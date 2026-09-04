Từ vịnh Hạ Long đến cả một miền Bắc: Hành trình mở rộng của du lịch phía Bắc

Vịnh Hạ Long từ lâu đã là biểu tượng của du lịch Việt Nam trên bản đồ thế giới. Với cảnh quan kỳ vĩ và hệ thống dịch vụ ngày càng hoàn thiện, nơi đây đã đưa miền Bắc Việt Nam đến với hàng triệu du khách quốc tế. Và chính sức hút đó đang tạo ra một xu hướng mới: ngày càng nhiều du khách, sau khi biết đến Hạ Long, muốn khám phá sâu hơn những vùng đất khác của miền Bắc.

Đó là cơ hội mà công ty du lịch Local Vietnam, do anh Marnick Schoonderwoerd (người Hà Lan) và vợ là chị Nhung Phùng sáng lập, đang tập trung khai thác.

Chị Nhung Phùng - Người sáng lập Công ty du lịch Local Vietnam.

Vịnh Hạ Long: Cánh cửa đưa miền Bắc ra thế giới

Không thể phủ nhận vai trò của vịnh Hạ Long trong việc định hình hình ảnh du lịch miền Bắc. Là một trong những điểm đến nổi tiếng, vịnh Hạ Long đã trở thành điểm khởi đầu cho hành trình của rất nhiều du khách quốc tế khi đến Việt Nam.

Với nhiều người, Hạ Long là lý do đầu tiên khiến họ chọn miền Bắc. Nhưng sau khi chiêm ngưỡng vẻ đẹp của vịnh, không ít du khách bắt đầu tò mò về những gì nằm xa hơn: những dãy núi phía sau, những bản làng vùng cao và nhịp sống của các cộng đồng dân tộc thiểu số.

Di sản thiên nhiên thế giới với vẻ đẹp đặc trưng của Việt Nam. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Khi du khách muốn đi xa hơn

Theo anh Marnick, người đã sống ở Việt Nam hơn mười năm, đây chính là sự thay đổi rõ rệt trong nhu cầu của du khách quốc tế. "Vịnh Hạ Long thường là điều đầu tiên du khách nghĩ đến khi nhắc tới miền Bắc" - anh chia sẻ. "Nhưng ngày càng nhiều người muốn đi xa hơn, đến những vùng còn nguyên sơ và gặp gỡ người dân địa phương. Họ muốn hiểu miền Bắc một cách trọn vẹn hơn".

Hàng nghìn đảo đá tạo nên cảnh quan độc đáo của Vịnh Hạ Long. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Chính vì vậy, công ty xây dựng các hành trình trải dài khắp miền Bắc Việt Nam, kết nối những điểm đến nổi tiếng với các vùng đất ít được biết đến hơn. Mục tiêu là giúp du khách không chỉ dừng lại ở những điểm quen thuộc, mà còn cảm nhận được chiều sâu và sự đa dạng của cả vùng.

Đưa du khách đến những vùng còn ít người biết

Điểm đặc biệt trong cách làm của Local Vietnam là tập trung vào trải nghiệm địa phương, thay vì du lịch đại trà. Các hành trình thường đưa du khách đến những bản làng yên tĩnh ở vùng cao, nơi họ có thể đi bộ đường dài cùng người dân, tìm hiểu các nghề thủ công truyền thống và trải nghiệm cuộc sống thường ngày của đồng bào dân tộc thiểu số.

Một ví dụ rõ nét là khu lưu trú cộng đồng của công ty tại vùng núi Hà Giang (nay thuộc tỉnh Tuyên Quang), do chính người Hmong địa phương vận hành. Mô hình này cho thấy du lịch có thể vừa mang lại trải nghiệm chân thực cho du khách, vừa tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người dân bản địa.

Hạ Long là điểm khởi đầu cho nhiều hành trình khám phá miền Bắc. (Ảnh: Báo Quảng Ninh)

Phần lớn khách của Local Vietnam là du khách quốc tế, trong đó có nhiều người đến từ châu Âu. Để phục vụ họ tốt hơn, công ty vận hành các trang web riêng theo từng ngôn ngữ, bao gồm cả một trang dành cho du khách nói tiếng Đức, giúp họ dễ dàng tìm hiểu thông tin và lên kế hoạch cho chuyến đi đến miền Bắc Việt Nam.

Một miền Bắc rộng mở

Cảnh quan thiên nhiên để lại nhiều ấn tượng với du khách

Sự phát triển của du lịch miền Bắc cho thấy một bức tranh tích cực: từ sức hút ban đầu của những điểm đến nổi tiếng như vịnh Hạ Long, du khách quốc tế ngày càng quan tâm đến cả một vùng rộng lớn với nhiều tầng văn hóa và cảnh quan. Khi những điểm đến hàng đầu tiếp tục phát triển và thu hút du khách, chúng cũng mở đường cho các vùng lân cận cùng hưởng lợi. Và đó là cách để du lịch miền Bắc phát triển một cách cân bằng và bền vững, mang lại lợi ích cho ngày càng nhiều địa phương và cộng đồng.