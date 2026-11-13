HLV Lionel Scaloni gia hạn hợp đồng, dẫn dắt Argentina hướng tới World Cup 2030

HLV Lionel Scaloni đã gia hạn hợp đồng với Liên đoàn Bóng đá Argentina đến năm 2030, qua đó có cơ hội trở thành người đầu tiên dẫn dắt đội tuyển quốc gia này tại ba kỳ World Cup.

HLV Lionel Scaloni. Ảnh: AP

Chiến lược gia 48 tuổi từng đưa Argentina lên ngôi vô địch World Cup 2022 và giành ngôi á quân World Cup 2026, sau thất bại trước Tây Ban Nha ở trận chung kết. Hợp đồng cũ của ông dự kiến hết hạn vào tháng 12/2026.

“Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và thảo luận với ban huấn luyện cùng những người thân thiết, chúng tôi nhận thấy việc tiếp tục gắn bó là lựa chọn tốt nhất”, ông Scaloni chia sẻ tại cuộc họp báo ngày 12/11.

“Tôi thực sự rất biết ơn tình yêu thương của mọi người dành cho tôi. Một phần rất lớn trong quyết định tiếp tục của tôi, không nghi ngờ gì, chính là người hâm mộ. Tôi muốn tiếp tục mang đến cho họ niềm vui khi theo dõi đội tuyển quốc gia”, ông xúc động nhắc đến sự ủng hộ của người hâm mộ.

Dưới sự dẫn dắt của Scaloni, Argentina còn giành hai chức vô địch Copa América năm 2021 và 2024. Sau World Cup 2026, ông sẽ bắt đầu quá trình chuyển giao thế hệ trong bối cảnh Lionel Messi đã giã từ đội tuyển quốc gia, trong khi một số cầu thủ trụ cột khác cũng khó có thể góp mặt tại World Cup 2030 do tuổi tác.

Argentina sẽ tạo thêm cơ hội cho các cầu thủ trẻ, dù theo Scaloni, họ cần thời gian để trưởng thành và đảm đương vai trò của những ngôi sao như Messi, Ángel Di María và Nicolás Otamendi. Ông nhấn mạnh các tài năng trẻ cần cần nhận được sự ủng hộ và kiên nhẫn của mọi người.

Liên quan đến chiếc áo số 10 mang tính biểu tượng của Messi, Scaloni xác nhận chưa có cầu thủ nào được trao số áo này trong hai trận giao hữu sắp tới với Uruguay và Costa Rica. Ban huấn luyện muốn chờ đến khi cần thiết mới đưa ra quyết định, đồng thời hy vọng người được chọn có thể gắn bó lâu dài với chiếc áo này.