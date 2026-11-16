Xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu

Bước vào giai đoạn 2026-2030 với bộ tiêu chí NTM mới, Quảng Ninh đang tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ tại 5 địa phương đăng ký đạt chuẩn năm 2026, hướng tới nâng cao chất lượng đời sống của người dân.

Mô hình nuôi lợn của hộ gia đình anh Loan Văn Đức (xã Hoành Mô).

Theo báo cáo của Sở NN&MT, trong số 24 xã, đặc khu thực hiện chương trình xây dựng NTM, đến tháng 10/2026 có 2 địa phương tiệm cận 10/10 tiêu chí; 1 địa phương đạt 8 tiêu chí; 4 địa phương đạt 7 tiêu chí. Riêng 5 địa phương phấn đấu đạt chuẩn trong năm 2026 gồm Đầm Hà, Cái Chiên, Quảng Đức, Hoành Mô và đặc khu Cô Tô đang được tập trung hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện các tiêu chí, chỉ tiêu còn thiếu.

Tại xã Hoành Mô, nhiệm vụ xây dựng NTM được cụ thể hóa bằng việc kết hợp đầu tư hạ tầng với hỗ trợ người dân phát triển sản xuất. Trong năm 2026, xã đã triển khai 2 đợt hỗ trợ chăn nuôi với tổng số 95 con lợn giống từ nguồn xã hội hóa và chương trình khuyến nông. Riêng đợt hỗ trợ thứ hai, các hộ còn được hỗ trợ thức ăn chăn nuôi, vật tư phòng bệnh và chế phẩm sinh học, giúp giảm bớt chi phí đầu tư ban đầu, nâng cao điều kiện chăm sóc và phát triển đàn.

Gia đình anh Loan Văn Đức (thôn Đồng Cậm) là một trong những hộ được thụ hưởng chính sách này. Từ 5 con lợn giống được hỗ trợ, gia đình anh từng bước nhân đàn, tạo thêm nguồn thu từ chăn nuôi. Tháng 7 vừa qua, gia đình anh Đức đã xuất bán một lứa 4 con, hiện còn 11 con tiếp tục nuôi. Sự hỗ trợ ban đầu không chỉ giúp gia đình anh Đức có thêm tư liệu sản xuất, mà còn tạo động lực để chủ động phát triển kinh tế.

Cùng với hỗ trợ sản xuất, xã Hoành Mô cũng chú trọng hoàn thiện kết cấu hạ tầng phục vụ đời sống và phát triển kinh tế. Tại thôn Cửa Khẩu, tuyến đường dài 385m được cải tạo, nâng cấp với kinh phí 3,3 tỷ đồng, kết nối thuận lợi hơn với khu vực sản xuất. Việc đầu tư giao thông nông thôn không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại, mà còn trực tiếp hỗ trợ vận chuyển hàng hóa, giảm khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm của người dân. Thông qua việc cứng hóa các tuyến đường thôn, ngõ xóm và trồng bổ sung cây xanh trên các tuyến đường theo quy hoạch đã góp phần giúp xã Hoành Mô hoàn thành thêm tiêu chí về hạ tầng kinh tế - xã hội, trong đó có chỉ tiêu hạ tầng giao thông nông thôn.

Ông Hoàng Kiên Trung, Phó Chủ tịch UBND xã Hoành Mô, cho biết: "Đến nay, xã đã đạt 7/10 tiêu chí, 42/47 chỉ tiêu theo Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng NTM giai đoạn 2026-2030. Hiện địa phương đang tập trung hoàn thiện hồ sơ các chỉ tiêu, tiêu chí còn lại, phấn đấu xong trong tháng 11/2026".

Các đơn vị chức năng xã Quảng Đức tổ chức đánh giá năng suất lúa vụ mùa năm 2026.

Nếu Hoành Mô chú trọng kết hợp đầu tư hạ tầng với hỗ trợ sản xuất thì tại Quảng Đức, nâng cao thu nhập, tạo sinh kế bền vững cho người dân được xác định là nhiệm vụ trọng tâm. Là xã miền núi, vùng cao, biên giới, có gần một nửa dân số là đồng bào DTTS, trong đó một số thôn có tỷ lệ người DTTS lên tới 99%, Quảng Đức còn nhiều khó khăn về điều kiện sản xuất và tiếp cận các nguồn lực phát triển. Trong khi đó, bộ tiêu chí mới yêu cầu thu nhập bình quân đầu người tăng 9,5-12%/năm.

Để đáp ứng yêu cầu này, xã tập trung hỗ trợ người dân tiếp cận chính sách, vốn vay và kiến thức sản xuất; khuyến khích chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện từng khu vực. Gia đình anh Phạm Văn Hưng (thôn Hải Tiến) từ nguồn vốn vay 100 triệu đồng của Ngân hàng Chính sách xã hội đã đầu tư chăn nuôi lợn, gà, duy trì 2 lứa xuất bán mỗi năm, từng bước ổn định thu nhập.

Từ tháng 7/2025 đến nay, gần 400 hộ dân trên địa bàn xã được vay vốn giải quyết việc làm với tổng dư nợ trên 49 tỷ đồng. Cùng với phát huy thế mạnh nông, lâm nghiệp, xã định hướng phát triển công nghiệp, dịch vụ, phấn đấu tạo thêm 2.000 việc làm mới trong năm 2026. Đến nay, Quảng Đức đạt 4/10 tiêu chí và 41/47 chỉ tiêu.

Tại 3 địa phương còn lại, tiến độ xây dựng NTM cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Đầm Hà và đặc khu Cô Tô cơ bản hoàn thành 10/10 tiêu chí, 47/47 chỉ tiêu; Cái Chiên đạt 8/10 tiêu chí, 42/47 chỉ tiêu. Các địa phương đang tập trung hoàn thiện những nội dung còn thiếu, củng cố hồ sơ minh chứng, nhất là đối với các tiêu chí về hạ tầng, an ninh trật tự và chất lượng dịch vụ thiết yếu.

Trong những tháng cuối năm 2026, Quảng Ninh tiếp tục tập trung nguồn lực, tháo gỡ khó khăn, đôn đốc các địa phương hoàn thành những tiêu chí còn lại. Đối với 5 địa phương đăng ký đạt chuẩn trong năm 2026, yêu cầu đặt ra là cụ thể hóa từng nhiệm vụ bằng lộ trình và trách nhiệm rõ ràng; đồng thời, đánh giá kết quả trên cơ sở hiệu quả thực chất, bảo đảm chất lượng các tiêu chí, tránh chạy theo thành tích, hoặc nặng về hoàn thiện hồ sơ, thủ tục.