Hạ tầng mở đường cho nông thôn mới

Hạ tầng giao thông được xác định là một trong những yếu tố then chốt tạo động lực phát triển khu vực nông thôn. Từ những tuyến đường được mở rộng, những đập tràn được cải tạo, đến những cây cầu mới kiên cố, các công trình không chỉ giải quyết nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa, mà còn từng bước mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội. Cùng với sự đầu tư của Nhà nước và sự đồng thuận của nhân dân, hạ tầng đang từng bước tháo gỡ những điểm nghẽn, mở thêm cơ hội để các địa phương của TP Quảng Ninh hoàn thành các tiêu chí và nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới.

Đập tràn chống ngập lụt giúp tăng cường đảm bảo an toàn giao thông, phát triển kinh tế địa phương.

Tại thôn Đại Bình (xã Đầm Hà), từ khi công trình cải tạo, nâng cấp đập tràn chống ngập lụt chính thức đi vào vận hành đã giúp giao thông đi lại thuận lợi, khắc phục triệt để tình trạng nước tràn qua đường, gây sạt lở vào mùa mưa. Theo đó, Dự án công trình cải tạo, nâng cấp đập tràn chống ngập lụt thôn có tổng mức đầu tư trên 8,7 tỷ đồng. Công trình gồm đường tràn dài khoảng 0,24km, cống hộp khẩu độ 4×(6,0×5,0m), mặt đường rộng 8m cùng hệ thống thoát nước đồng bộ, góp phần chống ngập lụt, đảm bảo an toàn giao thông mùa mưa bão và thúc đẩy sản xuất nông - lâm nghiệp, du lịch của địa phương.

Chia sẻ về niềm vui khi công trình hoàn thành và được đưa vào sử dụng, bà Phạm Thị Đằm, thôn Đại Bình, phấn khởi bày tỏ: Trước đây cứ đến mùa mưa lũ là khu vực này bị chia cắt, đi lại cực kỳ khó khăn và nguy hiểm. Khi biết Nhà nước có chủ trương cải tạo nâng cấp, gia đình tôi đã tự nguyện hiến một phần diện tích đất của gia đình để thực hiện dự án. Giờ đây công trình hoàn thành rộng rãi, an toàn, bà con chúng tôi mừng lắm. Việc đi lại của nhân dân, hay chuyên chở nông sản đi tiêu thụ cũng thuận lợi hơn rất nhiều, không còn lo bị gián đoạn vì mưa lũ nữa.

Cây cầu góp phần tháo gỡ điểm nghẽn giao thông mùa mưa và thúc đẩy giao thương hàng hóa của xã Quảng Tân.

Tại xã Quảng Tân, đòn bẩy hạ tầng giao thông càng thể hiện rõ nét qua dự án xây dựng mới cầu Làng Ngang - Nà Pá, là công trình giao thông cấp III với tổng mức đầu tư trên 45,8 tỷ đồng. Theo đó, cầu được thiết kế hiện đại với chiều dài 116,85m, bề rộng mặt cầu 10m, cùng hệ thống đường dẫn hai đầu cầu dài 0,28km đạt tiêu chuẩn đường phố nội bộ với vận tốc thiết kế 40km/h.

Đánh giá về tầm quan trọng của dự án đối với địa phương, Bí thư Chi bộ thôn Lỷ A Coỏng Nguyễn Thị Đan Thùy khẳng định: Cây cầu mới là mong mỏi từ nhiều năm qua của cán bộ và nhân dân trong thôn. Công trình không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông mùa mưa mà còn tạo điều kiện tiên quyết để thôn phát triển kinh tế, thúc đẩy giao thương hàng hóa với khu vực trung tâm. Đây chính là tiêu chí quan trọng để Chi bộ tiếp tục lãnh đạo nhân dân hoàn thiện các mục tiêu xây dựng nông thôn mới tại địa phương.

Cùng với dự án cầu Làng Ngang - Nà Pá, xã Quảng Tân cũng triển khai một loạt các công trình hạ tầng giao thông chào mừng kỷ niệm một năm thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp, đồng thời đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân. Điển hình như: Cải tạo, nâng cấp đường tràn Nà Hin; cải tạo, nâng cấp đường tràn Tắc Lỷ; cải tạo, nâng cấp đường tràn Xì Mản Thìn; chỉnh trang, nâng cấp tuyến đường từ chân cầu vượt Trung Sơn đến Trạm y tế xã; cầu Quảng Lợi; ngầm tràn Lỷ A Coỏng…

Tuyến đường được cải tạo, nâng cấp, góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông đặc khu Cô Tô. Ảnh: Hoàng Phương

Còn tại Đặc khu Cô Tô, dự án cải tạo, nâng cấp tuyến đường trục chính thôn 1, thôn 2, thôn 3 đảo Thanh Lân có tổng chiều dài khoảng 11,60km, gồm tuyến đường xuyên đảo dài 11,062km và tuyến nhánh dài 0,426km kết nối từ trụ sở UBND đặc khu đến bến Thanh Lân đã góp phần hoàn thiện hạ tầng giao thông của địa phương. Dự án có tổng mức đầu tư 50 tỷ đồng, thực hiện trong giai đoạn 2025-2026. Tuyến đường xuyên đảo chạy qua nhiều khu dân cư, kết nối các thôn và những đầu mối giao thông trên đảo. Với người dân Thanh Lân nói riêng và toàn đặc khu, việc tuyến đường được đầu tư nâng cấp mang đến kỳ vọng rõ rệt về một hành trình đi lại thuận tiện, an toàn hơn, thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ phát triển.

Song song với đó, các dự án mở rộng đường ngõ, xóm và hệ thống mương thoát nước trên địa bàn cũng đang được khảo sát, dự kiến đầu tư từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới năm 2026. Sự đồng thuận, tự nguyện hiến đất của người dân cùng với sự chỉ đạo quyết liệt của chính quyền sẽ tạo nền tảng vững chắc, không chỉ tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông mà còn mở rộng không gian phát triển kinh tế - xã hội, tạo diện mạo khang trang và bền vững cho đặc khu.

Chị Nguyễn Thị Thu, thôn Nam Hải, đặc khu Cô Tô, chia sẻ: Các công trình trọng điểm trên địa bàn đang được triển khai làm diện mạo của quê hương ngày càng khang trang, hiện đại. Cùng với đó, việc mở rộng đường ngõ, xóm và hệ thống mương thoát nước cũng đang được khảo sát làm nhân dân chúng tôi vô cùng phấn khởi. Hạ tầng đồng bộ sẽ tạo điều kiện để người dân yên tâm sản xuất, kinh doanh và nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ Đầm Hà, Quảng Tân đến đặc khu Cô Tô, những công trình giao thông đồng bộ hiện đại đang từng bước thay đổi diện mạo và cách thức kết nối của các địa phương. Các công trình không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại trước mắt, mà còn tạo nền tảng để các hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch vụ có thêm dư địa phát triển. Khi hạ tầng được đầu tư đúng hướng, cùng với sự đồng thuận và chung sức của nhân dân, những điểm nghẽn về giao thông từng bước được tháo gỡ, tạo thêm động lực để các địa phương hoàn thiện các tiêu chí Nông thôn mới, nâng cao đời sống và mở ra những không gian phát triển mới trong tương lai.