Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy làm việc với Đảng ủy các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3

Ngày 24/9, Đoàn công tác của Ban Tổ chức Thành ủy Quảng Ninh do đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, làm Trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Đảng ủy các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 về kết quả triển khai nhiệm vụ công tác tổ chức xây dựng Đảng 9 tháng năm 2026 và công tác chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng.

Trong 9 tháng năm 2026, Đảng ủy các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã chủ động quán triệt, triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương và Thành ủy Quảng Ninh về công tác tổ chức xây dựng Đảng.

Quang cảnh buổi làm việc.

Công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức cán bộ và phát triển đảng viên được đẩy mạnh; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng không ngừng được nâng cao. Đặc biệt, công tác quản lý đảng viên, sinh hoạt chi bộ đi vào nền nếp, chất lượng được nâng lên rõ rệt.

Thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2 và Móng Cái 3 đã tích cực ứng dụng phần mềm "Sổ tay đảng viên điện tử", chuẩn hóa cơ sở dữ liệu đảng viên, số hóa hồ sơ cán bộ và đẩy mạnh sử dụng các phần mềm quản lý văn bản, điều hành trong sinh hoạt đảng. Nhờ đó, việc trao đổi thông tin, công khai tài liệu sinh hoạt chi bộ cũng như công tác quản lý dữ liệu đảng viên được thực hiện nhanh chóng, chính xác, tiết kiệm thời gian và chi phí hành chính.

Tại buổi làm việc, đại diện Đảng ủy các phường Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 đã báo cáo làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời thẳng thắn nêu rõ một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai như: Công tác phát triển đảng viên ở một số khu vực dân cư còn gặp khó khăn; hạ tầng công nghệ thông tin và kỹ năng số của một số cán bộ, đảng viên cao tuổi tại chi bộ khu phố còn hạn chế; việc cập nhật, đồng bộ dữ liệu cán bộ, đảng viên đôi lúc chưa kịp thời.

Đồng chí Vi Ngọc Bích, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, phát biểu kết luận.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Vi Ngọc Bích, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, đề nghị Đảng ủy các phường tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ: Tiếp tục phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2026, trọng tâm là công tác phát triển đảng viên mới đảm bảo cả về số lượng và chất lượng, rà soát chuẩn bị nguồn kết nạp đảng viên năm 2027 và vào dịp 3/2/2027. Quan tâm theo dõi đánh giá cán bộ đảm bảo khách quan và thực chất; chú trọng công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ kế cận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng chuyển đổi số trong công tác đảng, coi đây là giải pháp then chốt để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng. Đảng ủy các phường cần nâng tỷ lệ đảng viên sử dụng hiệu quả Sổ tay đảng viên điện tử; hoàn thiện số hóa 100% hồ sơ đảng viên và đáp ứng tính bảo mật thông tin, bảo vệ chính trị nội bộ. Đồng thời, tăng cường hướng dẫn nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, đảng viên các chi bộ trực thuộc; chủ động tháo gỡ khó khăn về hạ tầng công nghệ.

Đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Vi Ngọc Bích cũng nhấn mạnh: Cần nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, gắn nội dung chuyển đổi số với việc đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng ở cơ sở; duy trì nghiêm kỷ luật, kỷ cương trong Đảng, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát chuyên đề. Đồng thời, phát huy tinh thần trách nhiệm trong thực hiện quy chế phân công phân nhiệm; quan tâm chỉ đạo việc thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu đã đề ra, đặc biệt là chỉ tiêu giải ngân các dự án tạo động lực tăng trưởng. Đối với những nội dung kiến nghị của các địa phương, Đoàn công tác ghi nhận và tổng hợp báo cáo, tham mưu Thành ủy và báo cáo Trung ương để giải quyết.