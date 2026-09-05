Nghệ An: Lật xe chở máy xúc công trình trên Quốc lộ 16 khiến 5 người thương vong

Chiều 5/9, thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Mường Quàng (tỉnh Nghệ An) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 2 người tử vong, 3 người bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: CTV)

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng hơn 7 giờ sáng 5/9, trên Quốc lộ 16, đoạn qua khu vực Dốc Chuối, thuộc địa phận xã Mường Quàng.

Thời điểm trên, một chiếc xe ô-tô tải chở máy múc di chuyển xuống Dốc Chuối. Khi đến đoạn dốc cua, chiếc xe bất ngờ bị lật, đè trúng xe máy do hai vợ chồng điều khiển chạy phía trước. Vụ tai nạn khiến ông Lô Văn L. (sinh năm 1971) và vợ ở bản Pảo (xã Mường Quàng) tử vong.

Vụ tai nạn còn khiến 2 người đi xe máy phía sau và tài xế ô-tô bị thương. Sau vụ việc, cả 3 nạn nhân được đưa đến cơ sở y tế cấp cứu.

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để hỗ trợ các nạn nhân, đồng thời điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.