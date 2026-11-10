Lionel Messi lần thứ hai liên tiếp giành danh hiệu Vua phá lưới MLS

Lionel Messi vừa được trao danh hiệu Vua phá lưới MLS 2026, trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử giải đấu giành danh hiệu này trong hai mùa giải liên tiếp.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami CF (trái) tranh bóng với hậu vệ Joshua Wynder của New England Revolution trong trận đấu MLS tại Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ), ngày 1/11/2026. Ảnh tư liệu: AP

Tiền đạo của Inter Miami ghi 26 bàn thắng, nhiều nhất giải đấu mùa này. Anh còn có 17 pha kiến tạo, dẫn đầu MLS với tổng cộng 43 lần góp công vào các bàn thắng.

Messi vượt qua Petar Musa của FC Dallas (22 bàn) và Sam Surridge của Nashville SC (21 bàn) để giành danh hiệu. Trước đó vài tháng, siêu sao người Argentina cũng đoạt Huy chương bạc tại World Cup 2026, sau khi cùng đội tuyển Argentina tiến vào trận chung kết.

Với thành tích này, Messi trở thành cầu thủ thứ sáu trong lịch sử MLS hai lần giành danh hiệu Vua phá lưới, sau Bradley Wright-Phillips, Chris Wondolowski, Jeff Cunningham, Taylor Twellman và Preki.

Năm 2025, Messi cũng giành danh hiệu này với thành tích 29 bàn thắng và 19 pha kiến tạo. Ngôi sao người Argentina đã tuyên bố giã từ đội tuyển quốc gia trong năm nay.

Messi hiện còn cơ hội giành thêm một danh hiệu cá nhân khi tiếp tục được đề cử cho giải Cầu thủ xuất sắc nhất MLS (Landon Donovan MLS MVP). Nếu chiến thắng, anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên ba lần nhận giải thưởng này. Cuộc bỏ phiếu kết thúc lúc 20h ngày 9/11 (giờ miền Đông nước Mỹ), trong khi danh sách các ứng viên lọt vào vòng chung kết sẽ được công bố vào ngày 12/11.

Ở vòng đầu tiên của vòng play-off MLS Cup, Inter Miami, đội được xếp hạt giống số 2, sẽ đối đầu Columbus Crew, đội xếp hạt giống số 7, trong loạt trận tối đa ba trận.