Škoda Slavia: Lời giải hoàn hảo cho bài toán sedan đô thị tại Đất mỏ

Mang DNA châu Âu thanh lịch, sở hữu khả năng vận hành ưu việt, khung gầm vững chắc cùng nhiều trang bị thiết thực, Škoda Slavia – mẫu sedan được sản xuất tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng đang trở thành lựa chọn đáng chú ý của người dân Đất mỏ.

Dấu ấn thanh lịch vươn tầm thực dụng

Quảng Ninh đang vươn mình mạnh mẽ với những đại lộ thênh thang và những cung đường bao biển tuyệt đẹp. Cùng với sự phát triển đó, tiêu chí chọn ô tô của người dân Đất mỏ cũng ngày một khắt khe hơn. Một chiếc xe không chỉ cần đủ lịch lãm để phục vụ công việc, gặp gỡ đối tác hay dạo phố, mà còn phải bền bỉ, linh hoạt trước những điều kiện vận hành đa dạng.

Trong số những mẫu sedan hạng B hiện nay, Škoda Slavia mang đến một lựa chọn tương đối khác biệt. Mẫu xe sở hữu ngôn ngữ thiết kế vượt thời gian của thương hiệu hơn trăm tuổi đến từ Cộng hòa Séc, với những đường gân dập nổi sắc nét, cụm đèn LED hiện đại và mặt ca-lăng mạ chrome tinh tế. Điểm đáng chú ý của Slavia là khoảng sáng gầm lên tới 179 mm, một con số hiếm thấy ở phân khúc sedan hạng B. Với điều kiện địa hình tại Quảng Ninh, lợi thế này giúp Slavia có thể tự tin vượt qua những đoạn đường mấp mô, lên xuống dốc hoặc di chuyển tại các khu vực có thể xảy ra ngập cục bộ, trong khi vẫn giữ trọn phong thái lịch lãm của một mẫu sedan đô thị.

Škoda Slavia – Lựa chọn hoàn hảo cho người dân “đất mỏ”

Vận hành bứt phá, trọn vẹn an tâm

Được kế thừa nền tảng kỹ thuật đã làm nên danh tiếng của Škoda, Slavia mang đến cảm giác vận hành chắc chắn, linh hoạt và đậm chất châu Âu. Khối động cơ tăng áp 1.0L TSI tinh chỉnh khéo léo mang lại công suất 115 PS và mô-men xoắn 178 Nm. Đặc biệt, lực kéo tối đa đạt được ngay từ vòng tua thấp (1.750 vòng/phút), mang đến khả năng bứt tốc mượt mà, chân ga nhạy bén, giúp người lái dễ dàng làm chủ mọi tình huống trên đường đô thị đông đúc lẫn cao tốc.

Hơn cả trải nghiệm cầm lái, sự an toàn của gia đình được đặt lên hàng đầu. Được xây dựng trên nền tảng khung gầm MQB-A0-IN trứ danh, kết hợp thép cường lực định hình nóng, Škoda Slavia tự hào đạt chứng nhận an toàn 5 sao tuyệt đối từ Global NCAP. Sự hiện diện của 6 túi khí cùng hệ thống phanh, cân bằng điện tử tiên tiến trên các phiên bản tiêu chuẩn là minh chứng rõ nhất cho triết lý "an toàn không khoan nhượng" của hãng xe Séc.

Không gian tối ưu, khơi dậy niềm tự hào địa phương

Với khoang hành lý dung tích 521 lít, rộng hàng đầu phân khúc, Škoda Slavia đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày cũng như những chuyến đi xa. Từ bộ dụng cụ golf, xe nôi trẻ em đến hành lý cho chuyến dã ngoại cuối tuần của cả gia đình đều có thể được sắp xếp gọn gàng, trong khi không gian khoang hành khách vẫn giữ được sự rộng rãi và thoải mái.

Škoda Slavia đáp ứng linh hoạt nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Škoda Slavia còn mang một ý nghĩa đặc biệt khi được sản xuất, lắp ráp tại Nhà máy ô tô Thành Công Việt Hưng, Quảng Ninh. Sở hữu Slavia không chỉ là lựa chọn một mẫu xe mang tiêu chuẩn toàn cầu, mà còn là niềm tự hào khi đồng hành cùng sản phẩm công nghiệp chất lượng cao được tạo nên ngay trên quê hương “đất mỏ”.

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