Ô tô tông xe đạp điện rồi bỏ đi ở Đắk Lắk: Tài xế ô tô trình diện

Sau khi xảy ra va chạm với xe đạp điện khiến một người bị thương rồi rời khỏi hiện trường, tài xế ô tô đã đến cơ quan công an trình diện vào sáng 10/9.

Trưa 10/9, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, Tổ CSGT địa bàn Buôn Ma Thuột đang phối hợp xác minh, làm rõ vụ tai nạn xảy ra trên đường Phạm Ngũ Lão vào tối 9/9.

Theo cơ quan công an, qua xác minh, tài xế Lê Xuân C. (SN 1993, trú Đắk Lắk), người lái ô tô liên quan vụ tai nạn, đã đến cơ quan công an trình diện vào sáng cùng ngày và đang phối hợp làm rõ vụ việc.

Tài xế Lê Trung C. đến Công an trình diện.

Như Báo Điện tử VTC News thông tin, khoảng 22h02 ngày 9/9, anh Y Hùng N. (SN 2006, trú buôn Đung, phường Buôn Ma Thuột) đi xe đạp điện trên đường Phạm Ngũ Lão, theo hướng từ đường Nguyễn Thị Minh Khai đến đường 10/3.

Khi đang đi trên đường, xe đạp điện xảy ra va chạm với một ô tô con màu trắng đi theo hướng ngược lại.

Sau cú va chạm, ô tô không dừng lại mà tiếp tục rời khỏi hiện trường.

Vụ tai nạn khiến anh Y Hùng N. bị chấn thương vùng đầu, mặt và chân trái. Xe đạp điện bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 3 triệu đồng.

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng CSGT nhanh chóng xác minh phương tiện và người điều khiển ô tô. Đến sáng 10/9, tài xế ô tô đến cơ quan công an trình diện.

Nguyên nhân và diễn biến vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.