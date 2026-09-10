Xử phạt trường hợp đỗ xe sai quy định theo phản ánh qua VNeTraffic

Thông qua hệ thống tiếp nhận phản ánh của người dân trên ứng dụng VneTraffic (Ứng dụng giao thông thông minh trên thiết bị di động do Bộ Công an phát triển), Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 (Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh) đã kịp thời xác minh, làm việc và xử lý trường hợp phương tiện ô tô đỗ xe sai quy định trên địa bàn phường Nha Trang.

Theo nội dung phản ánh, vào lúc 16 giờ 12 phút ngày 9-8, tại địa chỉ số 136A đường Nguyễn Trãi, phường Nha Trang, phương tiện ô tô biển kiểm soát 79A-040… có hành vi đỗ xe sai quy định, đè lên nắp cống và phần vạch dành cho người đi bộ qua đường. Ngay sau khi tiếp nhận phản ánh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 đã tiến hành xác minh, mời chủ phương tiện đến làm việc.

Qua làm việc, lực lượng chức năng xác định người điều khiển phương tiện là ông N.V.P. (71 tuổi, trú phường Nha Trang). Tại cơ quan Công an, ông P. đã thừa nhận hành vi vi phạm.

Căn cứ kết quả xác minh, tổ công tác đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.V.P. về hành vi “đỗ xe trên phần đường dành cho người đi bộ qua đường”. Mức phạt đối với hành vi này từ 600.000 đồng đến 800.000 đồng. Ngoài ra, ông P. còn bị phạt đối với hành vi “không có giấy chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới còn hiệu lực”; mức phạt từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng.

Theo chỉ huy Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, việc tiếp nhận, xác minh và xử lý kịp thời phản ánh của người dân qua VNeTraffic đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, đồng thời phát huy vai trò giám sát, phản ánh của Nhân dân trong xây dựng môi trường giao thông văn minh, an toàn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông khuyến khích người dân khi phát hiện các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông chủ động sử dụng ứng dụng VNeTraffic để gửi phản ánh đến lực lượng chức năng. Mỗi phản ánh chính xác, kịp thời của người dân sẽ góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người tham gia giao thông và xây dựng văn hóa giao thông an toàn trên địa bàn.