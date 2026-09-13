Xe tải lật chắn cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, ùn tắc kéo dài

Xe tải tông dải phân cách rồi lật ngang, chắn đường cả hai chiều cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết, khiến giao thông ùn tắc kéo dài nhiều km, sáng 13/9.

Khoảng 4h30, xe tải chạy trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết theo hướng Bắc - Nam. Khi đến đoạn qua xã Hàm Liêm, ôtô bất ngờ tông vào dải phân cách cứng giữa đường.

Cú va chạm khiến xe lật ngang, vắt qua dải phân cách, phần thân chắn đường ở cả hai chiều. Các phương tiện không thể đi qua khu vực tai nạn, gây ùn tắc kéo dài nhiều km theo hai hướng.

Hiện trường tai nạn trên cao tốc Phan Thiết - Vĩnh Hảo, sáng 13/9. Ảnh: Đức Thịnh

Do phải chờ lâu, nhiều tài xế rời cabin, leo lên taluy ven cao tốc ngồi nghỉ, chờ lực lượng chức năng giải phóng hiện trường.

"Xe tôi chở hàng từ TP HCM đi Nha Trang, qua đoạn này bị chôn chân cả hai tiếng", tài xế Nguyễn Văn Hùng nói.

Đội CSGT số 6, Cục CSGT, đến hiện trường phân luồng, điều tiết giao thông. Một số phương tiện được hướng dẫn rời cao tốc tại nút giao Km215, chuyển sang quốc lộ 1 để giảm ùn ứ.

Lực lượng chức năng sau đó huy động xe cẩu xử lý hiện trường. Đến khoảng 6h50, xe tải được cẩu xoay lại, đưa sát dải phân cách, tạo khoảng trống để phương tiện ở hai chiều lần lượt lưu thông.

Xe tải thùng dài lật, khiến giao thông hai chiều trên cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết ùn tắc. Ảnh: Duy An

"Các xe đã có thể đi qua khu vực tai nạn, xe tải gặp nạn cũng đang được kéo khỏi cao tốc", đại diện lực lượng tuần tra cho biết.

Vụ tai nạn chưa ghi nhận thương vong. Nguyên nhân đang được cơ quan chức năng làm rõ.

Cao tốc Vĩnh Hảo - Phan Thiết dài hơn 100 km, thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, được đưa vào khai thác từ tháng 5/2023. Tuyến quy mô 4 làn xe, nối cao tốc Cam Lâm - Vĩnh Hảo ở phía bắc và Phan Thiết - Dầu Giây ở phía nam, là một phần trục cao tốc kết nối TP HCM với các tỉnh Nam Trung Bộ.