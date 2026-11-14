Argentina thua trận đầu tiên thời hậu Messi

Đội tuyển Argentina thất bại 1-2 trước Uruguay trong trận giao hữu quốc tế ngày 13/11 tại sân La Bombonera (Buenos Aires). Đây là trận đấu đầu tiên của Argentina kể từ khi Lionel Messi tuyên bố chia tay đội tuyển quốc gia hồi đầu tháng 10.

Cầu thủ Nicolas Paz của Argentina phản ứng sau khi đồng đội Leonardo Balerdi

﻿đá phản lưới nhà trong trận giao hữu quốc tế với Uruguay tại Buenos Aires, Argentina,

﻿ ngày 13/11/2026. Ảnh: AP

Dưới sự dẫn dắt của tân HLV Diego Forlán, Uruguay mở tỷ số ở phút 48 nhờ pha phản lưới nhà của hậu vệ Leonardo Balerdi. Đến phút 53, Maximiliano Araújo nhân đôi cách biệt cho đội khách.Tiền đạo Julián Álvarez ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống 1-2 cho Argentina ở phút 73, nhưng không thể giúp đội chủ nhà tránh thất bại.

Trận đấu cũng đánh dấu khởi đầu chương mới của Argentina dưới sự dẫn dắt của HLV Lionel Scaloni, người vừa gia hạn hợp đồng với đội tuyển đến năm 2030. Sự vắng mặt của Messi, 39 tuổi, trở thành tâm điểm chú ý. HLV Scaloni không trao chiếc áo số 10 của Messi cho bất kỳ cầu thủ nào, đồng thời cho biết chưa lựa chọn người kế nhiệm và muốn để trống số áo này trong thời gian tới. Argentina vẫn duy trì lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc, nhưng thiếu những pha xử lý đột biến và khả năng tạo khác biệt ở khu vực 1/3 cuối sân vốn là dấu ấn của Messi. Nicolás Paz và Thiago Almada đều chưa thể khỏa lấp khoảng trống mà ngôi sao này để lại.

Argentina sẽ tìm lại chiến thắng khi tiếp đón Costa Rica tại Córdoba ngày 17/11, trong khi Uruguay trở về sân nhà gặp Cộng hòa Dominica cùng ngày.