN, mở rộng thị trường và thu hút đầu tư có chọn lọc.

Có thể thấy, từ quy hoạch chung đến các quy hoạch phân khu, quy hoạch cấp xã và quy hoạch chuyên ngành, yêu cầu xuyên suốt được Quảng Ninh đặt ra là bảo đảm tính thống nhất, khả thi và tầm nhìn dài hạn. Khi được triển khai đồng bộ với đầu tư hạ tầng, cải cách thủ tục và nâng cao chất lượng quản trị, quy hoạch sẽ trở thành công cụ tổ chức phát triển, giúp Quảng Ninh khai thác hiệu quả các lợi thế mới, thúc đẩy tăng trưởng, bảo vệ môi trường và nâng cao đời sống nhân dân.