Phát triển chăn nuôi bền vững, giá trị gia tăng cao

Ngành chăn nuôi của Quảng Ninh đang chuyển dịch mạnh mẽ sang nâng cao chất lượng, xem việc truy xuất nguồn gốc minh bạch và liên kết chuỗi là giải pháp cốt lõi để phát triển bền vững.

Phát triển chăn nuôi bền vững, giá trị gia tăng cao.

Chăn nuôi hiện là lĩnh vực quan trọng trong cơ cấu nông nghiệp của Quảng Ninh; ngành chăn nuôi của thành phố đã hình thành quy mô sản xuất hàng hóa tương đối lớn.

Năm 2025, tổng đàn gia súc, gia cầm của thành phố đạt khoảng 6 triệu con, sản lượng thịt hơi khoảng 104.760 tấn. Năm 2026, thành phố đặt mục tiêu sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 107.886 tấn.

Quảng Ninh có lợi thế về hệ thống giao thông, đô thị, dịch vụ và du lịch phát triển; thị trường tiêu dùng lớn và khả năng kết nối thuận lợi với các trung tâm kinh tế phía Bắc. Thành phố đã từng bước hình thành hệ thống các chủ thể tham gia sản xuất từ hộ dân, trang trại, gia trại, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Đồng thời, tiếp tục ưu tiên chuyển dịch cơ cấu theo hướng tăng tỷ trọng chăn nuôi trang trại, gia trại tập trung gắn với an toàn sinh học và bảo vệ môi trường; rà soát quỹ đất, thu hút các dự án chăn nuôi quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao.

Đặc biệt, thành phố có một số sản phẩm chăn nuôi gắn với địa danh và thương hiệu địa phương như gà Tiên Yên, lợn Móng Cái… Chương trình OCOP tiếp tục tạo nền tảng để các chủ thể nông nghiệp quan tâm hơn đến tiêu chuẩn, chất lượng, bao bì, nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc và thị trường.

Bà Đặng Thị Liên, Giám đốc HTX Nông nghiệp và Dịch vụ tổng hợp Vạn Thành Phát, cho biết: Nhiều năm qua, HTX luôn kiên trì nuôi đàn lợn Móng Cái thuần theo hướng an toàn, hữu cơ. Khi được nuôi đúng quy trình, chất lượng thịt thay đổi rõ rệt, có hương vị đặc trưng. Giống lợn Móng Cái có sức đề kháng tốt, thích nghi với điều kiện khí hậu địa phương, phù hợp với phương thức chăn nuôi hữu cơ.

Hiện nay, nhiều HTX và doanh nghiệp đã xây dựng mô hình nuôi lợn Móng Cái theo hướng hữu cơ, chăn thả bán tự nhiên; thường xuyên sử dụng nguồn thức ăn tự nhiên, hạn chế tối đa sử dụng kháng sinh, chất kích thích sinh trưởng. Quy trình sản xuất được kiểm soát từ con giống, thức ăn, đến khâu giết mổ, chế biến nhằm tạo ra sản phẩm an toàn, đáp ứng yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, việc gắn sản phẩm lợn Móng Cái với phát triển du lịch, ẩm thực địa phương đang mở thêm không gian tiêu thụ, nâng cao giá trị sản phẩm. Giá lợn Móng Cái cao gần gấp 2 lần so với phương thức chăn nuôi truyền thống.

Đối với ngành chăn nuôi, truy xuất nguồn gốc không chỉ là dán mã QR lên sản phẩm, mà còn nằm ở khả năng hình thành dữ liệu xuyên suốt quá trình sản xuất. Bởi vậy, thành phố đang định hướng đẩy mạnh kê khai chăn nuôi, xây dựng cơ sở dữ liệu, ứng dụng mã QR, tem điện tử và phát triển chuỗi từ sản xuất đến giết mổ, chế biến, tiêu thụ. Nếu được triển khai hiệu quả, dữ liệu truy xuất không chỉ phục vụ cơ quan quản lý mà còn giúp doanh nghiệp kiểm soát chất lượng, người chăn nuôi nâng cao ý thức sản xuất và người tiêu dùng có thêm cơ sở lựa chọn sản phẩm chất lượng.

Mô hình nuôi vịt hơi trong chuồng lạnh khép kín của ông Đồng Quang Cường, phường Quảng Yên.

Cùng với đó, thành phố cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng, các địa phương tập trung thực hiện các giải pháp tăng cường an toàn sinh học, kiểm soát vận chuyển, mua bán động vật, tiêm phòng, vệ sinh thú y và xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh. Qua đó vừa bảo vệ sản xuất, vừa là điều kiện để nâng cao chất lượng và khả năng tiếp cận những thị trường có yêu cầu cao.

Theo bà Nguyễn Thúy Toan, cán bộ Phòng Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông và quản lý, bảo vệ, phát triển rừng (Sở NN&MT), ngành chăn nuôi đang có những nền tảng quan trọng để bước sang giai đoạn phát triển mới. Tuy nhiên, động lực tăng trưởng hiện nay không thể chỉ dựa vào tăng đàn, tăng sản lượng, mà còn phải hướng tới tăng giá trị trên một đơn vị sản phẩm thông qua nâng cao năng suất, chất lượng giống, giảm chi phí, kiểm soát dịch bệnh, xử lý môi trường, giảm tổn thất sau thu hoạch, phát triển giết mổ tập trung, chế biến sâu, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường. Đây chính là bước chuyển từ “phát triển đàn vật nuôi” sang “phát triển ngành hàng”.

Trong quá trình phát triển ngành chăn nuôi, ứng dụng KHCN và chuyển đổi số theo tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW cần được triển khai theo hướng thiết thực trong việc quản lý đàn vật nuôi, theo dõi môi trường, giám sát dịch bệnh, nhật ký điện tử, truy xuất nguồn gốc và kết nối thị trường. Khi các mắt xích sản xuất - doanh nghiệp - hợp tác xã - chế biến - phân phối - thị trường được kết nối chặt chẽ, chăn nuôi Quảng Ninh sẽ có thêm nền tảng để phát triển theo hướng hiện đại, an toàn, bền vững và có giá trị gia tăng cao.