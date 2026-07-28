Xây dựng văn hóa “đã uống rượu bia không lái xe”

Xác định ý thức tự giác chấp hành của người điều khiển phương tiện là giải pháp căn cốt, Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh đang đồng bộ triển khai nhiều biện pháp nhằm xây dựng nền nếp “đã uống rượu bia không lái xe” tại các trung tâm du lịch.

Những ngày cao điểm hè, tại các trung tâm du lịch của tỉnh như: Tuần Châu, Bãi Cháy, Hạ Long, Vân Đồn, Cô Tô… lượng người và phương tiện luôn tăng cao đột biến; tình hình TTATGT, đặc biệt là vi phạm liên quan đến rượu bia tiềm ẩn phức tạp. Bên cạnh phần đông người tham gia giao thông chấp hành tốt quy định về nồng độ cồn, vẫn còn không ít trường hợp cố tình vi phạm. Đây cũng chính là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến nhiều vụ tai nạn giao thông (TNGT) tự gây, đe dọa đến tính mạng của bản thân người vi phạm và cộng đồng.

Thực tế cho thấy, tỷ lệ lái xe vi phạm nồng độ cồn thường có chiều hướng gia tăng ở khung giờ đêm khuya.

Ghi nhận tại Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT), Công an tỉnh - đơn vị chịu trách nhiệm quản lý địa bàn tập trung nhiều trung tâm du lịch lớn của tỉnh, công tác thay đổi nhận thức cho người dân và du khách đang được đẩy mạnh. Xác định ý thức tự giác của người điều khiển phương tiện là mấu chốt để nâng cao hiệu quả phòng ngừa tai nạn, cùng với tuần tra kiểm soát, Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh) đã triển khai một chiến dịch kép: Kết hợp chặt chẽ giữa tuần tra khép kín và tuyên truyền thấu đáo; từng bước xây dựng thói quen: "Đã uống rượu bia thì không lái xe".

Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT phối hợp Công an phường Bãi Cháy tuyên truyền quy định của pháp luật về TTATGT tại một cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch.

Đội chủ động làm việc với các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, nhà hàng trên địa bàn, tuyên truyền trực tiếp đến chủ cơ sở cùng nhân viên các quy định pháp luật về TTATGT. Đặc biệt, khung hình phạt nghiêm khắc đối với vi phạm nồng độ cồn được nhấn mạnh để các cơ sở nắm rõ và nhắc nhở thực khách.

Anh Lê Đình Lâm, quản lý một nhà hàng tại phường Bãi Cháy, chia sẻ: "Chúng tôi chủ động thông báo cho khách hàng biết các mức xử phạt hành chính rất nặng, từ 2,5-9 triệu đồng đối với xe máy và từ 10-35 triệu đồng đối với ô tô. Thậm chí, hành vi vi phạm nghiêm trọng có thể bị khởi tố hình sự".

Nhờ công tác tuyên truyền liên tục, nhiều tài xế đã thay đổi hẳn thói quen di chuyển sau khi bước vào bàn tiệc. Anh Phạm Văn Giới, một du khách đến từ thành phố Hải Phòng, cho biết: "Chúng tôi thường tự lái xe sang Quảng Ninh du lịch. Sau khi được lực lượng chức năng tuyên truyền và ý thức rõ nguy cơ tiềm ẩn, khi đã sử dụng rượu bia, chúng tôi tuyệt đối không tự điều khiển phương tiện cá nhân nữa mà chủ động di chuyển bằng xe điện".

Lực lượng chức năng còn hướng dẫn sát sao các nhà hàng triển khai phương án hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Các giải pháp cụ thể bao gồm: Bố trí bãi giữ xe qua đêm an toàn, hỗ trợ liên hệ taxi hoặc xe công nghệ để đưa du khách về nơi lưu trú.

Pano, áp phích tuyên truyền tác hại của việc lạm dụng rượu bia được dán tại những nơi thực khách dễ nhìn, dễ thấy.

Chị Ngô Thanh Huyền, quản lý một nhà hàng tại phường Bãi Cháy, chia sẻ: "Khi khách đến nhà hàng và có sử dụng rượu bia, chúng tôi luôn chuẩn bị sẵn các phương án hỗ trợ như: Liên hệ dịch vụ tài xế lái xe hộ, hướng dẫn khách gửi lại xe tại nhà hàng qua đêm, hoặc chủ động gọi xe công nghệ đưa khách về tận nơi".

Dù số lượng đã giảm đáng kể, song thực tế, các trường hợp vi phạm nồng độ cồn ở mức độ cao vẫn còn diễn ra cục bộ. Song song với biện pháp tuyên truyền, Đội CSGT đường bộ số 2 khẳng định sẽ tiếp tục kiên quyết xử lý nghiêm, không có vùng cấm đối với các trường hợp cố tình vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Bá Kiên, Đội trưởng Đội CSGT đường bộ số 2, Phòng CSGT (Công an tỉnh) nhấn mạnh: "Mục tiêu cao nhất mà đơn vị hướng tới là nâng cao ý thức chấp hành quy định của pháp luật về TTATGT trong cộng đồng; giảm thiểu tác hại do việc lạm dụng rượu bia, từng bước xây dựng văn hóa giao thông văn minh; góp phần chung tay xây dựng Quảng Ninh luôn là điểm đến an toàn".

Văn hóa giao thông thuộc về cộng đồng. Việc xây dựng nền nếp “đã uống rượu bia không lái xe” không chỉ là nhiệm vụ riêng của lực lượng chức năng, mà đòi hỏi sự chung tay mạnh mẽ hơn nữa từ mỗi người dân, các doanh nghiệp lữ hành, ẩm thực và từ chính ý thức tự giác của mỗi du khách khi đặt chân đến miền di sản.