Cảnh sát giao thông Lào Cai xử lý lái xe tải vượt tại đoạn đường cấm vượt

Ngày 9/9, từ video do người dân cung cấp, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai đã xác minh, làm rõ người điều khiển xe tải thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt trên Quốc lộ 70. Lái xe bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, ngày 5/9/2026, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai tiếp nhận tin báo kèm video clip do người dân cung cấp, phản ánh một xe ô tô tải có hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt trên Quốc lộ 70.

Hình ảnh xe tải thực hiện hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo cấm vượt do người dân cung cấp.

Theo nội dung video, khoảng 13 giờ 48 phút cùng ngày, tại Km74+500 Quốc lộ 70, thuộc thôn 1 Vàn, xã Phúc Lợi, tỉnh Lào Cai, xe ô tô tải đã vượt một phương tiện cùng chiều tại vị trí có biển báo cấm vượt, đồng thời lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều. Tình huống khiến phương tiện đang lưu thông theo hướng đối diện phải chủ động đi sát mép đường để tránh va chạm.

Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 khẩn trương xác minh phương tiện và người điều khiển.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến ngày 9/9, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là anh T.V.C., sinh năm 1988, trú tại xã Trấn Yên, tỉnh Lào Cai.

Quá trình làm việc, anh T.V.C. thừa nhận đã điều khiển xe ô tô tải vượt phương tiện cùng chiều tại đoạn đường có biển báo cấm vượt, đồng thời lấn sang phần đường dành cho xe đi ngược chiều.

Lực lượng cảnh sát giao thông lập biên bản xử lý người điều khiển phương tiện vi phạm.

Sau khi được lực lượng cảnh sát giao thông phân tích, tuyên truyền và giải thích các quy định của pháp luật; anh T.V.C. nhận thức được hành vi của mình là vi phạm, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho các phương tiện lưu thông trên tuyến.

Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 5 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh T.V.C. về hành vi vượt xe tại đoạn đường có biển báo có nội dung cấm vượt, quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung theo Nghị định số 238/2026/NĐ-CP. Với hành vi này, anh T.V.C. bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.

Qua vụ việc, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người điều khiển phương tiện, đặc biệt là xe tải, cần chấp hành nghiêm hệ thống báo hiệu đường bộ, tuyệt đối không thực hiện vượt xe tại những vị trí bị cấm. Việc cố tình vượt tại đoạn đường hạn chế tầm nhìn hoặc có phương tiện đi ngược chiều có thể dẫn đến những tình huống nguy hiểm, khó xử lý.

Người vi phạm cùng phương tiện liên quan đến hành vi vi phạm.

Lực lượng cảnh sát giao thông cũng đề nghị người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông tiếp tục cung cấp hình ảnh, video và thông tin liên quan qua các kênh tiếp nhận của lực lượng chức năng. Đây là nguồn tin quan trọng hỗ trợ công tác xác minh, xử lý vi phạm, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật và bảo đảm an toàn giao thông trên địa bàn.