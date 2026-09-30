BĐBP Quảng Ninh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026

Ngày 30/9, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) TP Quảng Ninh tổ chức hội nghị giao ban nhằm đánh giá kết quả công tác biên phòng quý III và triển khai trọng tâm nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2026.

Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố chủ trì hội nghị.

Theo báo cáo tại hội nghị, BĐBP thành phố đã triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ và an ninh biên giới, vùng biển. Đơn vị chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu cho chính quyền địa phương các giải pháp quản lý hiệu quả, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Đơn vị đã chủ trì bắt giữ, xử lý 51 vụ với 64 đối tượng; xử phạt vi phạm hành chính 864 triệu đồng, trị giá hàng hóa gần 7 tỷ đồng. Trong đó, xử lý hình sự 4 vụ với 14 đối tượng; xử lý vi phạm hành chính 47 vụ với 50 đối tượng. Tang vật gồm 200 bình chứa 397kg khí N₂O, hơn 13.000 con gia cầm giống, gần 36 tấn sản phẩm gia súc, gia cầm các loại.

Công tác đối ngoại biên phòng tiếp tục được duy trì thực chất, có chiều sâu. BĐBP thành phố phối hợp với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới, cửa khẩu Trung Quốc thực hiện 3 văn kiện pháp lý về biên giới và các thỏa thuận song phương; phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên giới phía bạn trong quản lý cửa khẩu, phòng chống tội phạm; định kỳ tổ chức hội đàm, gặp gỡ để trao đổi tình hình, tiếp nhận và trao trả công dân hai bên…

BĐBP thành phố cũng đã hoàn thành tốt đợt diễn tập chỉ huy – cơ quan một bên, một cấp trên bản đồ; chỉ đạo các đồn biên phòng Ngọc Vừng, Vạn Gia diễn tập chiến thuật cấp đồn năm 2026… Ghi nhận những thành tích xuất sắc, Ban Chỉ huy BĐBP và 2 cá nhân được đón nhận Huân chương Chiến công hạng Nhì. Đơn vị cũng đạt kết quả cao tại hội thi cán bộ tuyên truyền cấp Bộ Tư lệnh BĐBP và cấp toàn quân...

Tại hội nghị, các đơn vị đánh giá kết quả công tác, việc chấp hành kỷ luật, pháp luật; làm rõ những khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp khắc phục.

Kết luận hội nghị, Đại tá Nguyễn Quang Hòa, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy BĐBP thành phố yêu cầu các đơn vị tiếp tục nâng cao trách nhiệm, thực hiện toàn diện nhiệm vụ biên phòng; chủ động nắm tình hình, duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát người, phương tiện qua cửa khẩu, cảng biển; phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Thủy sản; thực hiện tốt đối ngoại biên phòng, phối hợp phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn, giữ vững an ninh, trật tự khu vực biên giới.