Mở rộng không gian, kết nối tuyến du lịch phía Tây

Du lịch Quảng Ninh đang từng bước mở rộng không gian về phía Tây, kết nối các sản phẩm golf, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa và khám phá di sản. Không chỉ bổ sung sự lựa chọn ngoài các trung tâm Hạ Long, Bãi Cháy, Tuần Châu, hướng phát triển này còn mở ra cơ hội thu hút khách quốc tế, nhất là phân khúc khách có mức chi tiêu cao.

Du khách Hàn Quốc trải nghiệm chơi golf tại Silk Path Đông Triều Golf & Country Club, phường An Sinh.

Đề án “Phát triển Quảng Ninh trở thành trung tâm du lịch kết nối khu vực và thế giới đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” xác định nhiệm vụ mở rộng không gian, liên kết điểm đến, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao giá trị kinh tế du lịch. Đây cũng là định hướng phù hợp với yêu cầu đổi mới sản phẩm, tăng cường liên kết và nâng cao giá trị gia tăng được đặt ra tại Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 22/8/2026 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch Việt Nam trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong kỷ nguyên mới.

Trong hành trình tại Quảng Ninh đầu tháng 11/2026, đoàn khách cao cấp của Liên hiệp Hợp tác xã Đại lý sửa chữa ô tô Hyundai (Hàn Quốc) lựa chọn chuỗi trải nghiệm kết hợp nghỉ dưỡng, chơi golf tại Hạ Long, Đông Triều và khám phá không gian Di sản văn hóa thế giới Yên Tử. Bên cạnh trải nghiệm golf, đoàn còn nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe tại Hilton Onsen Quang Hanh, tạo thành hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá văn hóa, di sản. Ông Kim Jeong-hyeon, Chủ tịch Liên hiệp cho biết: Chúng tôi tổ chức chuyến du lịch cho các thành viên chủ chốt của liên hiệp và đối tác, nên yêu cầu dịch vụ rất cao. Các trải nghiệm golf tại sân FLC Hạ Long và Silk Path Đông Triều chúng tôi rất hài lòng.

Việc kết hợp nhiều loại hình dịch vụ trong một chuyến đi đáp ứng nhu cầu nghỉ dưỡng, trải nghiệm của nhóm khách có yêu cầu cao về chất lượng. Đây cũng là hướng khai thác mà các doanh nghiệp du lịch phía Tây của thành phố đang quan tâm. Ông Kobayashi Masayuki, Tổng Quản lý Silk Path Đông Triều Golf & Country Club, cho biết: Đơn vị tăng cường hợp tác với các công ty lữ hành, khách sạn và đối tác để xây dựng gói dịch vụ kết hợp golf, lưu trú, ẩm thực và tham quan văn hóa, hướng tới các thị trường Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc và châu Âu.

Trải nghiệm ẩm thực mang đậm bản sắc văn hóa địa phương của du khách tại Yên Tử

Bên cạnh sản phẩm nghỉ dưỡng, thể thao cao cấp, khu vực phía Tây còn có lợi thế nổi bật về di sản, văn hóa và lịch sử. Yên Tử cùng hệ thống di tích nhà Trần là những điểm đến tiêu biểu, gắn với lịch sử triều Trần và sự hình thành, phát triển của Phật giáo Trúc Lâm. Việc quần thể di tích Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới năm 2025 tạo thêm cơ hội quảng bá giá trị di sản, kết nối các tuyến tham quan và thu hút khách quốc tế.

Cùng với đó, Khu du lịch làng quê Yên Đức tại phường Hoàng Quế tạo dấu ấn bằng những trải nghiệm đời sống nông thôn Bắc Bộ như xem múa rối nước, tham quan nhà cổ, giã gạo, xay thóc, úp nơm bắt cá. Chị Nguyễn Thị Hương, Quản lý Khu du lịch làng quê Yên Đức, cho biết: Đơn vị đang phối hợp với các điểm du lịch Ngọa Vân, Yên Tử và khu di tích nhà Trần để kết nối sản phẩm, xây dựng các gói trải nghiệm đa dạng hơn. Sự bổ trợ giữa các điểm đến giúp hành trình của du khách phong phú, đồng thời tạo cơ hội để các cơ sở du lịch cùng phát triển.

Theo thống kê của Sở VH-TT&DL, trong 10 tháng năm 2026, Quảng Ninh đón hơn 20,3 triệu lượt khách, tổng thu du lịch đạt trên 61.300 tỷ đồng. Riêng cụm di tích, danh thắng Yên Tử, khu di tích nhà Trần và di tích Bạch Đằng đón trên 2,3 triệu lượt khách. Đây là nguồn khách và nền tảng quan trọng để khu vực phía Tây tiếp tục phát triển các sản phẩm liên tuyến, gia tăng giá trị dịch vụ.

Các hoạt động trải nghiệm tại Khu du lịch làng quê Yên Đức (phường Hoàng Quế) thu hút du khách quốc tế.

Để khai thác hiệu quả tiềm năng này, yêu cầu đặt ra là tăng cường điều phối, liên kết giữa các địa phương và doanh nghiệp, hình thành những tour tuyến cụ thể thay vì để mỗi điểm đến hoạt động riêng lẻ. Cùng với hoàn thiện hạ tầng giao thông, cần kết nối đồng bộ các sân golf, cơ sở lưu trú, điểm tham quan và dịch vụ trải nghiệm; thu hút đầu tư vào nghỉ dưỡng, chăm sóc sức khỏe, du lịch văn hóa gắn với bảo tồn di sản. Khi các sản phẩm được tổ chức thành chuỗi có chất lượng, khu vực phía Tây sẽ có thêm sức hút, góp phần kéo dài thời gian lưu trú, tăng mức chi tiêu và nâng cao giá trị kinh tế du lịch toàn thành phố.