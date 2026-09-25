Học sinh chưa đủ tuổi lái xe 'thông chốt' vẫn không thoát

Ngày 23/9, trên Quốc lộ 4E, đoạn qua xã Trịnh Tường, tỉnh Lào Cai, lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện một học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô. Khi được yêu cầu dừng xe kiểm tra, người điều khiển không chấp hành, tăng ga bỏ chạy nhưng sau đó đã được lực lượng chức năng xác minh, xử lý.

Hình ảnh vi phạm được trích xuất từ video.

Khoảng 12 giờ 33 phút cùng ngày, tại Km119+650 Quốc lộ 4E, Tổ tuần tra, kiểm soát Bát Xát, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1 ra hiệu lệnh dừng một xe mô tô để kiểm tra. Tuy nhiên, người điều khiển không chấp hành mà tăng ga bỏ chạy.

Qua xác minh, người điều khiển phương tiện là L.L.L. (sinh năm 2011), trú tại xã Trịnh Tường, hiện là học sinh.

Tổ công tác đã triệu tập L. đến làm việc, hoàn thiện thủ tục xử lý theo quy định và tạm giữ một xe mô tô. L. vi phạm các lỗi: không có gương chiếu hậu bên trái; không chấp hành hiệu lệnh của người kiểm soát giao thông; xe không gắn biển số và không có chứng nhận bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự.

Lực lượng công an làm việc với người vi phạm.

Do thuộc nhóm từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi, L. không bị áp dụng hình thức phạt tiền mà bị phạt cảnh cáo đối với hành vi điều khiển xe khi chưa đủ tuổi theo quy định tại Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Đối với chủ xe L.V.N. (sinh năm 1996), trú tại Bảo Hà, tỉnh Lào Cai, cơ quan chức năng xác định người này có hành vi để người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông và đưa xe không gắn biển số tham gia giao thông. Các hành vi trên có tổng mức phạt theo khung quy định từ 12 đến 16 triệu đồng.