Phạt tài xế vượt đèn đỏ từ phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic

Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) đường bộ số 2 (Phòng CSGT, Công an tỉnh Gia Lai) đã xử phạt 1 tài xế ô tô vượt đèn đỏ sau phản ánh của người dân qua ứng dụng VNeTraffic.

Theo đó, 1 người dân đã gửi video phản ánh trên ứng dụng về việc xe ô tô BKS 77A-187.xx vượt đèn đỏ ở nút giao thông Phạm Văn Đồng - Trần Quang Diệu (phường Thống Nhất).

Tài xế đã vượt đèn đỏ ở giao lộ Phạm Văn Đồng - Trần Quang Diệu. Ảnh chụp màn hình.

Từ nguồn thông tin này, Cục đã chỉ đạo Phòng CSGT xác minh, xử lý. Qua đó, Đội CSGT đường bộ số 2 đã mời người điều khiển phương tiện đến làm việc.

Tại cơ quan Công an, tài xế thừa nhận hành vi vi phạm, phù hợp với hình ảnh, tài liệu do người dân cung cấp. Lực lượng CSGT đã lập biên bản xử phạt tài xế số tiền 19 triệu đồng và trừ 4 điểm trên giấy phép lái xe.

Cục CSGT đề nghị người dân tiếp tục phát huy vai trò giám sát, chủ động cung cấp thông tin, hình ảnh về các hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông qua ứng dụng VNeTraffic, trang Facebook Cục CSGT, Zalo Cục trưởng Cục CSGT và các kênh tiếp nhận thông tin của lực lượng CSGT.