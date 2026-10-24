Bundesliga: Dortmund thưởng cho cổ động viên hạn chế sử dụng điện thoại trên khán đài

Câu lạc bộ Borussia Dortmund của Đức vừa công bố chương trình thưởng áo đấu có chữ ký và phiếu mua hàng cho những cổ động viên hạn chế sử dụng điện thoại trong thời gian theo dõi trận đấu. Sáng kiến được triển khai từ ngày 24/10, trong trận Dortmund tiếp đón Eintracht Frankfurt trên sân nhà, nhằm khuyến khích người hâm mộ tập trung vào diễn biến trên sân thay vì chụp ảnh, quay video hay sử dụng mạng xã hội.

Cổ động viên Borussia Dortmund cổ vũ trong trận đấu giai đoạn mở màn Champions League giữa Sabah FK và Borussia Dortmund tại Baku, Azerbaijan, ngày 20/10/2026. Ảnh: AP.

Theo Dortmund, ngày càng nhiều cổ động viên cảm thấy khó chịu trước tình trạng chụp ảnh selfie, phát trực tiếp và sử dụng mạng xã hội trên khán đài. Vì vậy, câu lạc bộ quyết định bổ sung chế độ dành riêng cho người hâm mộ vào ứng dụng chính thức, cho phép những người tự nguyện tham gia được ghi nhận và nhận thưởng dựa trên mức độ hạn chế sử dụng điện thoại.

Chế độ này sẽ theo dõi số lần người dùng mở khóa điện thoại trong thời gian trận đấu diễn ra, không tính giờ nghỉ giữa hai hiệp. Cổ động viên càng ít sử dụng thiết bị sẽ càng được nhiều điểm, trong khi mỗi lần mở khóa điện thoại đều khiến họ bị trừ điểm. Những người tích lũy số điểm cao nhất có cơ hội nhận áo đấu có chữ ký cầu thủ hoặc phiếu mua các sản phẩm lưu niệm chính thức của câu lạc bộ. Dortmund khẳng định chương trình hoàn toàn tự nguyện, không đồng nghĩa với việc cấm cổ động viên sử dụng điện thoại tại sân vận động.

Sáng kiến của Dortmund xuất hiện trong bối cảnh bóng đá Đức đang chứng kiến những phản ứng ngày càng rõ rệt đối với việc biến bầu không khí sân vận động thành nội dung phục vụ mạng xã hội, đặc biệt là hoạt động của những người có ảnh hưởng sử dụng thiết bị quay phim chuyên nghiệp.

Bóng đá Đức vốn nổi tiếng với văn hóa cổ vũ cuồng nhiệt, trong đó khán đài đứng "Bức tường vàng" của Dortmund được xem là một trong những biểu tượng tiêu biểu. Câu lạc bộ muốn khuyến khích người hâm mộ tiếp tục duy trì sự gắn kết và tương tác trực tiếp vốn tạo nên nét đặc trưng của các trận đấu tại đây.

Đầu tháng 10, câu lạc bộ Hertha Berlin, hiện thi đấu ở giải hạng hai Đức, thông báo cấm các hoạt động sản xuất video mang tính thương mại và kiếm tiền tại các trận đấu của đội. Tuy nhiên, cổ động viên vẫn được phép chụp ảnh và quay video phục vụ mục đích cá nhân.

Trước đó, hồi tháng 8, Dynamo Dresden cũng tuyên bố cấm quay phim thương mại để đăng tải trên mạng xã hội. Câu lạc bộ giải thích biện pháp này nhằm bảo đảm người hâm mộ cảm thấy thoải mái khi đến sân, đồng thời bảo vệ các thỏa thuận bản quyền truyền hình.