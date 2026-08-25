Xe khách cháy trơ khung trên quốc lộ 1 lúc rạng sáng, gần 40 người thoát nạn

Xe khách chạy tuyến TP.HCM - Thanh Hóa bốc cháy dữ dội khi đi qua quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Trị, may mắn gần 40 người trên xe thoát nạn.

UBND xã Bắc Trạch (tỉnh Quảng Trị) cho biết, xe khách giường nằm chạy trên quốc lộ 1 khi qua địa phương thì bốc cháy dữ dội lúc rạng sáng, may mắn gần 40 người trên xe thoát nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng gần 4h sáng 24/8, xe khách mang biển số 36G-00.xxx, chạy tuyến TP.HCM - Thanh Hóa khi chở khách đến Km634+800 trên quốc lộ 1 đoạn qua thôn Tiền Phong (xã Bắc Trạch) thì phát lửa rồi bốc cháy.

Chiếc xe khách giường nằm cháy gần như trơ khung, hư hỏng nặng. (Ảnh: Trung Kiên)

Sau đó, nhân viên nhà xe cùng người dân địa phương hỗ trợ dập lửa nhưng bất thành do ngọn lửa quá lớn, khiến chiếc xe cháy gần như trơ khung. Lực lượng chức năng cũng có mặt để xử lý hiện trường, phân luồng giao thông và điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Cũng theo UBND xã Bắc Trạch, khi phát lửa, trên xe có gần 40 người nhưng may mắn tất cả đều được an toàn. Thiệt hại về tài sản ban đầu ước tính khoảng 2 tỷ đồng.

Ngày 30/7, trên đường Hồ Chí Minh đoạn qua tỉnh Đắk Lắk cũng xảy ra vụ cháy xe khách khiến phương tiện hư hỏng nặng, rất may toàn bộ 11 người trên xe được đưa ra ngoài kịp thời nên không có thương vong.

Khoảng 16h50 cùng ngày, ô tô khách biển kiểm soát 47H-048.XX của nhà xe D.M đang chạy trên đường Hồ Chí Minh (Km1673+550, đoạn qua thôn 3, xã Ea Hleo) theo hướng Đắk Lắk - Huế thì bị bốc khói từ phần đầu xe.

Phát hiện sự việc, tài xế Văn Hữu T. (sinh năm 1974, trú xã Cưôr Đăng, tỉnh Đắk Lắk) nhanh chóng cho xe tấp vào lề phải, đưa 8 hành khách, 2 tài xế và 1 phụ xe cùng hành lý xuống xe an toàn.