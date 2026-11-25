Chung tay ngăn chặn khai thác IUU

Trước yêu cầu cấp thiết trong phòng chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU), các đơn vị Bộ đội Biên phòng trên địa bàn đặc khu Cô Tô đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp. Trong đó, chú trọng đổi mới tuyên truyền, ứng dụng công nghệ số, kết hợp tăng cường tuần tra, kiểm soát, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân, xây dựng nghề cá có trách nhiệm, bền vững.

Đặc khu Cô Tô hiện có 3 đơn vị Biên phòng làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh vùng biển, gồm: Đồn Biên phòng Cô Tô, Đồn Biên phòng Thanh Lân và Đồn Biên phòng đảo Trần. Trước đặc thù ngư trường rộng, các đơn vị tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn ngư dân chấp hành nghiêm quy định về khai thác thủy sản. Cán bộ, chiến sĩ (CBCS) thường xuyên có mặt tại các cảng, bến cá, đến từng hộ gia đình để hướng dẫn chủ tàu hoàn thiện thủ tục đăng ký, đăng kiểm, cấp phép khai thác; lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình (VMS), ghi nhật ký khai thác và thực hiện đúng quy định về xuất, nhập bến, vùng biển hoạt động.

Cán bộ, chiến sĩ đồn Biên phòng Thanh Lân tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về khai thác thủy sản cho ngư dân.

Anh Trần Văn Phúc, thuyền trưởng tàu QN 90087, chia sẻ: “Được CBCS biên phòng tuyên truyền, hướng dẫn, ngư dân chúng tôi đã chủ động lắp đặt, duy trì thiết bị giám sát hành trình và ghi chép nhật ký khai thác đầy đủ. Những quy định trước đây còn chưa quen thì nay đã trở thành ý thức tự giác trong mỗi chuyến ra khơi”.

Để nâng cao hiệu quả tuyên truyền, các đơn vị còn phát huy vai trò đảng viên biên phòng phụ trách địa bàn, phối hợp với cấp ủy, chi bộ khu dân cư đưa nội dung chống khai thác IUU vào sinh hoạt, vận động cán bộ, đảng viên và các gia đình có tàu cá gương mẫu chấp hành.

Ông Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Chi bộ thôn Hồng Vàn (đặc khu Cô Tô), cho biết: “Phần lớn các hộ dân trong thôn sống bằng nghề khai thác thủy sản. Vì vậy, Chi bộ thường xuyên phối hợp với Bộ đội Biên phòng tuyên truyền, vận động chủ tàu hoàn thiện thủ tục, duy trì thiết bị giám sát hành trình, khai thác đúng vùng biển, đúng quy định”. Nhờ đó, ý thức chấp hành của ngư dân từng bước được nâng lên. Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trên biển, người dân chủ động thông tin cho lực lượng chức năng, góp phần ngăn ngừa và xử lý vi phạm kịp thời.

Đảng viên Đồn Biên phòng Cô Tô tuyên truyền phòng chống khai thác IUU tại buổi sinh hoạt chi bộ thôn Hồng Vàn (đặc khu Cô Tô).

Cùng với tuyên truyền trực tiếp, các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong phổ biến pháp luật và quản lý tàu cá. Trung tá Ngô Viết Bình, Chính trị viên Đồn Biên phòng Thanh Lân, cho biết: “Đơn vị duy trì các nhóm Zalo kết nối với chủ tàu, thuyền trưởng; sử dụng video ngắn, mã QR để phổ biến quy định chống khai thác IUU, hướng dẫn khai báo xuất, nhập bến, sử dụng thiết bị VMS và cảnh báo vi phạm. Với ngư dân hạn chế kỹ năng công nghệ, CBCS trực tiếp hướng dẫn để mọi người dễ dàng tiếp cận, thực hiện”.

Trong quản lý phương tiện, 100% tàu cá thuộc diện bắt buộc trên địa bàn đã lắp đặt thiết bị VMS; việc đăng ký, kiểm tra, giám sát tàu cá xuất, nhập bến được hỗ trợ qua hệ thống eCDT. Các đồn Biên phòng duy trì chặt chẽ hoạt động kiểm tra tại các bến, kiên quyết không để phương tiện không đủ điều kiện xuất bến, đồng thời tăng cường tuần tra trên biển. Từ đầu năm 2026 đến nay, các đơn vị đã tổ chức hơn 400 cuộc tuần tra, phát hiện, xử lý 14 vụ vi phạm liên quan đến khai thác IUU, với tổng số tiền phạt gần 700 triệu đồng. Riêng Đồn Biên phòng Cô Tô đã kiểm soát gần 2.500 lượt phương tiện cùng 12.568 lượt thuyền viên xuất, nhập bến.

Phòng chống khai thác IUU không chỉ là trách nhiệm của lực lượng chức năng mà cần sự chung tay, tự giác chấp hành của mỗi chủ tàu, thuyền trưởng và ngư dân. Mỗi chuyến vươn khơi, bên cạnh mục tiêu mưu sinh, còn gắn với trách nhiệm tuân thủ pháp luật, bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Đó cũng là nền tảng để xây dựng nghề cá bền vững, đồng thời phát huy vai trò của ngư dân cùng Bộ đội Biên phòng bảo vệ vững chắc chủ quyền, giữ gìn an ninh vùng biển, đảo Cô Tô.