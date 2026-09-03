Xe máy va chạm xe ba gác, một thanh niên tử vong

Tối 2-9, các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM đang điều tra nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một thanh niên tử vong tại phường Tam Bình.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, anh B.H.E (29 tuổi, quê tỉnh Vĩnh Long) điều khiển xe máy chạy trên đường số 6 theo hướng từ chợ đầu mối nông sản Thủ Đức đi đường số 1 (phường Tam Bình).

Hiện trường vụ tai nạn.

Khi đến giao lộ với đường số 17, chiếc xe máy xảy ra va chạm với xe ba gác do một nam tài xế ngoài 40 tuổi điều khiển chạy hướng ngược lại. Vụ tai nạn làm anh E ngã xuống đường tử vong tại chỗ.

Nhận tin báo, Đội CSGT Rạch Chiếc (PC08, Công an TPHCM) và Công an phường Tam Bình đến hiện trường điều tra vụ việc. Nam tài xế xe ba gác được đưa về trụ sở để lấy lời khai.

Được biết, nạn nhân phụ giúp người thân bán hàng trong Chợ đầu mối nông sản Thủ Đức. Trong lúc nạn nhân đang chạy xe về nhà lấy hàng, không may gặp tai nạn.