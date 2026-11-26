Quảng Ninh phát huy lợi thế, gia tăng giá trị kinh tế đô thị

Với lợi thế địa kinh tế hướng biển, vị trí cửa ngõ quốc tế và khả năng kết nối các hành lang kinh tế, Quảng Ninh có nhiều điều kiện để phát huy vai trò cực tăng trưởng quan trọng của vùng Đồng bằng sông Hồng. Phát triển kinh tế đô thị gắn với tổ chức không gian hợp lý, khai thác hiệu quả các nguồn lực và tăng cường liên kết vùng là yêu cầu đặt ra nhằm tạo nền tảng cho thành phố tăng trưởng nhanh, bền vững trong giai đoạn mới.

Quảng Ninh đặt mục tiêu phát triển kinh tế đô thị gắn với xây dựng đô thị hiện đại, thông minh, thân thiện với môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Kết nối các vùng động lực

Việc Quảng Ninh trở thành thành phố mở ra không gian phát triển mới, tạo điều kiện kết nối các trung tâm đô thị, khu kinh tế, vùng biển đảo, khu vực biên giới và những địa bàn có thế mạnh về công nghiệp, dịch vụ. Quy mô không gian rộng hơn cùng lợi thế đa dạng về địa kinh tế đặt ra cho thành phố yêu cầu tổ chức lại các hoạt động kinh tế, phát huy thế mạnh từng khu vực và tăng cường liên kết, bổ trợ lẫn nhau.

Lợi thế của Quảng Ninh không chỉ nằm ở tài nguyên biển, di sản hay vị trí cửa khẩu, mà còn ở khả năng kết nối những nguồn lực này trong cùng một hệ thống. Các đô thị ven vịnh Hạ Long, vịnh Bái Tử Long; không gian di sản Yên Tử; khu kinh tế Vân Đồn, khu vực cửa khẩu Móng Cái, ven biển Quảng Yên cùng mạng lưới giao thông đường bộ, hàng không, cảng biển tạo nền tảng phát triển đa dạng các ngành kinh tế. Mỗi khu vực có thế mạnh riêng, nhưng khi được kết nối sẽ mở rộng thị trường, không gian dịch vụ và cơ hội hợp tác cho doanh nghiệp.

Du lịch, dịch vụ là lĩnh vực thể hiện khá rõ khả năng khai thác những lợi thế đó. 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 20,3 triệu lượt khách, tăng 10,23% so với cùng kỳ năm trước; tổng thu du lịch đạt 61.324 tỷ đồng, tăng 26,8%. Mức tăng doanh thu cao hơn mức tăng lượng khách cho thấy hiệu quả khai thác du lịch có chuyển biến tích cực, trong đó chất lượng dịch vụ và khả năng gia tăng mức chi tiêu của du khách ngày càng được chú trọng.

Du khách trải nghiệm không gian văn hóa tại Khu di tích lịch sử và danh thắng Yên Tử. Ảnh: Hoàng Quỳnh

Tại Yên Tử, các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và cảnh quan thiên nhiên đang được doanh nghiệp kết nối thành chuỗi sản phẩm đa dạng. Thời gian qua, Công ty CP Phát triển Tùng Lâm đã đầu tư hoàn thiện hệ thống cáp treo, Trung tâm Văn hóa Trúc Lâm, Legacy Yên Tử, Làng Nương Yên Tử cùng các dịch vụ lưu trú, ẩm thực, nghỉ dưỡng, thiền, yoga và trải nghiệm thiên nhiên. Nhờ đó, hành trình của du khách không dừng ở tham quan, hành hương mà có thêm nhiều hoạt động khám phá, trải nghiệm, tạo điều kiện lưu lại lâu hơn tại vùng di sản.

Theo ông Nguyễn Văn Quý, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Phát triển Tùng Lâm, doanh nghiệp hướng tới kết hợp các giá trị văn hóa, lịch sử, tâm linh và thiên nhiên trong một mô hình du lịch có tính cộng đồng, mang đến trải nghiệm toàn diện cho du khách. Cách làm này, góp phần quảng bá những giá trị riêng có của Yên Tử, tạo thêm nguồn thu từ di sản, đồng thời chú trọng gìn giữ bản sắc văn hóa.

Trên vịnh Hạ Long, các sản phẩm dịch vụ mới tiếp tục được bổ sung, hướng tới phân khúc khách có mức chi tiêu cao và nhu cầu trải nghiệm chuyên sâu. Đầu tháng 11/2026, Công ty CP Du thuyền Lumiere đưa vào khai thác tàu Lumiere Cruise tiêu chuẩn 5 sao, tổng vốn đầu tư 250 tỷ đồng, quy mô 42 phòng. Ngoài hành trình nghỉ đêm trên vịnh, du khách còn có thể tham gia các hoạt động tham quan, trải nghiệm tại đảo Ti Tốp, trang trại nuôi trai lấy ngọc.

Ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Du thuyền Lumiere, cho biết: Doanh nghiệp chú trọng đầu tư phương tiện hiện đại, nâng cao chất lượng phục vụ và kết nối thêm các điểm tham quan để tạo ra những trải nghiệm khác biệt, có chiều sâu. Qua đó, doanh nghiệp kỳ vọng thu hút thêm khách, nhất là khách quốc tế, kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng sức hấp dẫn của điểm đến.

Sức hấp dẫn của du lịch Quảng Ninh còn đến từ những trải nghiệm gắn với thiên nhiên và đời sống bản địa. Chị Elizabeth Payne, du khách Anh, chia sẻ điều chị yêu thích khi khám phá nơi đây là cảm giác gần gũi với thiên nhiên và cuộc sống của người dân địa phương. Những câu chuyện về đời sống trên biển, văn hóa của cộng đồng cư dân vùng vịnh đem đến cho chị một góc nhìn khác về Hạ Long, Quảng Ninh. Đây cũng là dư địa để các sản phẩm du lịch tiếp tục được làm mới, đưa con người và văn hóa địa phương trở thành một phần của hành trình trải nghiệm.

Hoạt động XNK tại khu vực cầu Bắc Luân II (phường Móng Cái 1). Ảnh: Minh Đức

Bên cạnh du lịch, thương mại, logistics và giao thương quốc tế cũng là những lĩnh vực tạo nên sức sống kinh tế của thành phố. Với lợi thế cửa khẩu, cảng biển và kết nối trực tiếp với thị trường Trung Quốc, khu vực Móng Cái tiếp tục là đầu mối giao thương quan trọng. Trong 10 tháng năm 2026, Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái đã làm thủ tục cho trên 272.000 tờ khai, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu đạt khoảng 19 tỷ USD, tăng 52% so với cùng kỳ; thu ngân sách nhà nước đạt gần 4.500 tỷ đồng, tăng 86%. Cùng thời gian này, toàn Chi cục Hải quan khu vực VIII có gần 3.000 doanh nghiệp đến làm thủ tục, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu vượt 40 tỷ USD.

Quy mô giao thương ngày càng lớn cũng đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực hạ tầng và dịch vụ hỗ trợ. Hệ thống kho bãi, vận tải, logistics và hoạt động thông quan cần tiếp tục được đầu tư đồng bộ, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp trong xuất, nhập khẩu hàng hóa. Đây là yếu tố quan trọng để lợi thế cửa khẩu, cảng biển được chuyển hóa thành giá trị lớn hơn, không dừng ở hoạt động giao nhận và thông quan.

Những hoạt động trên cho thấy, không gian kinh tế Quảng Ninh ngày càng đa dạng, với sự tham gia của nhiều ngành, lĩnh vực và các khu vực có thế mạnh khác nhau. Khi được kết nối tốt hơn, mỗi địa bàn sẽ có thêm điều kiện bổ trợ cho nhau, mở rộng chuỗi giá trị và tạo sức lan tỏa trong toàn thành phố.

Nâng chất lượng tăng trưởng

Nếu lợi thế địa kinh tế tạo nền tảng thì lựa chọn ngành nghề, mô hình và phương thức phát triển sẽ quyết định chất lượng tăng trưởng. Đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 xác định ưu tiên các ngành dịch vụ chất lượng cao, kinh tế số, kinh tế xanh, du lịch bền vững, công nghiệp sạch và công nghệ cao. Định hướng này đặt trọng tâm vào nâng cao năng suất, hàm lượng công nghệ và giá trị gia tăng, thay vì chủ yếu dựa vào mở rộng quy mô sản xuất, khai thác nguồn lực theo chiều rộng.

Khai trương vào trung tuần tháng 11/2026, Trung tâm thương mại AEON MALL Hạ Long thu hút đông đảo người dân, du khách đến mua sắm, giải trí.

Theo mục tiêu của Đề án, tốc độ tăng trưởng GRDP khu vực đô thị bình quân phấn đấu đạt 12,5%/năm; kinh tế số đóng góp tối thiểu 30% GRDP toàn thành phố; công nghiệp văn hóa đóng góp khoảng 7% GRDP. Những chỉ tiêu này đặt ra yêu cầu phát triển các ngành kinh tế mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của những lĩnh vực truyền thống, đồng thời tạo sự gắn kết giữa các khu vực kinh tế.

Với du lịch, trọng tâm không đơn thuần là tăng lượng khách mà phải nâng giá trị trên mỗi hành trình trải nghiệm. Thành phố xác định cần tiếp tục phát triển các sản phẩm có khả năng kết nối điểm đến, kéo dài thời gian lưu trú và phân bổ dòng khách theo không gian, mùa vụ. Các sản phẩm du lịch di sản, du lịch đêm, du lịch nghỉ dưỡng, văn hóa - nghệ thuật, thể thao và giải trí cần được tổ chức thành chuỗi có chất lượng. Khi di sản được khai thác bằng tư duy sáng tạo, gắn với công nghiệp văn hóa và dịch vụ hiện đại, nguồn lực văn hóa sẽ có thêm cơ hội đóng góp trực tiếp vào tăng trưởng.

Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026 góp phần quảng bá hình ảnh di sản, thúc đẩy phát triển du lịch thể thao tại Quảng Ninh. Ảnh: Tạ Quân

Ở lĩnh vực công nghiệp, yêu cầu đặt ra là nâng cao chất lượng thu hút đầu tư. Quỹ đất và hạ tầng khu công nghiệp cần được ưu tiên cho những dự án có công nghệ tiên tiến, sử dụng năng lượng và tài nguyên hiệu quả, có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước, tạo việc làm ổn định và đóng góp lớn cho ngân sách. Định hướng đưa công nghiệp chế biến, chế tạo công nghệ cao trở thành trụ cột, phấn đấu đóng góp trên 18% GRDP, cho thấy quyết tâm chuyển dịch cơ cấu sản xuất theo hướng hiện đại, bền vững hơn.

Cùng với đó, kinh tế số được thúc đẩy trên cả phương diện hạ tầng, quản trị và hoạt động sản xuất, kinh doanh. Việc ứng dụng dữ liệu số, trí tuệ nhân tạo, tự động hóa trong quản lý đô thị, logistics, thương mại, du lịch và sản xuất công nghiệp sẽ góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí, cải thiện chất lượng dịch vụ. Đặc biệt, thành phố chú trọng tạo điều kiện để doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh tiếp cận nền tảng số, thanh toán không dùng tiền mặt, thương mại điện tử và các giải pháp quản trị hiện đại.

Ông Đặng Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Ứng dụng khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo thành phố, cho biết: Quảng Ninh hiện có gần 14.000 doanh nghiệp và gần 50.000 hộ kinh doanh đang hoạt động, phần lớn là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ. Vì vậy, thành phố đang triển khai các giải pháp hỗ trợ phù hợp với nhu cầu, khả năng của từng nhóm đối tượng. Với doanh nghiệp nhỏ, ưu tiên là những công cụ có chi phí hợp lý, dễ áp dụng, giúp tháo gỡ trực tiếp những khâu còn bất cập như kế toán, quản lý kho, đơn hàng, thanh toán và tiếp thị.

Cách tiếp cận này giúp doanh nghiệp, hộ kinh doanh từng bước đưa công nghệ vào những công việc thiết thực, thay vì phải đầu tư những hệ thống vượt quá khả năng. Khi các nền tảng số, công cụ quản trị và phương thức thanh toán hiện đại trở thành một phần trong hoạt động thường ngày, hiệu quả chuyển đổi số sẽ được thể hiện cụ thể hơn qua chi phí, năng suất và khả năng tiếp cận thị trường. Đây cũng là điều kiện để kinh tế số mở rộng đóng góp từ những doanh nghiệp lớn sang khu vực doanh nghiệp nhỏ và hộ kinh doanh.

Công chức Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái hướng dẫn thủ tục cho doanh nghiệp. Ảnh: Hải quan cửa khẩu quốc tế Móng Cái

Để các định hướng trên đi vào thực tế, Đề án phát triển kinh tế đô thị thành phố Quảng Ninh đến năm 2030 nhấn mạnh yêu cầu phát triển kinh tế đô thị có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với lợi thế từng khu vực; tăng cường liên kết, tránh đầu tư dàn trải, trùng lặp. Với không gian rộng, gồm nhiều khu vực đô thị, miền núi, biên giới và biển đảo, thành phố xác định rõ vai trò của từng địa bàn trong tổng thể phát triển, lựa chọn ngành nghề phù hợp, đồng thời tăng cường kết nối hạ tầng và chuỗi giá trị để tạo sức lan tỏa.

Phát triển kinh tế đô thị cũng phải gắn với yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn di sản và nâng cao chất lượng sống. Với Quảng Ninh, gìn giữ cảnh quan vịnh, hệ sinh thái biển đảo, không gian văn hóa Yên Tử và bản sắc Vùng mỏ chính là bảo vệ những nguồn lực có ý nghĩa lâu dài đối với phát triển. Cùng với hạ tầng đồng bộ, không gian xanh và hệ thống dịch vụ xã hội đáp ứng nhu cầu của người dân, đây là những yếu tố tạo nên sức hấp dẫn và năng lực cạnh tranh của đô thị.

Với không gian phát triển rộng hơn, Quảng Ninh có thêm cơ hội phát huy thế mạnh của từng khu vực, hình thành những động lực kinh tế mới và mở rộng các chuỗi giá trị. Hiệu quả phát triển sẽ được thể hiện qua năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, giá trị gia tăng của các ngành kinh tế, chất lượng môi trường sống và những lợi ích thiết thực người dân được thụ hưởng. Đó cũng là nền tảng để thành phố phát huy vai trò cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Hồng, hướng tới phát triển nhanh và bền vững.