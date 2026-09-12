Ô tô vượt ẩu tông đuôi xe đầu kéo, tài xế gãy xương đùi

Tài xế ô tô con vượt xe không đúng quy định rồi tông vào xe đầu kéo, khiến người này bị gãy xương đùi trái, hai phương tiện hư hỏng.

Khoảng 12h35 ngày 10/9, tại Km94+500 Quốc lộ 1, đoạn qua thôn Bến Lường, xã Tuấn Sơn, tỉnh Lạng Sơn xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa ô tô con biển số 12A-298.xx và xe đầu kéo biển số 99B-371.xx kéo theo sơ mi rơ moóc biển số 98R-02xx.

Vụ va chạm khiến lái xe ô tô con bị gãy xương đùi trái. Hai phương tiện bị hư hỏng, thiệt hại tài sản ước tính khoảng 50 triệu đồng.

Ô tô con vượt sai quy định, tông đuôi xe đầu kéo. (Ảnh cắt từ clip)

Sau tai nạn, lực lượng chức năng kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với hai lái xe. Kết quả, cả hai không vi phạm.

Theo đánh giá sơ bộ ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể xuất phát từ việc lái xe ô tô con vượt xe không đúng quy định, dẫn đến xảy ra va chạm với xe đầu kéo.

Cơ quan CSGT Công an tỉnh Lạng Sơn đang xác minh, làm rõ nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn để xử lý.

Hồi đầu tháng 9, lực lượng CSGT cũng xử lý một trường hợp vượt xe không đúng quy định được người dân phản ánh qua ứng dụng VNeTraffic tại Tuyên Quang.

Cụ thể, người dân phản ánh việc ô tô biển kiểm soát 22A-345.XX vượt xe tại khu vực đường cong cua ở Tuyên Quang, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông.

Qua xác minh, Đội CSGT đường bộ số 3, Phòng CSGT Công an tỉnh Tuyên Quang xác định người lái xe là Đ.D.A. (SN 1991, tại Hà Giang 1, tỉnh Tuyên Quang). Đ.D.A. cũng là chủ phương tiện được phản ánh.

Căn cứ kết quả xác minh, Tổ công tác lập biên bản đối với Đ.D.A. về hành vi vượt xe trong những trường hợp không được vượt.

Theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 6 Nghị định 168/2024 được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 238/2026, tài xế bị phạt 5 triệu đồng và trừ 2 điểm giấy phép lái xe.