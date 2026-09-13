Kích cầu du lịch mùa thu từ sự kiện thể thao

Sau cao điểm du lịch hè, từ rừng Yên Tử, biển Vân Đồn, đến bên bờ di sản Hạ Long, các sự kiện thể thao đang “làm nóng” hoạt động du lịch mùa thu Quảng Ninh, mở thêm trải nghiệm, tạo dòng khách mới và góp phần kéo dài mùa du lịch trong năm.

Mở đầu cho nhịp sôi động ấy, đầu tháng 9, Yên Tử Ultra Trail 2026 đưa gần 2.000 VĐV đến với không gian Di sản thế giới Yên Tử. Trong 3 ngày (từ ngày 4 đến 6/9) các chân chạy tranh tài ở 5 cự ly, từ 5km đến 70km, chinh phục đường mòn, dốc đá, rừng tùng, rừng trúc. Giải quy tụ VĐV đến từ 12 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Đáng chú ý, giải nằm trong chuỗi sự kiện “Yên Tử - Sắc thu thiền định”, kết hợp thể thao với thiên nhiên, di sản và văn hóa. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Sở VH-TT&DL, các hoạt động thể thao đang được tổ chức ngày càng gắn nhiều hơn với cảnh quan, văn hóa, di sản, để vừa nâng trải nghiệm, vừa quảng bá điểm đến.

Các VĐV tham gia Yên Tử Ultra Trail 2026 trải nghiệm xoa bóp, ngâm chân lá thuốc cổ truyền ở Yên Tử sau giải đấu.

Từ núi rừng Yên Tử, nhịp thể thao mùa thu tiếp tục chuyển xuống biển. Ngày 12 và 13/9, Aqua Warriors Vân Đồn 2026 được tổ chức, thu hút khoảng 2.500 VĐV, trong đó có khoảng 70 VĐV nước ngoài, tranh tài bơi và chạy, qua đó mở thêm hướng khai thác du lịch biển sau cao điểm hè.

Mạch sự kiện tiếp tục được nối dài đến tháng 11 với Giải Marathon quốc tế Di sản Hạ Long, dự kiến thu hút khoảng 18.000 VĐV. Sau đó còn có Yên Tử Heritage, Amata Run - Con đường di sản Bạch Đằng, qua đó giữ nhịp thể thao, du lịch tới cuối năm.

Không chỉ tập trung ở những giải lớn, bức tranh du lịch mùa thu còn được làm dày bởi hàng loạt hoạt động tại cơ sở. Xã Lục Hồn có chinh phục đỉnh Cao Xiêm 1.429m gắn với văn hóa Dao Thanh Phán và Hội Mùa vàng; xã Bình Liêu có Chợ phiên di sản kết hợp văn hóa, thể thao, OCOP; xã Hoành Mô có “Đêm trăng Cao Ly”; phường Vàng Danh có “Phượng Hoàng mùa thu vàng” với leo núi, đạp xe, mô tô, ẩm thực.

Ngoài ra còn có các giải giao lưu pickleball tại Đầm Hà, Móng Cái, Hải Ninh, Hải Lạng, Đông Triều, Hiệp Hòa; các giải bóng đá, cầu lông, bóng chuyền hơi và nhiều hoạt động thể thao cộng đồng khác. Quy mô khác nhau, nhưng mật độ sự kiện đã đưa không khí du lịch thể thao lan tới cả những điểm đến ngoài các trung tâm truyền thống.

Chính sự đa dạng ấy tạo thêm dư địa cho du lịch, bởi mỗi không gian có thể hình thành một trải nghiệm khác nhau. Sự kiện thể thao không chỉ tạo lực hút, mà khi được gắn với sản phẩm, dịch vụ và các chương trình ưu đãi còn góp phần kéo dài thời gian lưu trú, mở rộng chi tiêu của du khách.

Ở Yên Tử, hướng kết nối này đã được đặt ra khá rõ khi kế hoạch kích cầu xác định phát triển các gói sản phẩm du lịch tâm linh, sinh thái, nghỉ dưỡng, trải nghiệm; khuyến khích doanh nghiệp ưu đãi, liên kết dịch vụ. Tương tự, tại Vân Đồn, Aqua Warriors diễn ra trong không gian nghỉ dưỡng ven biển, thuận lợi để kết nối thi đấu với lưu trú, thưởng thức ẩm thực, khám phá biển đảo. Còn tại Hạ Long, các giải marathon có lợi thế kết nối với tham quan vịnh, bảo tàng, phố đêm và các sản phẩm đô thị biển.

Nhiều giải thể thao ở các cung đường đẹp ven vịnh Hạ Long, cũng như vùng miền núi, đồng bào DTTS đang tiếp sức cho du lịch mùa thu.

Đáng chú ý, ở những sự kiện quy mô nhỏ, cách kết nối đã được đặt ngay trong nội dung tổ chức. Chinh phục Cao Xiêm không chỉ có leo núi, mà còn giới thiệu ẩm thực, văn hóa người Dao Thanh Phán; chợ phiên Bình Liêu gắn thể thao với OCOP; Hội Mùa vàng đưa hoạt động thể thao vào không gian ruộng bậc thang và văn hóa bản địa; Phượng Hoàng mùa thu vàng kết hợp leo núi, xe đạp, mô tô với ẩm thực. Chính những “gói trải nghiệm” như vậy giúp sự kiện nhỏ vẫn có khả năng tạo dòng khách và lan tỏa lợi ích tới cộng đồng.

Theo ông Lưu Danh Quang, Giám đốc Great Race Vietnam, Trưởng Ban tổ chức Ultra Trail Yên Tử 2026, sức hút của giải không chỉ nằm ở cung đường, mà còn ở trải nghiệm trọn vẹn. Thực tế, nếu VĐV đi thi đấu rồi kết nối với du lịch, ẩm thực, mua sắm... ngày thi đấu có thể được nối dài, tạo ấn tượng về điểm đến, góp phần làm giải thành công hơn.

Vì vậy, cần liên kết sự kiện thể thao với doanh nghiệp, cảnh quan, văn hóa, dịch vụ và các tour trước, sau giải; xây dựng gói ưu đãi cho VĐV, kết nối sản phẩm, điểm đến. Đây là khoảng trống cần lấp đầy để hình thành sản phẩm du lịch theo mùa. Khi hành trình thi đấu gắn với trải nghiệm, mỗi giải đấu sẽ tạo thêm giá trị, kích cầu và định hình mùa du lịch thu riêng của Quảng Ninh.