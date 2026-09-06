Bằng cảm xúc với vùng đất biên cương Bình Liêu, tác giả Hồng Gai đã viết nên bài thơ “Bình Liêu rạng rỡ!” như một khúc ca trong trẻo, tươi vui. Qua những câu lục bát mộc mạc, giàu hình ảnh, tác giả đưa người đọc đến với một Bình Liêu vừa hùng vĩ, thanh bình, vừa giàu bản sắc văn hóa và đang từng ngày đổi mới.

Mở đầu bài thơ, Bình Liêu hiện ra với vẻ đẹp khoáng đạt của núi rừng và sự bình yên của một miền biên giới: “Bình Liêu biên giới thanh bình/ Ngút ngàn mơ ước nghĩa tình sáng soi”. Đặc biệt, hình ảnh Cao Ba Lanh không chỉ tạo nên điểm nhấn về địa danh mà còn gợi chiều sâu lịch sử qua câu thơ: “Bao người nằm xuống cho đời ngát xanh”. Từ sự hy sinh của các thế hệ đi trước, màu xanh của quê hương hôm nay càng trở nên thiêng liêng và đáng trân trọng.

Đảng bộ xã Hoành Mô tổ chức kết nạp đảng viên mới tại Đài tưởng niệm liệt sĩ hy sinh tại Cao Ba Lanh.

Thiên nhiên Bình Liêu được tác giả khắc họa bằng những nét chấm phá giàu sức gợi: rừng hồi thơm ngát, tiếng chim trên cành, sông Moóc mơ màng, cỏ lau trắng bản, Khe Vằn nên thơ… Những địa danh quen thuộc không còn đơn thuần là tên gọi mà đã trở thành những hình ảnh có hồn, góp phần tạo nên một bức tranh Bình Liêu vừa gần gũi, vừa quyến rũ.

Đặc sắc hơn cả là bức tranh văn hóa nhiều sắc màu của cộng đồng Tày, Dao, Sán Chỉ. Điệu Then, Soóng cọ, sắc màu trang phục, những họa tiết tinh xảo được đưa vào thơ một cách tự nhiên, thể hiện niềm tự hào của tác giả trước sự phong phú của văn hóa các dân tộc. Câu thơ “Về đây thắm nghĩa tình sâu/ Điệu Then, Soóng cọ nhịp cầu duyên trao” vừa có chất trữ tình, vừa gợi một Bình Liêu đậm đà tình người, nơi văn hóa trở thành chiếc cầu kết nối cộng đồng.

Cây hồi mang lại nhiều lợi ích kinh tế của người dân Bình Liêu. Ảnh: Hùng Sơn

Khép lại bài thơ là cảm xúc phấn khởi trước những đổi thay của quê hương: “Đất trời đổi mới hôm nay/ Ơn Đảng, ơn Bác dựng xây nước nhà”. Từ cảnh sắc thiên nhiên đến đời sống con người, tất cả đều hội tụ trong hình ảnh kết thúc “Bình Liêu rực rỡ gấm hoa”. Đó cũng chính là điểm nhấn tư tưởng của tác phẩm: một Bình Liêu giàu truyền thống, giàu bản sắc, đang vươn lên trong diện mạo mới nhưng vẫn giữ được vẻ đẹp riêng của miền biên cương.

Trình diễn hát then tại Hội mùa vàng Bình Liêu. Ảnh: Phạm Học

Bình Liêu rạng rỡ!

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Bình Liêu biên giới thanh bình

Ngút ngàn mơ ước nghĩa tình sáng soi

Cao Ba Lanh đứng giữa trời

Bao người nằm xuống cho đời ngát xanh

Rừng hồi chim hót trên cành

Bản làng rạng rỡ bức tranh tuyệt vời

Tày, Dao, Sán Chỉ vui đời

Chung tay xây dựng quê tôi đẹp giàu

Về đây thắm nghĩa tình sâu

Điệu Then, Soóng cọ nhịp cầu duyên trao

Mũ đỏ vành khuyên đẹp sao

Họa tiết tinh xảo tay nào khéo hoa

Sông Moóc mơ màng trôi xa

Cỏ lau trắng bản như là mộng mơ

Khe Vằn dừng bước ngẩn ngơ

Giao lưu ca hát hồn thơ dâng đầy

Đất trời đổi mới hôm nay

Ơn Đảng, ơn Bác dựng xây nước nhà

Bình Liêu rực rỡ gấm hoa

Quê hương tươi đẹp sơn hà vinh quang./.

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Hồng Gai, viết tại Bình Liêu ngày 5/9/2026