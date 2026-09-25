Cần giải pháp bảo đảm ATGT từ khu Ao Cá đến đầu cầu Bãi Cháy

Đoạn QL18A từ Km111+050 khu vực Ao Cá đến Km114+900 đầu cầu Bãi Cháy là tuyến giao thông quan trọng, có lưu lượng phương tiện lớn, kết nối nhiều khu dân cư và các tuyến đường dân sinh. Tuy nhiên, thời gian qua, trên đoạn tuyến này liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn giao thông (TNGT) gây chết người, đặt ra yêu cầu cần sớm có những giải pháp đồng bộ nhằm hạn chế nguy cơ tai nạn, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông.

Theo lực lượng chức năng, một trong những nguyên nhân dẫn đến các vụ TNGT ở đoạn quốc lộ trên xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông chưa nghiêm. Các hành vi như: Chạy quá tốc độ, không chú ý quan sát khi chuyển hướng, chuyển làn không đúng quy định, lấn làn... vẫn còn xảy ra. Trong điều kiện lưu lượng phương tiện lớn, những hành vi này tiềm ẩn nguy cơ va chạm, nhất là tại các vị trí có diễn biến giao thông phức tạp.

Bên cạnh yếu tố con người, đặc điểm của tuyến đường cũng là vấn đề cần được quan tâm. Đoạn QL18A từ khu vực Ao Cá đến đầu cầu Bãi Cháy có mặt đường tương đối rộng, song có những vị trí cong cua, hơi lên dốc và nhiều đường dân sinh đấu nối trực tiếp với tuyến chính. Tại những vị trí này, nếu người điều khiển phương tiện không chủ động giảm tốc độ, thiếu quan sát hoặc chuyển hướng đột ngột, nguy cơ xảy ra tai nạn sẽ tăng cao.

Hạ tầng giao thông phức tạp nên tại khu vực Ao Cá đến đầu cầu Bãi Cháy luôn tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT cao.

Thượng tá Nguyễn Bá Kiên, Đội trưởng Đội CSGT Đường bộ số 2, Phòng CSGT Công an thành phố, cho biết: Lực lượng chức năng thường xuyên nắm tình hình, tổ chức tuần tra, kiểm soát trên tuyến, tập trung xử lý những hành vi vi phạm có nguy cơ trực tiếp dẫn đến TNGT. Trong đó, các lỗi chạy quá tốc độ, lấn làn, chuyển làn không đúng quy định, không chú ý quan sát khi chuyển hướng được đặc biệt quan tâm.

Trước thực tế TNGT diễn biến phức tạp, UBND thành phố đã nghiên cứu phương án phân làn xe ô tô và xe mô tô trên tuyến nhằm tăng cường công tác bảo đảm ATGT. Việc tổ chức, phân định làn đường phù hợp sẽ góp phần hạn chế xung đột giữa các dòng phương tiện, giúp người điều khiển phương tiện chủ động hơn trong quá trình lưu thông.

Ông Vương Mạnh Tùng, trú tại khu Bãi Cháy 10, phường Bãi Cháy, cho rằng việc nghiên cứu tổ chức giao thông là cần thiết, nhất là trong bối cảnh lưu lượng phương tiện ngày càng lớn. Từ thực tế sinh sống tại khu vực, ông nhận thấy tại những vị trí có đường dân sinh đấu nối, phương tiện ra vào thường xuyên, nếu thiếu biển cảnh báo hoặc người điều khiển phương tiện không chú ý quan sát sẽ rất dễ phát sinh tình huống nguy hiểm.

Theo ông Tùng, bên cạnh việc phân làn, cơ quan chức năng cần tiếp tục rà soát các điểm cong cua, lên dốc và khu vực giao cắt với đường dân sinh để có giải pháp cảnh báo phù hợp. Người dân cũng cần nâng cao ý thức khi đi từ đường dân sinh ra quốc lộ, quan sát kỹ trước khi nhập vào dòng phương tiện, không cắt ngang đường khi chưa bảo đảm an toàn.

Việc phân làn ô tô và mô tô cần sớm được triển khai để không xảy ra những tai nạn đáng tiếc.

Đối với lái xe ô tô, nhất là những người thường xuyên chạy đường dài, việc kiểm soát tốc độ và giữ khoảng cách an toàn càng có ý nghĩa quan trọng.

Anh Trần Văn Long, lái xe đường dài, cho biết: Khi đi qua những khu vực này, lái xe nên chủ động giảm tốc độ, giữ khoảng cách với phương tiện phía trước và hạn chế vượt khi tầm nhìn bị hạn chế. Đặc biệt, khi phát hiện phương tiện từ đường dân sinh chuẩn bị nhập vào quốc lộ hoặc phương tiện phía trước chuyển hướng, người lái xe cần chủ động xử lý từ sớm để tránh tình huống phanh gấp hoặc va chạm.

Thượng tá Nguyễn Bá Kiên cho rằng, bên cạnh sự vào cuộc của lực lượng chức năng, mỗi người dân cần xác định rõ trách nhiệm của mình trong việc phòng ngừa TNGT. Khi người điều khiển phương tiện chủ động tuân thủ các quy tắc an toàn, kết hợp với việc tổ chức giao thông khoa học và tăng cường kiểm soát, những nguy cơ mất ATGT trên tuyến sẽ từng bước được hạn chế.

Việc bảo đảm an toàn trên đoạn tuyến nói trên cần được thực hiện thường xuyên, lâu dài và đồng bộ. Từ tổ chức giao thông, hoàn thiện hạ tầng đến nâng cao ý thức người dân, mỗi giải pháp đều có ý nghĩa trong việc phòng ngừa tai nạn. Khi cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và người tham gia giao thông cùng thực hiện nghiêm trách nhiệm của mình, sẽ góp phần xây dựng tuyến quốc lộ an toàn, thông suốt, hạn chế những vụ TNGT đáng tiếc xảy ra.