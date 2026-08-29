Khoảng 100.000 lượt du khách đến Quảng Ninh ngày đầu nghỉ lễ

Theo thông tin từ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ngày 29/8, ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, Quảng Ninh đón khoảng 100.000 lượt khách du lịch, tăng 32% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách lưu trú ước đạt 44.500 lượt, tăng 30%; tổng thu từ du lịch ước đạt 300 tỷ đồng, tăng 44% so với cùng kỳ.

Du khách tham quan, mua sắm tại Hội chợ OCOP Thu Đông 2026.

Lượng khách tăng cao ngay trong ngày đầu nghỉ lễ cho thấy sức hút của Quảng Ninh đang tiếp tục được duy trì. Trong ngày 29/8, nhiều điểm du lịch trên địa bàn được du khách lựa chọn, cụ thể: Vịnh Hạ Long đón gần 6.400 lượt khách, trong đó khách quốc tế khoảng 3.700 lượt; Công viên Sun World Hạ Long đón khoảng 3.000 lượt; Bảo tàng Quảng Ninh đón trên 3.500 lượt.

Du khách tấp nập tham quan Bảo tàng Quảng Ninh

Các điểm du lịch tâm linh như: Khu di tích danh thắng Yên Tử đón khoảng 1.300 lượt; Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Bạch Đằng đón khoảng 1.200 lượt và Khu di tích nhà Trần đón gần 1.500 lượt.

Hiệu ứng tích cực của du lịch Quảng Ninh trong kỳ nghỉ lễ năm nay đến từ chuỗi sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc chào mừng thành phố Quảng Ninh cùng tuần lễ kích cầu du lịch được triển khai đồng bộ. Chương trình nghệ thuật đặc biệt “Quảng Ninh – Thành phố rạng rỡ tương lai” diễn ra vào tối 28/8 đã tạo sức lan tỏa, đón hơn 100.000 người dân và du khách đến tham dự.

Bên cạnh các hoạt động nghệ thuật, những không gian ẩm thực, mua sắm cũng trở thành điểm đến được nhiều du khách lựa chọn, trong đó có Hội chợ OCOP và Không gian ẩm thực diễn ra tại Cung Quy hoạch, Hội chợ và Triển lãm và khu vực đường Trần Quốc Nghiễn.

Các cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, nhà hàng, khu vui chơi, giải trí đồng loạt triển khai nhiều chương trình kích cầu, ưu đãi hấp dẫn, góp phần gia tăng sức hút và mang đến thêm lựa chọn đa dạng cho du khách.

Việc lượng khách và doanh thu du lịch cùng tăng mạnh ngay trong ngày đầu nghỉ lễ là tín hiệu tích cực đối với du lịch Quảng Ninh. Với chuỗi hoạt động phong phú, điểm đến đa dạng và không khí lễ hội được duy trì xuyên suốt kỳ nghỉ, Quảng Ninh kỳ vọng tiếp tục thu hút đông du khách trong những ngày tiếp theo.