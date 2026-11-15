Làm du lịch từ chuỗi sự kiện văn hóa

Chiều sâu văn hóa nơi non thiêng Yên Tử, không khí ẩm thực sôi động ở Bãi Cháy cùng những hội chợ, ngày hội văn hóa vùng cao sôi động... đang tạo nên chuỗi trải nghiệm hấp dẫn, nối dài sức hút du lịch Quảng Ninh dịp Ngày Văn hóa Việt Nam 24/11.

Giữa tiết thu dịu mát, Yên Tử trở thành điểm hẹn hấp dẫn với chuỗi chương trình “Yên Tử - Sắc thu thiền định 2026”. Bên cạnh hành trình chiêm bái, du khách có thể đón bình minh trên đỉnh chùa Đồng, săn mây, tập thiền, thưởng thức “Diệu âm Yên Tử”, ẩm thực chay hoặc khám phá văn hóa Dao Thanh Y tại Làng Nương. Lịch hoạt động cố định giúp du khách chủ động khám phá thiên nhiên và văn hóa Trúc Lâm.

Du khách có dịp tham gia các sự kiện văn hóa, thể thao kết hợp khám phá cảnh đẹp Yên Tử.

Tiếp nối những trải nghiệm thường xuyên, Yên Tử còn có giải cờ tướng “Kỳ vương Yên Tử”, cuộc thi “Người giới thiệu hay nhất về Di sản thế giới Yên Tử” và giải chạy Yên Tử Heritage Marathon diễn ra cuối tháng 11. Theo ông Phạm Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Yên Tử, địa phương hướng tới hình thành mùa trải nghiệm riêng, lấy di sản làm hạt nhân, kết hợp văn hóa, thể thao, nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe để duy trì sức hút quanh năm. Qua đó, du khách có thêm lý do trở lại ngoài mùa lễ hội đầu xuân.

Rời không gian thanh tĩnh của non thiêng, du khách có thể tìm thấy nhịp sôi động của ẩm thực tại Bãi Cháy. Liên hoan Ẩm thực Quảng Ninh 2026 dự kiến diễn ra ngày 20-24/11 tại Chợ đêm Vui Fest, khu đô thị Sun Marina Hạ Long, quy tụ khoảng 150 gian hàng. Du khách có thể xem đầu bếp chế biến chả mực, tìm hiểu câu chuyện các món ăn, thưởng trà và xem chương trình nghệ thuật. Gắn với chợ đêm, dịch vụ giải trí bên bờ vịnh, liên hoan tạo thêm điểm hẹn buổi tối, làm phong phú lịch trình tham quan, nghỉ dưỡng.

Du khách tham quan, mua sắm đặc sản tại Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh 2026”.



Cùng với ẩm thực, những sự kiện thể thao quy mô lớn tiếp tục góp sức hút khách mùa thu đông. Giải Marathon Quốc tế Di sản Hạ Long 2026, thi đấu chính ngày 22/11, dự kiến quy tụ khoảng 18.000 vận động viên. Những cung đường ven vịnh đem lại trải nghiệm thể thao giữa cảnh quan đẹp. Với người tham dự ở xa, hành trình thi đấu còn có thể trở thành kỳ nghỉ cùng gia đình, bạn bè, tạo thêm nhu cầu lưu trú, ẩm thực, khám phá Hạ Long.

Sắc màu văn hóa còn lan tỏa tới các địa phương với nhiều hoạt động mang bản sắc riêng. Ngày hội di sản Then Tày “Mạch then nơi biên cương” (21-22/11, xã Bình Liêu) có học hát Then, tìm hiểu đàn tính, thưởng thức ẩm thực Tày; phiên chợ vùng cao Ba Chẽ (13-14/11, chợ Ba Chẽ) giới thiệu dân ca, trò chơi dân gian, sản vật. Tại Nhà văn hóa Công nhân Cẩm Phả, chương trình “Trở về ký ức” (14-15/11) tái hiện đời sống Vùng mỏ qua âm nhạc, kỷ vật, ẩm thực. Hội chợ OCOP “Sắc thu Quảng Ninh” (10-15/11, phường Hạ Long), tuần phim, hội sách tiếp tục bổ sung lựa chọn. Dự kiến, dịp này có 19 hoạt động cấp thành phố và 54 hoạt động địa phương.

Sự tiếp nối của các sự kiện tạo thêm sức hút cho du lịch Quảng Ninh dịp cuối năm. Bên cạnh cảnh quan, du khách có thêm trải nghiệm mang tính thời điểm: một chương trình nghệ thuật giữa không gian Yên Tử, buổi học Then cùng nghệ nhân hay cuộc dạo chơi khám phá đặc sản Bãi Cháy. Các hoạt động ở Bình Liêu, Ba Chẽ, Cẩm Phả lại mở thêm cơ hội tìm hiểu đời sống và văn hóa cộng đồng. Qua trực tiếp tham gia, trò chuyện cùng nghệ nhân, du khách hiểu và nhớ di sản lâu hơn.

Chuỗi hoạt động văn hóa, thể thao sôi động tại các địa phương dịp cuối năm tạo thêm sức hút cho du lịch Quảng Ninh.

Sức hút ấy càng có giá trị khi các cuộc hẹn văn hóa được kết nối thành hành trình hoàn chỉnh. Khách dự chương trình tại Yên Tử có thể lưu lại để nghỉ dưỡng, khám phá văn hóa Trúc Lâm; người đến Hạ Long kết hợp hội sách, ẩm thực với tham quan vịnh. Khi doanh nghiệp công bố lịch sớm, thiết kế tour phù hợp và phối hợp tổ chức, sự kiện có thể tăng nhu cầu lưu trú, ăn uống, vận chuyển, mua sắm. Ở vùng cao, hoạt động thực hành văn hóa mở cơ hội để nghệ nhân và hộ dân trực tiếp hưởng lợi.

Để duy trì sức hút lâu dài, Quảng Ninh ưu tiên phát triển tuyến du lịch tại không gian di sản, làng nghề, cộng đồng bản địa; khuyến khích đưa văn hóa và ẩm thực vào cơ sở lưu trú. Khi những trải nghiệm được duy trì thường xuyên, sức hấp dẫn của các ngày hội sẽ còn nối dài.