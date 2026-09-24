Ngăn chặn buôn lậu trên tuyến biên giới Đông Bắc

Càng về những tháng cuối năm, tình hình buôn lậu và gian lận thương mại (BLGLTM) trên tuyến biên giới Đông Bắc càng diễn biến phức tạp với nhiều thủ đoạn tinh vi. Phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách trong công tác bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Quảng Ninh đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp đấu tranh, ngăn chặn, không để hình thành các “điểm nóng” ngay từ cửa ngõ biên giới.

Theo đánh giá của Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Quảng Ninh, tình hình tội phạm buôn lậu trên tuyến biên giới, vùng biển của địa phương luôn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. Nổi lên gần đây là hoạt động vận chuyển trái phép thực phẩm đông lạnh không rõ nguồn gốc và mua bán hàng cấm (pháo nổ, thuốc lá điếu, khí N2O...). Thủ đoạn của các đối tượng cũng ngày càng tinh vi. Các đối tượng thường hoạt động theo đường dây khép kín, sử dụng các nhóm kín trên mạng xã hội để liên lạc và liên tục thay đổi phương thức để qua mặt lực lượng chức năng.

Đồn BP Quảng Đức chủ trì, phối hợp bắt giữ vụ vận chuyển 400kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc ngày 21/9.

Đặc biệt, lợi dụng địa hình đồi núi dốc, nhiều đường mòn, lối tắt và luồng lạch cửa sông phức tạp, các đầu nậu thường thuê người dân địa phương mang vác hàng lậu qua biên giới vào ban đêm, lúc sương mù hoặc trời mưa gió nhằm qua mắt lực lượng chức năng.

Thực tế thời gian qua, nhiều vụ việc vi phạm đã bị triệt phá. Mới đây nhất, chiều 21/9, Đồn Biên phòng Quảng Đức phối hợp với Đoàn Đặc nhiệm phòng, chống ma túy và tội phạm miền Bắc bắt giữ một đối tượng vận chuyển 400kg nầm lợn đông lạnh không giấy tờ hợp pháp.

Trước đó, ngày 9/9, cũng trên tuyến Quốc lộ 18C, tổ công tác của Đồn Biên phòng Quảng Đức phát hiện một ô tô con chở khoảng 300kg nầm lợn đông lạnh không rõ nguồn gốc đi từ Cửa khẩu Bắc Phong Sinh vào nội địa.

Cán bộ Đồn BPCK Hoành Mô xuống địa bàn để nắm tình hình kết hợp tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người dân.

Không chỉ tại Quảng Đức, trên tuyến biên giới Hoành Mô, các mặt hàng vi phạm được phát hiện cũng khá đa dạng, từ khí N₂O, thực phẩm đông lạnh, gia cầm giống đến điện thoại, linh kiện điện tử. Trong các ngày 23, 27 và 29/4/2026, lực lượng biên phòng, hải quan, công an liên tiếp phát hiện 3 vụ tập kết, vận chuyển tổng cộng 408 bình khí nghi là N₂O, có khối lượng trên 1,6 tấn.

Gần đây, ngày 7/7, tại khu vực mốc 1321(2), thuộc thôn Đồng Văn, xã Hoành Mô, tổ tuần tra của Đồn Biên phòng cửa khẩu Hoành Mô chủ trì, phối hợp với Công an xã Hoành Mô phát hiện xe ô tô BKS 14B-049.96 vận chuyển trái phép 100 bình khí cười…

Từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng BĐBP thành phố đã đấu tranh thành công 5 chuyên án và 6 kế hoạch nghiệp vụ; thu thập được hàng trăm nguồn tin có giá trị. Lực lượng đã bắt giữ, xử lý 241 vụ với 289 đối tượng và 234 phương tiện. Trong đó, xử lý hình sự 23 vụ; xử phạt vi phạm hành chính 218 vụ. Tổng trị giá hàng hoá tịch thu, tiêu huỷ đạt gần 12,5 tỷ đồng; thu nộp ngân sách Nhà nước gần 4,4 tỷ đồng.

Dù nhiều vụ việc đã được phát hiện, xử lý, song nguy cơ buôn lậu vẫn hiện hữu trên cả tuyến biên giới đất liền và tuyến biển. BĐBP thành phố nhận định, những tháng cuối năm 2026, hoạt động BLGLTM có thể gia tăng, với các thủ đoạn tinh vi hơn.

Trước tình hình đó, yêu cầu được Ban Chỉ huy BĐBP thành phố đặt ra cho các phòng, ban chuyên môn, các Đồn Biên phòng trên 2 tuyến biên giới của thành phố là tiếp tục nắm chắc tình hình địa bàn, nội, ngoại biên; tăng cường tuần tra, kiểm soát biên giới, cửa khẩu và phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng liên quan và các địa phương biên giới để đấu tranh ngăn chặn, không để hình thành điểm nóng.