Đa dạng sản phẩm, đón dòng khách Hàn Quốc chất lượng cao

Với lợi thế về tài nguyên di sản, hạ tầng nghỉ dưỡng và các sản phẩm du lịch đa dạng, Quảng Ninh đang đẩy mạnh xúc tiến, kết nối doanh nghiệp và mở rộng hợp tác với các đối tác Hàn Quốc. Đây là hướng đi nhằm khai thác hiệu quả thị trường khách quốc tế có tiềm năng, đồng thời thu hút nhóm khách có mức chi tiêu và yêu cầu chất lượng dịch vụ cao.

Du khách Hàn Quốc trải nghiệm dịch vụ tại sân golf Silk Path Đông Triều.

Hàn Quốc là một trong những thị trường khách quốc tế trọng điểm của du lịch Quảng Ninh. Vịnh Hạ Long, Yên Tử cùng hệ thống nghỉ dưỡng cao cấp, sân golf, dịch vụ chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm văn hóa bản địa là những lợi thế để địa phương thu hút du khách từ thị trường này.

Giai đoạn 2021-2025, Quảng Ninh đón khoảng 542.200 lượt khách Hàn Quốc lưu trú. Riêng từ đầu năm 2026 đến nay, lượng khách đã vượt 110.000 lượt.

Kết quả này cho thấy dư địa khai thác thị trường còn lớn, đồng thời đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới hoạt động xúc tiến và phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu du khách.

Trong hợp tác quốc tế, Quảng Ninh chú trọng kết nối với các địa phương Hàn Quốc, trong đó có tỉnh Gangwon. Thông qua vai trò thành viên Liên minh Du lịch Liên khu vực Đông Á (EATOF), hai địa phương tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản lý, phát triển du lịch bền vững, xây dựng sản phẩm liên vùng và phối hợp quảng bá điểm đến.

Các hoạt động kết nối cũng được mở rộng trên nhiều lĩnh vực. Tháng 10/2026, Báo và phát thanh, truyền hình Quảng Ninh làm việc với Đài Phát thanh, Truyền hình Gangwon, trao đổi kinh nghiệm sản xuất nội dung đa nền tảng, ứng dụng công nghệ và tăng cường quảng bá văn hóa, du lịch hai địa phương. Đầu tháng 11/2026, trong khuôn khổ chuyến thăm, làm việc tại Hàn Quốc, lãnh đạo thành phố Quảng Ninh tiếp tục trao đổi với các đối tác về hợp tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản Jikji và vịnh Hạ Long; nghiên cứu kết nối, quảng bá các sự kiện văn hóa, du lịch tiêu biểu như Triển lãm quốc tế Thủ công mỹ nghệ Cheongju và Carnaval Hạ Long.

Trước đó, tháng 7/2025, tại Seoul, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Ninh tổ chức chương trình xúc tiến, quảng bá du lịch với chủ đề “Shape of Quảng Ninh”, thu hút khoảng 150 đại biểu là đại diện cơ quan ngoại giao, doanh nghiệp lữ hành và báo chí Hàn Quốc. Tại đây, Quảng Ninh giới thiệu các sản phẩm thế mạnh như nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch golf, khám phá văn hóa bản địa, chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp. Điểm nhấn của chương trình là hoạt động kết nối doanh nghiệp (B2B), tạo cơ hội để các đơn vị du lịch, dịch vụ của Quảng Ninh gặp gỡ đối tác lữ hành Hàn Quốc, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, xây dựng tour tuyến và kế hoạch đưa khách đến địa phương.

Ông Phạm Khắc Tuyên, Tham tán Thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc, đánh giá cao nỗ lực xúc tiến của Quảng Ninh; đồng thời đề xuất địa phương tăng cường hiện diện tại các hội chợ du lịch lớn của Hàn Quốc, nghiên cứu phát triển các chuyến bay charter kết nối với Seoul, Busan và đẩy mạnh truyền thông số thông qua KOLs, travel blogger. Cùng với đó, cần tạo điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp Hàn Quốc tìm hiểu, tham gia đầu tư phát triển du lịch tại địa phương.

Khu nghỉ dưỡng suối nóng Hilton Yoko Onsen Quang Hanh được nhiều du khách Hàn Quốc yêu thích.

Cùng với xúc tiến quảng bá, việc phát triển sản phẩm phù hợp với thị hiếu khách Hàn Quốc được xác định là yếu tố quan trọng để duy trì sức hấp dẫn và thúc đẩy khả năng quay trở lại của du khách. Theo đó, Quảng Ninh đang tập trung giới thiệu các hành trình kết nối di sản vịnh Hạ Long - Yên Tử - Bái Tử Long, trải nghiệm du thuyền 5 sao, nghỉ dưỡng biển đảo, du lịch golf và chăm sóc sức khỏe.

Ông Kim Heon Joong, Giám đốc điều hành của Sun Travel, cho biết: Bên cạnh lợi thế về cảnh quan và cơ sở lưu trú, thị trường khách Hàn Quốc cũng đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với điểm đến. Trong đó, ẩm thực truyền thống, trung tâm mua sắm với các thương hiệu đa dạng và khu vui chơi giải trí dành cho nhiều lứa tuổi được du khách rất quan tâm. Cùng với đó, khả năng kết nối hàng không được xem là một trong những điều kiện quan trọng để mở rộng thị trường. Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn có lợi thế trong việc phát triển các chuyến bay thuê bao (charter), tạo thêm lựa chọn di chuyển thuận tiện cho khách Hàn Quốc. Việc nghiên cứu chính sách giá phù hợp cho các chuyến bay, kết hợp ưu đãi đối với sản phẩm, dịch vụ du lịch sẽ góp phần tăng tính cạnh tranh của điểm đến.

Với định hướng đó, Quảng Ninh đang tiếp tục tăng cường phối hợp giữa ngành Du lịch, doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển và các nhà cung cấp dịch vụ; triển khai thường xuyên, có trọng tâm tại những địa phương của Hàn Quốc có nguồn khách lớn; đẩy mạnh truyền thông trên các nền tảng số, phát huy vai trò của doanh nghiệp và các đối tác phân phối tại thị trường sở tại.