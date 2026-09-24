Giao lưu văn hóa "Trăng rằm hữu nghị - Thắt chặt tình thân”

Ngày 23/9, tại phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, đoàn đại biểu Cục Giáo dục thành phố Đông Hưng cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường Hoa Kiều thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc, đã tham dự chương trình giao lưu văn hóa "Trăng rằm hữu nghị - Thắt chặt tình thân” với ngành Giáo dục phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, Việt Nam.

Hai bên cùng tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa.

Chương trình giao lưu văn hóa “Trăng rằm hữu nghị - Thắt chặt tình thân” là một hoạt động ý nghĩa nhân dịp Tết Trung thu năm 2026, với nhiều nội dung văn hóa, trải nghiệm gần gũi như: Trao tặng quà, giao lưu văn nghệ, cùng trang trí đèn ông sao, tạo hình mâm ngũ quả Tết Trung thu... tạo không khí vui tươi, ấm áp và gắn kết giữa giáo viên, học sinh Trường Tiểu học Đào Phúc Lộc, phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, Việt Nam và giáo viên, học sinh Trường Hoa Kiều thành phố Đông Hưng, Trung Quốc.

Qua chương trình, các em không chỉ có thêm những trải nghiệm vui tươi, bổ ích và những kỷ niệm đẹp về Tết Trung thu, mà còn có thêm những người bạn mới, thêm hiểu biết về văn hóa của nhau và thêm những tình cảm tốt đẹp giữa thiếu nhi Móng Cái - Đông Hưng.

Các em học sinh cùng trải nghiệm làm đèn ông sao.

Thông qua các hoạt động nhằm tiếp tục phát huy mối quan hệ truyền thống hữu nghị tốt đẹp giữa hai địa phương biên giới, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, giao lưu văn hóa giữa cán bộ, giáo viên và các em học sinh Móng Cái (Việt Nam) - Đông Hưng (Trung Quốc).

Tiết mục văn nghệ do học sinh hai nước biểu diễn.

Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng hữu nghị, có truyền thống đoàn kết, gắn bó lâu đời. Móng Cái và Đông Hưng không chỉ gần gũi về địa lý, mà còn gắn kết sâu sắc về tình cảm, hai bên luôn duy trì các hoạt động giao lưu hữu nghị, giao lưu nhân dân, trong đó giao lưu văn hóa, giáo dục và thanh thiếu niên ngày càng được quan tâm, tăng cường.

Bà Vũ Thị Kim Thoan, Đảng ủy viên, Trưởng Phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1, TP Quảng Ninh, Việt Nam, trao tặng quà cho ông Hoàng Văn Minh, Cục trưởng Cục Giáo dục thành phố Đông Hưng, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc.

Thời gian qua, quan hệ giao lưu, phối hợp giữa Phòng Văn hóa - Xã hội phường Móng Cái 1 và Cục Giáo dục thành phố Đông Hưng ngày càng thực chất và đi vào chiều sâu, với nhiều hoạt động thiết thực dành cho cán bộ, giáo viên và học sinh hai bên. Riêng trong năm 2026, hai đơn vị đã phối hợp tổ chức 2 hoạt động giao lưu thanh thiếu niên, với nội dung phong phú về văn hóa, giáo dục, khoa học - công nghệ và trải nghiệm thực tế, đưa các em trở thành những "sứ giả nhỏ của tình hữu nghị”, góp phần tô thắm tình hữu nghị Việt Nam - Trung Quốc mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.