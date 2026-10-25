Vận động viên trượt tuyết Mỹ Paula Moltzan lần đầu thắng chặng World Cup

Vận động viên người Mỹ Paula Moltzan lần đầu tiên giành chiến thắng tại một chặng World Cup trong sự nghiệp, trong khi đồng hương Mikaela Shiffrin xếp thứ 7 ở nội dung trượt tuyết đổ đèo khổng lồ nữ khi mùa giải trượt tuyết Alpine khởi tranh hôm 24/10.

Vận động viên người Mỹ Paula Moltzan ăn mừng sau phần thi trượt tuyết đổ đèo khổng lồ nữ

﻿thuộc chặng World Cup ở Sölden, Áo, ngày 24/10/2026. Ảnh: AP

Tại sông băng Rettenbach ở Sölden, Áo, Shiffrin dẫn đầu sau lượt trượt đầu tiên nhưng không thể duy trì phong độ ở lượt thứ hai, tụt xuống vị trí thứ 7. Khi Shiffrin về đích, Moltzan là người ăn mừng chiến thắng đầu tiên tại World Cup ở tuổi 32.

“Cảm giác lúc này như một câu chuyện cổ tích, thật khó tin”, Moltzan chia sẻ.

Trong nhiều năm, Moltzan được xem là vận động viên trượt tuyết kỹ thuật xuất sắc thứ hai của đội tuyển Mỹ, sau Shiffrin.

Sinh ra tại bang Minnesota, Moltzan từng thần tượng Lindsey Vonn và tập luyện trên chính ngọn đồi nơi Vonn bắt đầu sự nghiệp. Cả cha và mẹ cô đều là huấn luyện viên trượt tuyết tại Buck Hill. Năm 12 tuổi, Moltzan gia nhập chương trình đào tạo thành tích cao do Erich Sailer, cựu huấn luyện viên của Vonn, dẫn dắt.

Tháng 2 vừa qua, Moltzan giành huy chương đồng nội dung kết hợp đồng đội tại Olympic Milan-Cortina cùng đồng đội Jacqueline Wiles. Trước đó một năm, cô cũng giành huy chương đồng nội dung trượt tuyết đổ đèo khổng lồ tại giải vô địch thế giới. Tuy nhiên, sự nghiệp của cô trong phần lớn thời gian vẫn gắn với những lần lỡ cơ hội đáng tiếc.

Vận động viên Lara Colturi của Albania về nhì ở cuộc đua hôm 24/10, trong khi Emma Aicher của Đức đứng thứ ba. Mùa trước, Aicher xếp thứ hai sau Shiffrin trên bảng tổng sắp World Cup toàn mùa.

Trong khi Moltzan lần đầu giành chiến thắng tại World Cup, Shiffrin bước vào mùa giải mới với định hướng thi đấu khác. Sau sáu lần vô địch tổng thể World Cup, vận động viên người Mỹ dự định giảm số cuộc đua trượt tuyết đổ đèo kỹ thuật, tập trung nhiều hơn vào nội dung trượt tuyết đổ đèo khổng lồ và trượt tuyết đổ đèo siêu khổng lồ. Shiffrin hiện giữ kỷ lục nữ với 22 chiến thắng ở nội dung trượt tuyết đổ đèo khổng lồ, 73 chiến thắng ở nội dung trượt tuyết đổ đèo kỹ thuật và tổng cộng 110 chiến thắng tại World Cup.