Đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai, tài xế bị phạt 35 triệu đồng, trừ 10 điểm giấy phép lái xe

Ngày 10/9, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản xử lý một tài xế điều khiển ô tô đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài – Lào Cai. Người vi phạm bị phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Trước đó, sau khi tiếp nhận thông tin phản ánh và chỉ đạo của lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 khẩn trương xác minh phương tiện liên quan.

Ngày 9/9, lực lượng chức năng xác định chủ xe ô tô biển kiểm soát 88A-367.XX là anh L.X.H (sinh năm 1984, trú tại xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ), đồng thời liên hệ yêu cầu đến trụ sở làm việc.

Hành vi đi ngược chiều trên cao tốc đặc biệt nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nghiêm trọng.

Ngày 10/9, anh L.X.H có mặt tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 và xác nhận mình là người điều khiển ô tô biển kiểm soát 88A-367.XX đi ngược chiều trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vào khoảng 10 giờ 32 phút ngày 8/9, tại Km181 cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Căn cứ kết quả xác minh, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1 đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với anh L.X.H về hành vi điều khiển xe đi ngược chiều trên đường cao tốc. Theo quy định, tài xế bị xử phạt 35 triệu đồng và trừ 10 điểm giấy phép lái xe.

Anh L.X.H tại trụ sở Đội Cảnh sát giao thông đường bộ cao tốc số 1.

Lực lượng cảnh sát giao thông khuyến cáo người điều khiển phương tiện khi lưu thông trên cao tốc phải tuyệt đối tuân thủ hệ thống biển báo, hướng di chuyển và các quy định về an toàn giao thông.