Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long thông báo tuyển dụng lao động Đợt 2 năm 2026

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hạ Long thông báo tuyển dụng lao động Đợt 2 năm 2026, cụ thể:

Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên Quản lý khách hàng (yêu cầu kinh nghiệm từ 1 năm) Nguồn tuyển dụng: Từ nguồn ứng viên bên ngoài hệ thống BIDV Điều kiện, tiêu chuẩn tuyển dụng, chi tiết mô tả công việc: Tại phụ lục đính kèm. Hồ sơ dự tuyển: Ứng viên khai báo thông tin và ứng tuyển theo hướng dẫn trên website https://tuyendung.bidv.com.vn/, hồ sơ bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự tuyển (có dán ảnh)

- Bản scan các giấy tờ sau:

+ CMND/CCCD;

+ Bằng tốt nghiệp Thạc sỹ/Đại học;

+ Bảng điểm Thạc sỹ/Đại học;

+ Chứng chỉ Tiếng Anh; tin học;

+ Giấy tờ chứng minh kinh nghiệm công tác.

(*) Ứng viên điền rõ tên nơi làm việc (tên Đơn vị) trong phiếu đăng ký dự tuyển, và đặt tên file theo mẫu: tên đơn vị dự tuyển - tên vị trí dự tuyển - họ và tên ứng viên. Ví dụ: Tendonvi-Tenvitriungtuyen-Nguyen Van A.

Cách thức nộp hồ sơ: BIDV chỉ nhận hồ sơ qua website tuyển dụng chính thức tại địa chỉ: https://tuyendung.bidv.com.vn/ Thời gian nhận hồ sơ: đến hết ngày 16/08/2026 (hoặc đến khi BIDV nhận đủ số lượng hồ sơ theo yêu cầu)

* Lưu ý:

(i) Hội đồng tuyển dụng chỉ liên lạc với các ứng viên đạt yêu cầu tại vòng sơ tuyển hồ sơ.

(ii) BIDV chỉ chấp nhận giấy tờ tùy thân là thẻ căn cước. Nếu ứng viên khai sai thông tin hoặc dùng bất cứ giấy tờ gì khác sẽ không được tham gia thi vòng 2. Ứng viên điền đúng và đầy đủ tên gọi theo giấy tờ tùy thân.

(iii) Ứng viên tự chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin, hồ sơ cung cấp cho BIDV. Trong trường hợp BIDV phát hiện thông tin sai lệch theo hướng có lợi cho ứng viên, BIDV có quyền hủy kết quả tuyển dụng.

(iv) Trong trường hợp không nhận được email kích hoạt, ứng viên kiểm tra kỹ ở Junk E-mail, spam, Quảng cáo ... Mọi vướng mắc trong quá trình nộp hồ sơ, ứng viên gửi email về địa chỉ tuyendung.tcns@bidv.com.vn.

(v) Mỗi ứng viên chỉ nộp hồ sơ cho 01 vị trí tại 01 chi nhánh. Trường hợp ứng viên cố tình nộp cùng lúc tại các chi nhánh hoặc vị trí khác nhau, BIDV sẽ chủ động loại bỏ hồ sơ để đảm bảo 01 ứng viên chỉ thi tuyển 01 vị trí tại 01 chi nhánh.

(vi) BIDV không thu bất kỳ chi phí nào từ ứng viên liên quan đến tuyển dụng.

Trân trọng thông báo !