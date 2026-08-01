Va chạm giữa xe tải và xe đạp điện khiến 1 nữ sinh tử vong ở Đắk Lắk

Sáng 1/8, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị đang phối hợp các cơ quan chức năng khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến 1 nữ sinh 15 tuổi tử vong.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 7 giờ 30 phút cùng ngày, tại Km8+300 Quốc lộ 27, khu vực vòng xuyến giao giữa Quốc lộ 27 và đường tránh đông Hồ Chí Minh đoạn qua xã Ea Ktur, tỉnh Đắk Lắk, tài xế Phạm Tùng Điệp sinh năm 1992, trú phường Phúc Thuận, tỉnh Thái Nguyên điều khiển xe tải biển kiểm soát 50H-161.46 lưu thông theo hướng từ chợ Trung Hòa đến vòng xuyến.

Khi chuyển hướng rẽ phải vào đường tránh đông Hồ Chí Minh, xe tải xảy ra va chạm với xe đạp điện do em Nguyễn Ngọc Phương Trang sinh năm 2011 điều khiển, chở theo em Nguyễn Thị Thanh Hiền sinh năm 2011, cùng trú thôn 3, xã Ea Ktur, lưu thông cùng chiều.

Hậu quả vụ va chạm khiến em Nguyễn Thị Thanh Hiền tử vong tại hiện trường. Em Nguyễn Ngọc Phương Trang may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.

Theo nhận định ban đầu của cơ quan chức năng, nguyên nhân vụ tai nạn được xác định là do tài xế xe tải chuyển hướng không bảo đảm an toàn, dẫn đến va chạm với xe đạp điện.

Hiện, vụ việc đang được Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Đắk Lắk phối hợp các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.