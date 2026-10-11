Xe khách mới mua trên đường chạy về nhà thì tông gãy cột điện, lật xuống mương

Xe khách mới mua đang trên đường chạy về thì gặp nạn trên QL1A đoạn qua tỉnh Lâm Đồng.

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 10/10, một xe khách gặp nạn trên Quốc lộ 1, đoạn Km1643 qua địa bàn thôn Thái Hòa, xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng.

Thời điểm xảy ra vụ việc xe khách đang lưu thông theo hướng Bắc – Nam, đến địa điểm trên xe lao vào lề, tông gãy một cột điện rồi lật nghiêng xuống mương nước. Lúc này trên xe chỉ có tài xế điều khiển xe mới mua từ tỉnh khác đang trên đường chạy về nhà, may mắn không bị thương.

Sau khi vụ việc xảy ra, lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường điều xe cứu hộ để cẩu phương tiện bị nạn, giải phóng hiện trường.