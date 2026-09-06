Bằng cảm xúc với vùng đất biên cương Bình Liêu, tác giả Hồng Gai đã viết nên bài thơ “Bình Liêu rạng rỡ!” như một khúc ca trong trẻo, tươi vui. Qua những câu lục bát mộc mạc, giàu hình ảnh, tác giả đưa người đọc đến với một Bình Liêu vừa hùng vĩ, thanh bình, vừa giàu bản sắc văn hóa và đang từng ngày đổi mới.
Mở đầu bài thơ, Bình Liêu hiện ra với vẻ đẹp khoáng đạt của núi rừng và sự bình yên của một miền biên giới: “Bình Liêu biên giới thanh bình/ Ngút ngàn mơ ước nghĩa tình sáng soi”. Đặc biệt, hình ảnh Cao Ba Lanh không chỉ tạo nên điểm nhấn về địa danh mà còn gợi chiều sâu lịch sử qua câu thơ: “Bao người nằm xuống cho đời ngát xanh”. Từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, màu xanh của quê hương hôm nay càng trở nên thiêng liêng và đáng trân trọng.
Thiên nhiên Bình Liêu được tác giả khắc họa bằng những nét chấm phá giàu sức gợi: rừng hồi thơm ngát, tiếng chim trên cành, sông Moóc mơ màng, cỏ lau trắng bản, Khe Vằn nên thơ… Những địa danh quen thuộc không còn đơn thuần là tên gọi mà đã trở thành những hình ảnh có hồn, góp phần tạo nên một bức tranh Bình Liêu vừa gần gũi, vừa quyến rũ.
Đặc sắc hơn cả là bức tranh văn hóa nhiều sắc màu của cộng đồng Tày, Dao, Sán Chỉ. Điệu Then, Soóng cọ, sắc màu trang phục, những họa tiết tinh xảo được đưa vào thơ một cách tự nhiên, thể hiện niềm tự hào của tác giả trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc. Câu thơ “Về đây thắm nghĩa tình sâu/ Điệu Then, Soóng cọ nhịp cầu duyên trao” vừa có chất trữ tình, vừa gợi một Bình Liêu đậm đà tình người, nơi văn hóa trở thành chiếc cầu kết nối cộng đồng.
Khép lại bài thơ là cảm xúc phấn khởi trước những đổi thay của quê hương: “Đất trời đổi mới hôm nay/ Ơn Đảng, ơn Bác dựng xây nước nhà”. Từ cảnh sắc thiên nhiên đến đời sống con người, tất cả đều hội tụ trong hình ảnh kết thúc “Bình Liêu rực rỡ gấm hoa”. Đó cũng chính là điểm nhấn tư tưởng của tác phẩm: một Bình Liêu giàu truyền thống, giàu bản sắc, đang vươn lên trong diện mạo mới nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của miền biên cương.
Bình Liêu rạng rỡ!
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Bình Liêu biên giới thanh bình
Ngút ngàn mơ ước nghĩa tình sáng soi
Cao Ba Lanh đứng giữa trời
Bao người nằm xuống cho đời ngát xanh
Rừng hồi chim hót trên cành
Bản làng rạng rỡ bức tranh tuyệt vời
Tày, Dao, Sán Chỉ vui đời
Chung tay xây dựng quê tôi đẹp giàu
Về đây thắm nghĩa tình sâu
Điệu Then, Soóng cọ nhịp cầu duyên trao
Mũ đỏ vành khuyên đẹp sao
Họa tiết tinh xảo tay nào khéo hoa
Sông Moóc mơ màng trôi xa
Cỏ lau trắng bản như là mộng mơ
Khe Vằn dừng bước ngẩn ngơ
Giao lưu ca hát hồn thơ dâng đầy
Đất trời đổi mới hôm nay
Ơn Đảng, ơn Bác dựng xây nước nhà
Bình Liêu rực rỡ gấm hoa
Quê hương tươi đẹp sơn hà vinh quang./.
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Hồng Gai, viết tại Bình Liêu ngày 5/9/2026