Yên Tử tổ chức chuỗi hoạt động “Sắc thu thiền định 2026"

Trong khuôn khổ chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”, nhiều hoạt động văn hóa, thể thao và trải nghiệm di sản sẽ diễn ra từ cuối tháng 10 đến tháng 12, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11).

Yên Tử là điểm đến văn hóa, tâm linh gắn với những giá trị lịch sử và cảnh quan đặc sắc.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” gồm 4 sự kiện chính, kết hợp các hoạt động thể thao, giao lưu văn hóa và trải nghiệm không gian di sản.

Chuỗi hoạt động “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026” góp phần đa dạng hóa sản phẩm, quảng bá du lịch Yên Tử bốn mùa.

Mở đầu là Giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử” lần thứ nhất, diễn ra từ ngày 31/10 đến 1/11. Tiếp đó, Hội thi người giới thiệu hay nhất về Yên Tử được tổ chức trong hai ngày 7-8/11, tạo cơ hội quảng bá giá trị lịch sử, văn hóa và cảnh quan của di sản thông qua hoạt động thuyết minh, giới thiệu điểm đến.

Cùng với các hoạt động giao lưu văn hóa, Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 với chủ đề “Chạm vùng di sản” dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/11. Sự kiện kết hợp hoạt động thể thao với trải nghiệm cảnh quan, văn hóa, đồng thời giới thiệu Yên Tử đến cộng đồng chạy bộ và du khách.

Giải chạy Yên Tử Heritage Marathon 2026 dự kiến diễn ra trong hai ngày 28-29/11, với chủ đề “Chạm vùng di sản”.

Khép lại chuỗi hoạt động là chương trình “Bình minh Yên Tử - Theo dấu chân Phật hoàng”, gắn với Đại lễ tưởng niệm 718 năm ngày Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn, dự kiến diễn ra vào ngày 9/12. Đây cũng là dịp tổng kết chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”.

Chương trình “Bình minh Yên Tử - Theo dấu chân Phật hoàng” dự kiến diễn ra vào ngày 9/12/2026, gắn với Đại lễ tưởng niệm 718 năm Phật hoàng Trần Nhân Tông nhập niết bàn.

Với thông điệp “Yên Tử - Du lịch bốn mùa di sản”, chuỗi hoạt động hướng tới đa dạng hóa sản phẩm du lịch trải nghiệm, phát huy giá trị văn hóa, lịch sử và tâm linh của Yên Tử. Việc kết hợp các sự kiện thể thao với hoạt động văn hóa, du lịch được kỳ vọng tạo thêm sức hút cho điểm đến, góp phần quảng bá hình ảnh Yên Tử trong những tháng cuối năm 2026.