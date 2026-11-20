Messi dẫn đầu danh sách cầu thủ hưởng lương cao nhất giải MLS

Lionel Messi tiếp tục là cầu thủ có thu nhập cao nhất Giải bóng đá nhà nghề Mỹ (MLS) năm 2026, trong khi các tân binh Robert Lewandowski, Antoine Griezmann và Breel Embolo góp mặt trong nhóm 5 cầu thủ được trả lương cao nhất. Theo số liệu công bố ngày 19/11, tổng chi phí trả lương và các khoản đãi ngộ được bảo đảm tại MLS tăng gần 15% sau kỳ chuyển nhượng mùa hè.

Tiền đạo Lionel Messi của Inter Miami CF (trái) tranh bóng với hậu vệ Joshua Wynder của New England Revolution trong trận đấu MLS tại Foxborough, bang Massachusetts (Mỹ).

﻿Ảnh tư liệu: AP

Theo báo cáo cuối cùng về lương cầu thủ năm 2026 của Hiệp hội Cầu thủ MLS (MLSPA), Messi nhận mức lương cơ bản 25 triệu USD/năm tại Inter Miami, tăng hơn gấp đôi theo hợp đồng mới. Tổng thu nhập được bảo đảm của ngôi sao 39 tuổi đạt 28,33 triệu USD, cao hơn tổng quỹ lương của 25 trong số 30 đội bóng tại giải.

Đứng thứ hai là tiền đạo Robert Lewandowski của Chicago Fire, với lương cơ bản 16 triệu USD và tổng thu nhập được bảo đảm 19,51 triệu USD. Chân sút người Ba Lan gia nhập đội bóng từ Barcelona hồi tháng 7 và đã ghi 9 bàn sau 19 trận tại MLS.

Antoine Griezmann xếp thứ ba với tổng thu nhập 13,94 triệu USD, trong đó lương cơ bản đạt 10,44 triệu USD. Tiền đạo 35 tuổi chuyển từ Atletico Madrid sang Orlando City hồi tháng 7 và ghi 14 bàn sau 18 trận. Hai vị trí tiếp theo thuộc về Son Heung-min của Los Angeles FC với 11,15 triệu USD và Breel Embolo của Atlanta United với 10,81 triệu USD.

Các số liệu trên được quy đổi theo thu nhập cả mùa giải, bao gồm lương, tiền thưởng tiếp thị được bảo đảm và phí đại diện theo hợp đồng MLS, nhưng không tính các khoản thưởng thành tích hoặc thỏa thuận riêng ngoài hợp đồng.

Theo MLSPA, tổng chi phí trả lương và đãi ngộ của các câu lạc bộ MLS đạt 724,5 triệu USD, tăng 14,8% so với mức 631 triệu USD công bố hồi tháng 5. Số cầu thủ có thu nhập từ 1 triệu USD trở lên tăng từ 133 lên 150 người.

Tính đến ngày 9/10, thu nhập được bảo đảm bình quân của cầu thủ MLS đạt 746.936 USD/năm, tăng 18% so với mức 632.809 USD cùng kỳ năm ngoái. Thu nhập trung vị cũng tăng 6,4%, từ 338.347 USD lên 360.042 USD.

Ở cấp câu lạc bộ, Inter Miami dẫn đầu MLS về quỹ lương với 59,4 triệu USD, tiếp theo là Chicago Fire (41,3 triệu USD), Atlanta United (38,4 triệu USD), LA Galaxy (34,9 triệu USD) và Los Angeles FC (32,9 triệu USD).

Đáng chú ý, Philadelphia Union giành quyền tham dự vòng play-off dù có quỹ lương thấp nhất giải, chỉ 12,6 triệu USD. Đội bóng này cũng thiết lập kỷ lục câu lạc bộ với chuỗi 15 trận bất bại tại MLS từ giữa tháng 7 đến giữa tháng 10.

Các số liệu cho thấy sự xuất hiện của nhiều ngôi sao quốc tế trong kỳ chuyển nhượng mùa hè đã góp phần làm gia tăng đáng kể chi phí trả lương tại MLS, đồng thời tiếp tục tạo ra khoảng cách lớn về ngân sách giữa các câu lạc bộ.