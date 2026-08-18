Thẩm định giá tài sản cố định làm cơ sở xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh xin gửi tới Quý Công ty lời chào trân trọng!

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh là cơ quan báo chí trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Ninh đang triển khai nhiệm vụ thanh lý các tài sản công đã hư hỏng.

Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh kính mời các Quý Công ty có chức năng, năng lực, kinh nghiệm thực hiện các dịch vụ tư vấn thẩm định giá tài sản, dịch vụ theo thông báo số 1294/TB-BTC ngày 31/12/2025 của Bộ tài chính tư vấn thẩm định giá các tài sản công đã hư hỏng làm cơ sở xác định giá khởi điểm thanh lý tài sản.

Nếu các Quý Công ty đồng ý thực hiện, đề nghị gửi bảng phí thẩm định trước 16h00 ngày 25/08/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh sẽ lựa chọn đơn vị thực hiện dịch vụ thẩm định giá và sẽ tiến hành làm các thủ tục để triển khai theo quy định hiện hành.

Đầu mối liên hệ: Bà Nguyễn Thị Hoài Thu – Nhân viên phòng TC-HC-DV, SĐT: 039.518.7555. Địa chỉ: Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh, Tầng 14, số 02 phố Hải Long, phường Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.