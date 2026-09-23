Ban CHQS xã Tiên Yên bố trí áo phao, phao cứu hộ tại các điểm xung yếu

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tư lệnh Quân khu và Bộ CHQS thành phố, ngày 22/9, Ban CHQS xã Tiên Yên đã tổ chức bố trí 64 áo phao, phao tròn tại các khu vực xung yếu, khu vực có nguy cơ ngập lụt, mất an toàn khi nước lũ dâng cao trên địa bàn xã.

Các trang thiết bị cứu hộ, gồm áo phao, phao tròn, được bố trí cố định tại các khu vực xung yếu, hồ, đập; đặt tại những vị trí dễ quan sát, dễ tiếp cận, thuận tiện cho người dân và lực lượng cứu hộ tại chỗ sử dụng khi cần thiết. Qua đó, góp phần nâng cao khả năng chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai, mưa bão, lũ lụt và các sự cố bất ngờ liên quan đến tai nạn đuối nước.

Xã Tiên Yên bố trí áo phao tại các điểm xung yếu.

Cùng với việc bố trí phương tiện cứu hộ, Ban CHQS xã tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, cảnh báo người dân nâng cao ý thức phòng ngừa, không chủ quan trước diễn biến của thiên tai; chủ động chuẩn bị các phương án tìm kiếm, cứu nạn trên sông, biển, ao, hồ, đập và tại các khu vực có nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước.

Lực lượng DQTV xã Tiên Yên bố trí áo phao tại các điểm xung yếu, nguy cơ thường xuyên xảy ra tai nạn đuối nước.

Việc chủ động bố trí các phương tiện cứu hộ tại những điểm xung yếu trên địa bàn xã là giải pháp thiết thực, góp phần phát huy hiệu quả phương châm “4 tại chỗ”; nâng cao năng lực phòng ngừa, ứng phó kịp thời với thiên tai, hạn chế thấp nhất thiệt hại về người và tài sản, bảo đảm an toàn cho nhân dân trong mùa mưa bão.